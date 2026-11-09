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राज्य स्थापना दिवस: आपदाओं ने भी रोकी उत्तराखंड के विकास की रफ्तार, जानिए 26 सालों का लेखा-जोखा

देहरादून: राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया. कभी बादल फटने से गांव तबाह हुए तो कभी बाढ़ और भूस्खलन ने सड़कें, पुल और बस्तियां उजाड़ दीं. केदारनाथ आपदा से लेकर जोशीमठ भू-धंसाव और धराली की तबाही तक, हर बड़ी घटना ने हिमालयी राज्य की संवेदनशीलता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए. साल 2013 की भीषण आपदा से सबक लेते हुए एसडीआरएफ का गठन किया. जिसके बाद से हर आपदा में एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

उत्तराखंड को प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, ग्लेशियरों और ऊंचे हिमालयी पर्वतों के लिए जाना जाता है. यही भौगोलिक विशेषताएं राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील भी बनाती हैं. यही वजह है कि भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, अचानक बाढ़, हिमस्खलन और जंगलों में आग जैसी घटनाएं लगातार राज्य के लिए चुनौती बनी हुई हैं. उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना.

आपदा प्रदेश बनता उत्तराखंड! (ETV Bharat)

राज्य गठन के बाद विकास की गति बढ़ाने के लिए सड़क, बिजली, बांध, सुरंग, पर्यटन और शहरी विस्तार से जुड़ी कई परियोजनाएं शुरू हुईं. इनसे संपर्क और सुविधाओं का विस्तार हुआ, लेकिन दूसरी ओर पहाड़ों की भौगोलिक संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास को लेकर चिंताएं भी बढ़ती गईं. पिछले 26 साल की घटनाओं पर गौर करें तो उत्तराखंड के लिए आपदा प्रबंधन अब सिर्फ राहत और बचाव तक सीमित रहने का विषय नहीं रह गया है बल्कि ये राज्य की विकास नीति, ग्रामीण आबादी की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और भविष्य की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल बन चुका है.

दरअसल, उत्तराखंड राज्य में तमाम ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं. जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. जिसमें साल 2013 की केदारनाथ आपदा, 2021 की चमोली आपदा, जोशीमठ का भू-धंसाव, 2023 में हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं और अगस्त 2025 में धराली में आई भीषण आपदा ने हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते खतरे को सामने ला दिया.

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, साल 2015 से सितम्बर 2025 के बीच उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से भारी नुकसान हुआ. जिसमें कई लोगों की जान और हजारों लोग घायल हुए हैं. पिछले करीब इन 11 सालों में 27,197 प्राकृतिक आपदा की घटनाएं हुई हैं. जिसमें अतिवृष्टि या त्वरित बाढ़ के 14,237 की घटनाएं हुई. इसके साथ ही राज्य में 5830 भूस्खलन भी हुए हैं. इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इन 11 सालों में 3839 लोगों की मौत हुई. 6207 लोग घायल हुए. साथ ही 312 लोग लापता हुए. इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अगस्त 2025 तक 3,667 पक्के और कच्चे मकान जमींदोज हुए. 9,556 पक्के मकान और 5,390 कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए.

उत्तराखंड में आपदाओं की लिस्ट (ETV Bharat)

साल दर साल आई प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति साल 2000 में पिथौरागढ़ के छुड़की गांव में भीषण भूस्खलन हुआ था. जिसमें 19 लोग मलबे के नीचे दब गये थे.

साल 2002 में पिथौरागढ़ के खेत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई. जिसके कारण 5 लोगों की मौत हुई थी.

साल 2003 में उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत पर भारी भूस्खलन हुआ. इसके कारण पूरे शहर में लंबे समय तक संकट की स्थिति बनी रही.

साल 2007 में बरम में आपदा के कारण 15 लोगों की जान गई.

साल 2009 में ला और झेकला में आपदाएं आई. जिसमें भी कई लोगों की मौत हुई.

साल 2015 में 224 घटनाएं हुई. जिसके चलते 54 लोगों की मौत हुई. 63 लोग घायल हुए.

साल 2016 में 103 घटनाएं हुई. जिसके चलते 108 लोगों की मौत हुई. 83 लोग घायल हुए थे.

साल 2017 में 63 घटनाएं हुई थीं. जिसके चलते 72 लोगों की मौत हुई. 38 लोग घायल हुए. 21 लोग लापता हुए थे.

साल 2018 में 5,056 घटनाएं हुई थीं. जिसके चलते 720 लोगों की मौत हुई. 1,207 लोग घायल हुए. 5 लोग लापता हुए थे.

साल 2019 में 2,191 घटनाएं हुई थीं. जिसके चलते 532 लोगों की मौत हुई. 980 लोग घायल हुए. 4 लोग लापता हुए थे.

साल 2020 में 3,132 घटनाएं हुई थीं. जिसके चलते 301 लोगों की मौत हुई. 460 लोग घायल हुए. 6 लोग लापता हुए थे.

साल 2021 में 2,839 घटनाएं हुई थीं. जिसके चलते 393 लोगों की मौत हुई. 366 लोग घायल हुए. 133 लोग लापता हुए थे.

साल 2022 में 3,156 घटनाएं हुई. जिसके चलते 518 लोगों की मौत हुई. 679 लोग घायल हुए. 9 लोग लापता हुए थे.

साल 2023 में 4,990 घटनाएं हुई. जिसके चलते 497 लोगों की मौत हुई. 956 लोग घायल हुए और 21 लोग लापता हुए थे.

साल 2024 में 3,244 घटनाएं हुई थीं. जिसके चलते 384 लोगों की मौत हुई. 809 लोग घायल हुए. 17 लोग लापता हुए थे.

साल 2025 में सितंबर तक 2,199 घटनाएं हुई. जिसके चलते 260 लोगों की मौत. 566 लोग घायल और 96 लोग लापता हुए थे.

उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद कई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान किया. इन घटनाओं ने न सिर्फ दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ाईं, बल्कि राज्य के सड़क नेटवर्क, बिजली परियोजनाओं, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया. उत्तराखंड के इतिहास में साल 2013 की केदारनाथ आपदा सबसे भयावह घटनाओं में शामिल है. इस आपदा ने न सिर्फ धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, बल्कि हजारों परिवारों को भी प्रभावित किया.

उत्तराखंड में आपदाओं की लिस्ट (ETV Bharat)

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से 27 दिसंबर 2013 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, 16-17 जून की आपदा में राज्य के सभी 13 जिले प्रभावित हुए थे. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 580 लोगों की मौत, 4,473 लोगों के घायल होने के साथ ही 5,526 से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी दी गई थी. राहत और बचाव अभियान के दौरान करीब 1.10 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया था. इस आपदा के दौरान सबसे अधिक नुकसान केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी में हुआ. बाढ़ के तेज बहाव में मकान, होटल, दुकानें, पुल और सड़कें बह गईं. जिसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया. हजारों श्रद्धालु अलग-अलग जगहों पर फंस गए. इस भीषण आपद के बाद सरकार को राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए बड़े स्तर पर काम करना पड़ा.

उत्तराखंड में आपदाओं की लिस्ट (ETV Bharat)

उत्तराखंड के आपदा इतिहास में साल 2025 भी काफी चुनौती भरा रहा. इस साल धराली की बाढ़, थराली में भारी बारिश एवं भूस्खलन, देहरादून में बाढ़ जैसी घटनाओं के साथ ही प्रदेश के तमाम हिस्सों में आई आपदाओं ने राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में आई आपदाओं की वजह से राज्य को कुल 15,103.52 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. जिसमें से पेयजल आपूर्ति को 4,048.88 करोड़ रुपये और सड़कों को 1,963.29 करोड़ रुपये के नुकसान का आंकलन किया गया.

उत्तराखंड में आपदाओं की लिस्ट (ETV Bharat)

स्वास्थ्य क्षेत्र में 2,579.47 करोड़ रुपये और आवास क्षेत्र में 2,005.48 करोड़ रुपये के नुकसान की संभावना जताई जताई गई. यही नहीं, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पर्यटन और वानिकी को मिलाकर उत्पादक क्षेत्र में 893.94 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया. इसमें पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी 744.94 करोड़ रुपये शामिल थी. पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट में भविष्य की आपदाओं का असर कम करने के लिए 3,017.04 करोड़ रुपये की आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) संबंधी जरूरत भी बताई गई.

उत्तराखंड में आपदाओं की लिस्ट (ETV Bharat)

5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी जिले की धराली घाटी में आई भीषण आपदा ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा. घटना के बाद मकान, दुकानें और अन्य संरचनाएं मलबे में दब गईं. कई लोग लापता हुए. जिसके चलते बड़े स्तर पर राहत बचाव अभियान चलाना पड़ा. इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ISRO ने 7 अगस्त 2025 को सैटेलाइट आधारित विश्लेषण जारी किया. जिसमें बताया कि धराली गांव में मलबे का पंखे के आकार का जमाव करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था. इसका फैलाव करीब 750×450 मीटर आंका गया. सैटेलाइट तस्वीरों में कई इमारतें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त या फिर मलबे में दबी दिखाई दीं.

उत्तराखंड में विनाशकारी आपदाएं (ETV Bharat)

7 फरवरी 2021 को चमोली जिले की ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटी में आई अचानक बाढ़ ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई. इस घटना में जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा. कई मजदूर और स्थानीय लोग इसकी चपेट में आ गए थे. आपदा प्रबंधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना में 70 लोगों की मौत और 205 लोगों के लापता हो गए. इस आपदा में ऋषिगंगा जलविद्युत परियोजना पूरी तरह तबाह हो गई थी. तपोवन-विष्णुगाड़ परियोजना को भी काफी अधिक नुकसान पहुंचा. इस घटना के बाद GLOF को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया.

प्राकृतिक आपदाओं ने उत्तराखंड को दिए जख्म (ETV Bharat)

उत्तराखंड में आपदा की चुनौती सिर्फ अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन तक सीमित नहीं है. जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना भी सामने आई. जनवरी 2023 में जोशीमठ के कई मकानों, सड़कों और अन्य संरचनाओं में दरारें आई. इसके बाद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने पर जोर दिया गया. इसके साथ ही जोशीमठ में आ रही दरारें के असल वजहों को जानने के लिए अध्ययन भी कराया गया. उस दौरान सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और अस्थायी रहने की व्यवस्था भी की थी. हर प्रभावित परिवार को एक लाख रुपये अग्रिम पुनर्वास सहायता और 50 हजार रुपये विस्थापन भत्ता देने की व्यवस्था बनाई थी.