उत्तराखंड NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामला, SIT ने किया एक और आरोपी को अरेस्ट, भोपाल से हुई गिरफ्तारी
उत्तराखंड SIT ने NEET UG MBBS संग्राम सेनानी आश्रित फर्जी सर्टिफिकेट मामले में भोपाल से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 24, 2026 at 1:48 PM IST
देहरादून: NEET UG MBBS संग्राम सेनानी आश्रित फर्जी सर्टिफिकेट मामले की जांच को एसआईटी ने आगे बढ़ाते हुए एक और आरोपी धीरज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी एसआईटी ने भोपाल से की है. भोपाल में धीरज श्रीवास्तव 'एमबीबीएस वे' के नाम से ऑफिस चलाता है. आरोपी के कब्जे से धनराशि भी बरामद हुई है. फर्जी सर्टिफिकेट मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है.
उत्तराखंड एसआईटी ने नीट यूजी एमबीबीएस फर्जी सर्टिफिकेट मामले में मुख्य सरगना की गिरफ्तारी के बाद गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. एसआईटी ने भोपाल से 'एमबीबीएस वे' के नाम से ऑफिस चलाने वाले धीरज श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है. एसआईटी के मुताबिक, धीरज अलग-अलग प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस, बीटेक, बीसीए, बीबीए और बीकॉम कोर्स में कमीशन पर एडमिशन दिलवाने का काम करता था.
आरोपी से 5 लाख के करीब धनराशि हुई बरामद: उत्तराखंड एसआईटी के मुताबिक, पूछताछ में धीरज श्रीवास्तव ने बताया है कि बरामद धनराशि उसे रूपेश पंडित ने फ्रीडम फाइटर कोटे से कुछ छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के एवज में कमीशन के तौर पर दी थी. आरोपी धीरज कुमार श्रीवास्तव ने रूपेश पंडित और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तीनों अभ्यर्थियों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाए थे. एसआईटी अब फर्जी प्रमाण पत्रों पर हुए डिजिटल हस्ताक्षरों की भी जांच कर रही है.
जानें पूरा मामला: उत्तराखंड के कुछ अभ्यर्थियों ने नीट यूजी एमबीबीएम में दाखिला के लिए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जमा किए थे. देहरादून के प्रदीप बहुगुणा ने अपनी जांच में पाया था कि कई अभ्यर्थी जो अलग-अलग क्षेत्र के हैं लेकिन सर्टिफिकेट आवेदन पर एक ही पता दर्ज कराया है, जो संदेहास्पद है. खास बात है कई अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र जारी भी हो चुके हैं.
प्रदीप बहुगुणा ने मामले की जांच के लिए डीएम को पत्र लिखा. जांच में सामने आया कि कई दस्तावेज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए हैं. इस पूरे मामले में 13 सितंबर को थाना रायपुर और थाना क्लेमेंटटाउन में दो मुकदमे दर्ज कराए गए. मुकदमों में धारा 318(4) 338/336(2)/340(2)/61(2) बीएनएस जोड़ी गई.
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने एसपी देहात जया बलोनी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया. एसआईटी ने प्रकरण में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू किए. एसआईटी जांच के दौरान उक्त सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में अंकित पते गलत पाए गए. एसआईटी ने संबंधित शिक्षण संस्थानों में जाकर प्रकरण से जुड़े सभी दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया और उन अभ्यर्थियों के मूल पतों की जानकारी ली.
इस मामले में पुलिस ने 21 सितंबर 2 आरोपी रूपेश पंडित और अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया. आरोपी रूपेश की निशानदेही पर उसके मेरठ स्थित घर से फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के एवज में लिए गए 8 लाख रुपए बरामद किए गए.
रूपेश से पूछताछ के बाद सबूतों के आधार पर एसआईटी ने प्रकरण में शामिल एक और आरोपी धीरज श्रीवास्तव को भोपाल से उसकी कार से बरामद किया. साथ ही आरोपी की कार से तलाशी के दौरान 5 लाख 58 हजार 100 बरामद हुए. रुपयों को लेकर पूछताछ में आरोपी धीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बरामद धनराशि उसे रूपेश पंडित द्वारा फ्रीडम फाइटर कोटे से कुछ छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के एवज में कमीशन के तौर पर दी गई थी.
एसआईटी की पूछताछ में धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण के मास्टर माइंड रूपेश पंडित से उसकी मुलाकात दो साल पहले श्रीमती मंजरी देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हिटाणु, उत्तरकाशी में हुई थी. उसके बाद से ही दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे.
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अरविंद ने अपनी बेटी व अपने दो अन्य परिचितों के बच्चों के एमबीबीएस में दाखिले के लिए रूपेश से संपर्क किया था. रूपेश ने इस संबंध में धीरज से बात की थी, जिसके बाद उसे (धीरज) अपने एक अन्य साथी से लो मेरिट वाले बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन के बारे जानकारी मिली. साथी ने उत्तराखंड में फ्रीडम फाइटर के कोटे में एडमिशन कराए जाने की जानकारी दी. साथ ही धीरज को फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसके एक परिचित जिसकी तहसील और कचहरी में अच्छी सेटिंग होने का दावा करते हुए, मिलने के लिए बताया गया.
इसके बाद आरोपी धीरज कुमार श्रीवास्तव, रूपेश पंडित और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तीनों अभ्यर्थियों के कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र बनावाए गए. जिसके आधार पर उक्त तीनों अभ्यर्थियों द्वारा अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स के लिए दाखिला प्राप्त किया था. रूपेश पंडित ने इसके लिए प्रति अभ्यर्थी 45 लाख रुपए में सौदा करता था. अरविंद कुमार ने अपनी बेटी के फर्जी सर्टिफेकट के लिए रूपेश पंडित को 20 लाख रुपए दिए थे. इसके अलावा दो अन्य अभ्यर्थियों से भी रूपेश पंडित ने 20-20 लाख रुपए फर्जी सर्टिफिकेट के लिए लिए थे.
देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कहा कि, दोनों आरोपियों से अभी तक 13 लाख रुपए से अधिक की धनराशि बरामद की जा चुकी है. इस पूरे प्रकरण के चेन में जो भी लोग सम्मलित हैं, उनकी धीरे-धीरे पहचान करके, उसके खिलाफ सबूत जुटाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है. निश्चित तौर पर जांच का दायरा और आगे बढ़ेगा. जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे हो किसी भी स्तर पर हों, कहीं पर भी हो, सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए जाएंगे.
-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी देहरादून-
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