उत्तराखंड नकली NCERT किताब कांड में बड़ा खुलासा, राजस्थान तक फैला नेटवर्क, SIT जांच के लिए भरतपुर रवाना
उत्तराखंड के रुद्रपुर में पकड़ी गई थी करोड़ों की नकली एनसीईआरटी किताबें, राजस्थान के भरतपुर तक जुड़े तार, जानिए क्या है पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 16, 2026 at 10:48 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में पकड़ी गई करोड़ों की नकली एनसीईआरटी किताबों के मामले में जांच लगातार गहराती जा रही है. अब इस पूरे नेटवर्क के तार उत्तराखंड से निकलकर राजस्थान तक पहुंच गए हैं. एसआईटी जल्द ही भरतपुर जाकर मामले की तह तक जाने की तैयारी में है.
राजस्थान से जुड़े तार: बता दें कि रुद्रपुर के किरतपुर कोलड़ा में सामने आए नकली किताब कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि जब्त की गई नकली किताबों का बड़ा स्टॉक कुछ समय के लिए राजस्थान के भरतपुर स्थित एक गोदाम में भी रखा गया था. इस जानकारी के बाद अब एसआईटी यानी विशेष जांच टीम इस पूरे मामले की जांच के लिए भरतपुर रवाना होने की तैयारी कर रही है.
क्या है पूरा मामला? गौर हो कि बीते 16 मार्च को पुलिस ने किरतपुर कोलड़ा स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर करीब 10 लाख नकली किताबें बरामद की थी. इस मामले में एनसीईआरटी के सहायक उत्पादन अधिकारी दीपक कुमार की तहरीर पर पुलिस ने गोदाम स्वामी राजेश कुमार जैन, संचालक संदीप और शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसआईटी (SIT) को सौंप दी गई थी.
प्रिंटिंग प्रेस संचालक की संलिप्तता भी आई सामने: जांच के दौरान कई अहम कड़ियां सामने आईं. गोदाम का किराया ऑनलाइन दिए जाने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मेरठ में भी जांच की. जहां एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक संजीव गुप्ता और एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आई. इसके बाद एसआईटी (SIT) ने आरोपितों की तलाश तेज कर दी.
नफीस ने किए चौंकाने वाले खुलासे: इसी कड़ी में एसआईटी ने मजदूरों और परिवहन की व्यवस्था कराने वाले नफीस को गिरफ्तार किया. नफीस से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ कि नकली किताबों का जखीरा कुछ समय के लिए राजस्थान के भरतपुर में भी एक गोदाम में रखा गया था. इस इनपुट के बाद अब एसआईटी भरतपुर जाकर वहां के गोदाम की जांच करेगी और संबंधित लोगों से पूछताछ करेगी.
आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका: पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में शामिल सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. वहीं, इस केस के मुख्य आरोपित संदीप के साथ-साथ शाहरुख और संजीव गुप्ता ने भी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर दी है.
"मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और राजस्थान कनेक्शन की भी गहराई से पड़ताल होगी."- मनोज रतूड़ी, कोतवाल
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