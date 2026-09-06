उत्तराखंड में शहरों की बदलती सीमाओं की होगी मॉनिटरिंग, USAC ने शुरू की साइंटिफिक मार्किंग और मैपिंग
उत्तराखंड में शहरों की बदलती सीमाओं पर अब सरकार की पैनी नजर होगी. इसमें बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक का मिजाज पता चलेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 7:47 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के छोटे और बड़े शहर किस तरह से बदल रहे हैं, उनके स्वरूप में क्या अंतर आ रहा है और इससे कौन सी चीजें प्रभावित हो रही है? इन सभी पर अब सरकार की पैनी नजर रहेगी. दरअसल, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (USAC) ने छोटे और बड़े शहरों की सीमाओं के चिन्हीकरण का निर्णय लिया है. जिसके लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा, जिससे शहर की बसावट, उस पर बढ़ते दबाव और प्रभावित हो रहे क्षेत्र की भी जानकारी मिल सकेगी.
उत्तराखंड के शहर और कस्बे तेजी से अपना स्वरूप बदल रहे हैं. कहीं शहरों की सीमाएं लगातार फैल रही हैं तो कहीं कृषि भूमि पर तेजी से निर्माण हो रहा है. आबादी और भवनों का दबाव बढ़ने के साथ ही शहरी हरित क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं. अब इन बदलावों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी. उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी USAC ने प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों की सीमाओं के वैज्ञानिक चिन्हीकरण और मैपिंग की दिशा में काम शुरू करने का निर्णय लिया है.
इस पूरी कवायद में हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि प्रदेश के शहर और कस्बे मौजूदा समय में किस क्षेत्रफल तक फैल चुके हैं और उनका विस्तार किस दिशा में हो रहा है. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शहरी विस्तार के कारण आसपास के किन क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है.
शहरों के फैलाव का मिलेगा पूरा डेटा: उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ ही बड़ी संख्या में छोटे शहर और कस्बे भी तेजी से विकसित हो रहे हैं. इन क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में सड़क, आवास, व्यावसायिक गतिविधियां और अन्य निर्माण कार्यों के कारण बसावट का दायरा बढ़ा है.
सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अलग-अलग समय की तस्वीरों का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी शहर का विस्तार कितने समय में और किस दिशा में हुआ. इससे यह भी सामने आएगा कि विस्तार के दौरान कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुई और किन क्षेत्रों में प्राकृतिक या हरित क्षेत्र पर दबाव बढ़ा. यानी शहरों के विस्तार को केवल कागजों पर दर्ज सीमाओं के आधार पर नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति के आधार पर देखा जा सकेगा.
शहरों की सीमाओं का तैयार होगा डिजिटल मानचित्र: उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की योजना के तहत शहरों और कस्बों की वास्तविक बसावट के आधार पर मानचित्र तैयार किया जाएगा. हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों से तैयार होने वाला यह डेटा नगरीय नियोजन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
इससे सरकार और संबंधित विभागों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किसी शहर की मौजूदा सीमा कहां तक पहुंच चुकी है और भविष्य में उसके विस्तार की संभावित दिशा क्या हो सकती है. शहरों के आसपास बढ़ते निर्माण और भूमि उपयोग में हो रहे बदलावों की भी निगरानी की जा सकेगी.
-दुर्गेश पंत, निदेशक, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र-
भविष्य में भी सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इन शहरी क्षेत्रों की निगरानी जारी रखने की योजना है. इससे समय-समय पर शहरों की तस्वीर अपडेट की जा सकेगी और पुराने और नए डाटा की तुलना कर बदलावों का आकलन किया जा सकेगा.
AI बताएगा हरित क्षेत्र कितना बदला: इस परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी. पहले चरण में शहरी क्षेत्रों के हरित क्षेत्र का आकलन किया जाएगा. एआई आधारित विश्लेषण के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि शहरों में मौजूद ग्रीन एरिया में समय के साथ कितना बदलाव आया है.
इससे यह भी समझने में मदद मिलेगी कि शहरी विस्तार के साथ हरित क्षेत्र बढ़े हैं या घटे हैं. यदि किसी क्षेत्र में लगातार हरित क्षेत्र कम हो रहा है तो उसके पीछे बढ़ते निर्माण या अन्य भूमि उपयोग परिवर्तन की पहचान की जा सकेगी.
-दुर्गेश पंत, निदेशक, उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र-
भविष्य की प्लानिंग में मदद करेगा सैटेलाइट डेटा: उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में अनियोजित शहरी विस्तार कई तरह की चुनौतियां पैदा कर सकता है. कृषि भूमि का बदलता उपयोग, हरित क्षेत्रों पर दबाव, बढ़ता निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव भविष्य में शहरों की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है.
ऐसे में सैटेलाइट आधारित मैपिंग से तैयार होने वाला डेटा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण प्लानिंग टूल बन सकता है. इसके आधार पर शहरी विकास, सड़क, आवास, हरित क्षेत्र संरक्षण और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजना तैयार करने में मदद मिल सकती है.
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