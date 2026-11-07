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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, एसआईटी ने गिरधारी लाल को झांसी से पकड़ा

गिरधारी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरफ्तार कर लिए गए हैं. गिरधारी रेखा आर्या पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद से फरार चल रहे थे. पहले पुलिस और फिर एसआईटी उन्हें हर जगह तलाश कर रही थी. गिरधारी लाल साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का पति गिरधारी लाल गिरफ्तार: लंबे समय से फरार चल रहे गिरधारी लाल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर देहरादून की कैंट कोतवाली में उनके पति गिरधारी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एसआईटी ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. तभी लग गया था कि अब गिरधारी की पुलिस के साथ आंख मिचौली ज्यादा दिन नहीं चलेगी.