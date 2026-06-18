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उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, पिस्टल-रायफल के साथ एक और आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर: उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता मिली है. उधम सिंह नगर के कुंडा क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, फर्जी शस्त्र लाइसेंस और कूटरचित आधार कार्ड बरामद हुए हैं. एसटीएफ का दावा है कि फर्जी लाइसेंस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जांच में सामने आने वाले प्रत्येक आरोपी को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

दरअसल, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मुख्यमंत्री के 'अपराध मुक्त उत्तराखंड' विजन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत एसटीएफ ने कुंडा थाना क्षेत्र स्थित सरवरखेड़ा में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपी की पहचान दानिश उर्फ दानू पुत्र मोहम्मद अलीम उर्फ छुट्टन निवासी सरवरखेड़ा, कुंडा (उधम सिंह नगर) के रूप में हुई है. एसटीएफ की टीम ने आरोपी के कब्जे से एक सेमी ऑटोमैटिक .30 बोर पिस्टल, एक सेमी ऑटोमैटिक .315 बोर रायफल, 17 जिंदा कारतूस, दो कूटरचित शस्त्र लाइसेंस और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है.

एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक, उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से स्थानांतरित होकर आए शस्त्र लाइसेंसों की वैधता और सत्यता की व्यापक जांच की जा रही है. इसी कड़ी में गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर 4 जून 2026 को काशीपुर कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे की विवेचना के दौरान मिले महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई.