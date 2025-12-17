ETV Bharat / bharat

खुशखबरी! जल्द तैयार होगी उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, केंद्र से मिला फॉरेस्ट क्लीयरेंस, जानिये पूरी प्लानिंग

हल्द्वानी गौलापार में बनाई जा रही उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी.

UTTARAKHAND SPORTS UNIVERSITY
जल्द तैयार होगी उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 17, 2025 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में तकरीबन 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है. जिसे अब केंद्र से भी फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल गया है. अब उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो जाएगा.

देश पर की सभी खेल यूनिवर्सिटीज का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड में बनाई जा रही अत्यधिक हाईटेक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की अब रहा खुल गई है. हल्द्वानी गौलापार में प्रस्तावित 105 एकड़ में इस खेल यूनिवर्सिटी में 30 एकड़ के करीब वन विभाग की जमीन भी शामिल थी. इस पर क्लीयरेंस केंद्र से पिछले लंबे समय से लटका हुआ था. जिसे अब मंजूरी मिल गई है. केंद्र से क्लीयरेंस मिलने के बाद खेल यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर खेल विभाग ने खुशी जाहिर की है.

उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी के पहले वॉइस चांसलर और खेल विभाग ने विशेष सचिव अमित सिन्हा ने बताया मानसखंड खेल विश्वविद्यालय हल्द्वानी के निर्माण को लेकर डीपीआर बिल्कुल तैयार है. वहीं, इस डीपीआर के तहत बनाए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, खेल के मैदान और आवासीय हॉस्टल्स बनाने को लेकर कुछ ऐसा वन भूमि का भी शामिल था. जिसको लेकर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था. उन्होंने कहा इस पर केंद्र से क्लीयरेंस मिलने के बाद अब जल्द ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा.

अमित सिन्हा ने कहा केंद्र से मिली क्लीयरेंस के बाद तेज गति से धरातल पर काम किया जाएगा. उम्मीद की जा सकती है कि अगले सत्र 2026 से उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय का पहला बैच शुरू कर दिया जाएगा.

केंद्र से मिली फॉरेस्ट क्लीयरेंस के बाद प्रमुख वन संरक्षक आरके मिश्र ने बताया यह उत्तराखंड के लिए बेहद खुशी की बात. उन्होंने कहा उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र से क्लीयरेंस मिल गई है. उन्होंने कहा वन विभाग का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किसी विकास कार्य को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है. उन्होंने कहा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं अगर उनका समय से और सही तरीके से पालन किया जाए तो क्लीयरेंस मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है.

आरके मिश्र ने बताया फॉल्स क्लीयरेंस में जितनी देरी होती है निर्माण कार्य का खर्च उतना ज्यादा बढ़ता जाता है. यही वजह है कि वन विभाग की भी कोशिश रहती है कि समय से सभी प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस दिलवाई जाये. उन्होंने कहा हल्द्वानी में 12 हेक्टेयर की फॉरेस्ट क्लीयरेंस से निश्चित तौर से उत्तराखंड के खेल विश्वविद्यालय के निर्माण में तेजी आएगी. उन्होंने बताया इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स की फॉरेस्ट क्लीयरेंस अभी प्रोसेस में है.

उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी की बड़ी बातें: उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी का निर्माण 105 एकड़ में किया जा रहा है. खेल विवि की स्थापना गौलापार, हल्द्वानी में हो रही है. यह आवासीय शिक्षण के साथ एफिलियेटिंग विवि भी होगा. यहां क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, हॉकी एस्ट्रोटर्फ, स्वीमिंग पुल बना हुआ है.एथलेटिक्स स्टेडियम, प्रशासनिक भवन, हॉस्टल, ऑडिटोरियम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं.

पढ़ें- देशभर के खेल विश्वविद्यालयों से कैसे बेहतर होगी उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? एक क्लिक में समझिये

पढ़ें- उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की तैयारियों को झटका, केंद्र ने जमीन देने से किया इंकार

पढ़ें- उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों के बाद अब एकेडमिक तैयारी तेज, जानिए कैसा रहेगा कोर्स

TAGGED:

उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी फॉरेस्ट क्लीयरेंस
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अपडेट
UTTARAKHAND SPORTS UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.