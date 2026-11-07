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उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरफ्तार, एसआईटी ने गिरधारी लाल को झांसी से पकड़ा

पुलिस के अनुसार गिरधारी लाल साहू यूपी से नेपाल भागने की फिराक में था, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया, दोपहर को एसआईटी करेगी पीसी

GIRDHARI LAL SAHU ARRESTED
गिरधारी गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2026 at 12:28 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरफ्तार कर लिए गए हैं. गिरधारी रेखा आर्या पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद से फरार चल रहे थे. पहले पुलिस और फिर एसआईटी उन्हें हर जगह तलाश कर रही थी. गिरधारी लाल साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का पति गिरधारी लाल गिरफ्तार: लंबे समय से फरार चल रहे गिरधारी लाल साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर देहरादून की कैंट कोतवाली में उनके पति गिरधारी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एसआईटी ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. तभी लग गया था कि अब गिरधारी की पुलिस के साथ आंख मिचौली ज्यादा दिन नहीं चलेगी.

एसआईटी ने गिरधारी लाल को झांसी से गिरफ्तार किया: गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही थीं. पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरधारी को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि वो यहां से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में था. आज दोपहर एसआईटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा करेगी. जया बलूनी एसआईटी टीम को लीड कर रही हैं.

रेखा आर्या ने गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत में मारपीट, उत्पीड़न, धोखाधड़ी, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, जान से मारने की धमकी और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि पति गिरधारी लाल ने पहली शादी की जानकारी छिपाकर उनसे विवाह किया. कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षरों के जरिये उन्हें कंपनियों के निदेशक पद से हटाया. इन आरोपों की जांच पुलिस कर रही है.

गिरधारी लाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था: मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया गया था. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के लिए तीन नोटिस भेजे जाने के बावजूद गिरधारी लाल जांच में शामिल नहीं हुए थे. इसके बाद न्यायालय से गैर जमानती वारंट हासिल किया गया. उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी थी. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने से भी इनकार किया था.
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