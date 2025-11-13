उत्तराखंड STF के हत्थे चढ़ा साइबर ठग का मास्टरमाइंड, डिजिटल अरेस्ट कर ₹87 लाख ठगे, बेंगलुरु से गिरफ्तार
डिजिटल अरेस्ट स्कैम में लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया.
देहरादून: डिजिटल अरेस्ट स्कैम में करीब 87 लाख रुपए की ठगी का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. साइबर ठगों ने डिजिटल हाउस अरेस्ट कर बसंत विहार, देहरादून और कालाढूंगी, नैनीताल निवासी अलग अलग पीड़ितों से कुल 87 लाख की धनराशि ठगी थी. गिरोह द्वारा ग्रेटर मुंबई पुलिस ऑफिसर और सीबीआई अधिकारी बन व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल और वॉइस कॉल के माध्यम से पीड़ित को करीब 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा था. गिरफ्तार आरोपी ने धोखाधड़ी में प्रयोग किए जा रहे बैंक खाते के खिलाफ देश भर के अलग-अलग राज्यों में कुल 24 शिकायतें दर्ज हैं. खाते में 9 करोड़ से अधिक धनराशि का लेन देन पाया गया है.
देहरादून निवासी पीड़ित ने सितंबर 2025 में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि अगस्त-सितंबर 2025 में अज्ञात व्यक्तियों ने खुद को महाराष्ट्र साइबर क्राइम विभाग और सीबीआई से बताते हुए पीड़ित की आईडी पर मोबाइल नंबर लिए जाने और उसका गलत इस्तेमाल कर मनी लांड्रिंग के तहत करोड़ों रुपये के लेनदेन होने की बात कही गई थी. इसके बाद पीड़ित के सभी बैंक खातों और जमीन जायदाद का वेरिफिकेशन करने के लिए व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही पीड़ित को 48 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करते हुए अलग-अलग खातों में कुल 59 लाख रुपये की धनराशि ऑनलाइन धोखाधड़ी से जमा कराई गई.
इसके बाद साइबर पुलिस ने घटना में प्रयोग बैंक खातों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों और व्हाट्सएप की जानकारी के लिए संबंधित बैंकों, सर्विस प्रदाता कंपनियों, मेटा कंपनी से डाटा लिया गया. डाटा की जांच में पाया गया कि बैंक खातों और मोबाइल नंबरों का सत्यापन के दौरान 41 लाख 30 अगस्त 2025 को बैंक खाता में ट्रांसफर हुआ है जो राजेश्वरी जीएके एंटरप्राइज कंपनी के नाम से संचालक किरण कुमार का है. जिसका पता बेंगलुरु पाया गया. इसके बाद एसटीएफ की टीम ने मुख्य आरोपी किरण कुमार को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया.
साइबर एएसपी कुश मिश्रा ने बताया कि जांच में यह भी पाया गया कि आरोपी किरण कुमार के खिलाफ पहले से दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन समेत देश के अन्य राज्यों में कई मुकदमे दर्ज हैं. गृह मंत्रालय के एनसीआरपी पोर्टल पर इस बैंक खाते से संबंधित कुल 9 करोड़ से अधिक फ्रॉड को लेकर भारत में 24 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. साथ ही किरण कुमार को पूछताछ और आगे की जांच के लिए बेंगलुरु स्थानीय मजिस्ट्रेट से 6 दिन का ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है. आगे की कार्रवाई के तहत देहरादून के स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा.
