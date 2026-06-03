उत्तराखंड में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश, STF ने साइबर कमांडो किए तैनात, जानिए पूरा मामला
उत्तराखंड में सोशल मीडिया के जरिए आतंकी नेटवर्क खड़े करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है. जिसके बाद STF पहले ज्यादा सर्तक हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 3, 2026 at 7:25 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड, यूपी और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ने बीते दो महीनों के अंदर अलग-अलग कार्रवाई में पांच ऐसे संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है. चार में दो आरोपी जिसमें एक महिला है, उत्तराखंड के रहने वाली है. इन सभी लोगों का संबंध पाकिस्तान के गैंगस्टर और अन्य लोगों से था. इसीलिए अब सुरक्षा एजेंसियां पहले ज्यादा चौकन्नी हो गई है.
उत्तराखंड पुलिस की प्राथमिक जांच में इस तरह की बात सामने आई है कि सीमा पार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (Inter Services Intelligence) सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ ने इस पर निगरानी के लिए साइबर कमांडो तैनात किए गए है.
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दरअसल, बीते दिनों ही यूपी एसटीएफ ने सहारनपुर जिले से चार संदिग्द लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप है कि वो पाकिस्तान गैंगस्टर के लिए भारत में स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे. इन चार में एक व्यक्ति उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का रहने वाला था.
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुलिस ने भी हरिद्वार जिले के रुड़की में एक महिला टीचर के घर छापा मारा था. महिला टीचर के भी पाकिस्तान से कनेक्शन निकला था. महिला टीचर पाकिस्तान से बैठे कुछ लोगों के इशारे में उत्तराखंड में काम कर रही थी और अलग-अलग माध्यकों से पाकिस्तान कनेक्शन को पैसे ट्रांसफर कर रही थी. इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी.
इस तरह के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने अपने स्तर पर जांच शुरू की. एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि ये संदिग्ध पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों और विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये युवाओं को प्रभावित करने और नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे थे. उत्तराखंड में भी आतंकवादी नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रचने का खुलासा हुआ. इसीलिए अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं.
सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल और अन्य सोशल मीडिया एप्लीकेशनों के माध्यम से सीमा पार बैठे आतंकियों और आईएसआई एजेंटों से संपर्क में थे. जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिनसे पाकिस्तान से इनके जुड़ाव की आशंका मजबूत हुई है. सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह भी सामने आया कि देहरादून में गिरफ्तार एक संदिग्ध विक्रांत शहर की दीवारों पर तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान (टीटीएच) लिखकर संगठन का प्रचार कर रहा था. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसके संपर्क में और कौन-कौन लोग थे.
एसटीएफ समेत अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी है. उत्तराखंड के कई अन्य संदिग्ध युवक भी एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनकी गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है. एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बढ़ी हैं. आतंकी युवाओं को गुमराह करके तरह-तरह के जिहाद में शामिल करते हैं. जांच में आईएसआई का एक माड्यूल सामने आया है, जो सोशल मीडिया में युवाओं को जोड़ रहा था. कई जगह उनसे सीसीटीवी इंस्टाल कराए, ऐसी जगह से जहां से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स आसानी से निगरानी कर सकें. साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रांस बॉर्डर एक्टिविटी काफी बढ़ी है, जिसे देखते हुए निगरानी के लिए साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं.
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