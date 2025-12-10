ETV Bharat / bharat

गूगल में रिव्यू रेटिंग में तगड़ी सैलरी कमाने का लालच देकर ठगे ₹77 लाख, राजस्थान से ठग अरेस्ट

उत्तराखंड एसटीएफ ने साइबर ठग को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया. ( PHOTO-ETV Bharat )