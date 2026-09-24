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उत्तराखंड NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामला, SIT ने किया एक और आरोपी को अरेस्ट, भोपाल से हुई गिरफ्तारी

देहरादून: NEET UG MBBS संग्राम सेनानी आश्रित फर्जी सर्टिफिकेट मामले की जांच को एसआईटी ने आगे बढ़ाते हुए एक और आरोपी धीरज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी एसआईटी ने भोपाल से की है. भोपाल में धीरज श्रीवास्तव 'एमबीबीएस वे' के नाम से ऑफिस चलाता है. आरोपी के कब्जे से धनराशि भी बरामद हुई है. फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है.

उत्तराखंड एसआईटी ने नीट यूजी एमबीबीएस फर्जी सर्टिफिकेट मामले में मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. एसआईटी ने भोपाल से 'एमबीबीएस वे' के नाम से ऑफिस चलाने वाले धीरज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है. एसआईटी के मुताबिक, धीरज अलग-अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस, बीटेक, बीसीए, बीबीए और बीकॉम कोर्स में कमीशन पर एडमिशन दिलवाने का काम करता था.

आरोपी से 5 लाख के करीब धनराशि हुई बरामद: उत्तराखंड एसआईटी के मुताबिक, पूछताछ में धीरज श्रीवास्तव ने बताया है कि बरामद धनराशि उसे रूपेश पंडित ने फ्रीडम फाइटर कोटे से कुछ छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के एवज में कमीशन के तौर पर दी थी. आरोपी धीरज कुमार श्रीवास्तव ने रूपेश पंडित और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तीनों अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाए थे. एसआईटी अब फर्जी प्रमाण पत्रों पर हुए डिजिटल हस्ताक्षरों की भी जांच कर रही है.

जानें पूरा मामला: उत्तराखंड के कुछ अभ्यर्थियों ने नीट यूजी एमबीबीएम में दाखिला के लिए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जमा किए थे. देहरादून के प्रदीप बहुगुणा ने अपनी जांच में पाया था कि कई अभ्यर्थी जो अलग-अलग क्षेत्र के हैं लेकिन सर्टिफिकेट आवेदन पर एक ही पता दर्ज कराया है, जो संदेहास्पद है. खास बात है कई अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी भी हो चुके हैं.

प्रदीप बहुगुणा ने मामले की जांच के लिए डीएम को पत्र लिखा. जांच में सामने आया कि कई दस्तावेज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए हैं. इस पूरे मामले में 13 सितंबर को थाना रायपुर और थाना क्लेमेंटटाउन में दो मुकदमे दर्ज कराए गए. मुकदमों में धारा 318(4) 338/336(2)/340(2)/61(2) बीएनएस जोड़ी गई.

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने प्रकरण में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू किए. एसआईटी जांच के दौरान उक्त सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में अंकित पते गलत पाए गए. एसआईटी ने संबंधित शिक्षण संस्थानों में जाकर प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया और उन अभ्यर्थियों के मूल पतों की जानकारी ली.