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उत्तराखंड में शहरों की बदलती सीमाओं की होगी मॉनिटरिंग, USAC ने शुरू की साइंटिफिक मार्किंग और मैपिंग

देहरादून: उत्तराखंड के छोटे और बड़े शहर किस तरह से बदल रहे हैं, उनके स्वरूप में क्या अंतर आ रहा है और इससे कौन सी चीजें प्रभावित हो रही है? इन सभी पर अब सरकार की पैनी नजर रहेगी. दरअसल, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (USAC) ने छोटे और बड़े शहरों की सीमाओं के चिन्हीकरण का निर्णय लिया है. जिसके लिए हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जाएगा, जिससे शहर की बसावट, उस पर बढ़ते दबाव और प्रभावित हो रहे क्षेत्र की भी जानकारी मिल सकेगी.

उत्तराखंड के शहर और कस्बे तेजी से अपना स्वरूप बदल रहे हैं. कहीं शहरों की सीमाएं लगातार फैल रही हैं तो कहीं कृषि भूमि पर तेजी से निर्माण हो रहा है. आबादी और भवनों का दबाव बढ़ने के साथ ही शहरी हरित क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं. अब इन बदलावों पर सरकार की पैनी नजर रहेगी. उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी USAC ने प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों और कस्बों की सीमाओं के वैज्ञानिक चिन्हीकरण और मैपिंग की दिशा में काम शुरू करने का निर्णय लिया है.

उत्तराखंड में शहरों की बदलती सीमाओं की होगी मॉनिटरिंग (VIDEO-ETV Bharat)

इस पूरी कवायद में हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि प्रदेश के शहर और कस्बे मौजूदा समय में किस क्षेत्रफल तक फैल चुके हैं और उनका विस्तार किस दिशा में हो रहा है. साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शहरी विस्तार के कारण आसपास के किन क्षेत्रों पर दबाव बढ़ रहा है.

शहरों के फैलाव का मिलेगा पूरा डेटा: उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ ही बड़ी संख्या में छोटे शहर और कस्बे भी तेजी से विकसित हो रहे हैं. इन क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में सड़क, आवास, व्यावसायिक गतिविधियां और अन्य निर्माण कार्यों के कारण बसावट का दायरा बढ़ा है.

सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से अलग-अलग समय की तस्वीरों का अध्ययन कर यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी शहर का विस्तार कितने समय में और किस दिशा में हुआ. इससे यह भी सामने आएगा कि विस्तार के दौरान कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुई और किन क्षेत्रों में प्राकृतिक या हरित क्षेत्र पर दबाव बढ़ा. यानी शहरों के विस्तार को केवल कागजों पर दर्ज सीमाओं के आधार पर नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति के आधार पर देखा जा सकेगा.