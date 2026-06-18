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उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, पिस्टल-रायफल के साथ एक और आरोपी गिरफ्तार

उधम सिंह नगर के कुंडा क्षेत्र से एक आरोपी गिरफ्तार, अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, फर्जी शस्त्र लाइसेंस और कूटरचित आधार कार्ड बरामद

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हथियार के साथ युवक गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Uttarakhand STF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 10:06 PM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता मिली है. उधम सिंह नगर के कुंडा क्षेत्र से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, फर्जी शस्त्र लाइसेंस और कूटरचित आधार कार्ड बरामद हुए हैं. एसटीएफ का दावा है कि फर्जी लाइसेंस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जांच में सामने आने वाले प्रत्येक आरोपी को कानून के दायरे में लाया जाएगा.

दरअसल, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों के नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. मुख्यमंत्री के 'अपराध मुक्त उत्तराखंड' विजन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत एसटीएफ ने कुंडा थाना क्षेत्र स्थित सरवरखेड़ा में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

अवैध हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार: गिरफ्तार आरोपी की पहचान दानिश उर्फ दानू पुत्र मोहम्मद अलीम उर्फ छुट्टन निवासी सरवरखेड़ा, कुंडा (उधम सिंह नगर) के रूप में हुई है. एसटीएफ की टीम ने आरोपी के कब्जे से एक सेमी ऑटोमैटिक .30 बोर पिस्टल, एक सेमी ऑटोमैटिक .315 बोर रायफल, 17 जिंदा कारतूस, दो कूटरचित शस्त्र लाइसेंस और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है.

एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक, उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से स्थानांतरित होकर आए शस्त्र लाइसेंसों की वैधता और सत्यता की व्यापक जांच की जा रही है. इसी कड़ी में गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर 4 जून 2026 को काशीपुर कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमे की विवेचना के दौरान मिले महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ ने बताया कि साल 2026 की शुरुआत से ही फर्जी शस्त्र लाइसेंस धारकों और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से लाइसेंस तैयार करने वाले गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पिछले एक महीने से एसटीएफ की कई टीमें इस नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई थीं. जांच के दौरान लगातार ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनसे एक संगठित गिरोह के सक्रिय होने की पुष्टि हो रही है.

अब तक 10 आरोपी हो चुके गिरफ्तार

एसटीएफ की ओर से अब तक इस अभियान के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में चार अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं. अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. कार्रवाई के दौरान 16 अवैध शस्त्र, 358 कारतूस और बड़ी संख्या में संदिग्ध एवं फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद किए जा चुके हैं.

एसटीएफ ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को फर्जी, संदिग्ध या अवैध शस्त्र लाइसेंस से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है, तो वो तत्काल एसटीएफ को सूचित करें. सूचनाकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि जनसहयोग और सतर्कता से ही ऐसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है.

"फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियारों का कारोबार केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज और राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाएगी और जांच में जिसकी भी संलिप्तता सामने आएगी, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा."- अजय सिंह, एसएसपी एसटीएफ, उत्तराखंड

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