उत्तराखंड एसआईआर अपडेट, इन एलिजिबल हुये 95 हजार वोटर्स, क्या कटेंगे सभी नाम?
जिन 95 हजार वोर्टस को इन एलिजिबल मार्क किया गया है उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया. किसी ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 6:58 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एसआईआर के आखरी चरण के तहत दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई जारी है. 28 सितम्बर को दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 3 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी. इससे पहले एसआईआर में 95 हजार वोटर्स के नाम इन एलिजिबल श्रेणी में जाने की खबर है. जिस पर पॉलिटिक्स तेज हो गई है.
दरअसल, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के दौरान करीब मतदाताओं का नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के जरिए करीब 1 लाख 73 हजार आवेदन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुए. जिसमें से करीब 95 हजार से अधिक मतदाताओं को ईआरओ/एईआरओ ने इन एलिजिबल की श्रेणी में रखा है. ऐसे में इन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची के ऑटो डिलीट हो जाएगा. इसके बाद अब राजनीतिक सियासत गर्मा गई है.
दरअसल, इन दिनों राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर घमासान मचा हुआ है. इसी बीच उत्तराखंड के 95 हजार मतदाताओं का नाम काटे जाने का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दल ने एसआईआर प्रणाली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये ऐसें हैं जिन्होने सुनवाई के दौरान जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं. ऐसी स्थिति में सम्बंधित ईआरओ/एईआरओ की ओर से ईसीआई नेट के जरिए उन्हें इन एलिजिबल मार्क कर दिया गया है. जिस वजह से सिस्टम ने फार्म 7 ऑटो जनरेट कर डिलिशन के लिए मार्क किया है.
ऐसे में, इन एलिजिबल श्रेणी में दर्ज लोग 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद, फार्म 6 भर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तय दस्तावेज देकर कर चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का कहना है कि प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पूरी तरह नियमानुसार एवं पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा रहा है. इसके साथ ही सभी डीईओ / ईआरओ को अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं.
इस पूरे मामले पर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने कहा-
14 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया था. इसके बाद एक लाख 73 हज़ार मतदाताओं का नाम डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 के जरिए आवेदन प्राप्त हुआ. इनमें 95 हजार लोग ऐसे भी शामिल हैं जिनको इन एलिजिबल मार्क किया गया है.
-मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उन्होंने बताया एसआईआर के पहले दूसरे चरण के दौरान 24.30 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे. जिनके ओर से दी गई जानकारियों के त्रुटि या फिर प्री एसआईआर के दौरान इनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी.
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया जिन 95 हजार मतदाताओं को इन एलिजिबल मार्क किया गया है वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया या दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए या फिर सुनवाई के दौरान शामिल नहीं हुए हैं. जिसके चलते डीईओ / ईआरओ की ओर से इन मतदाताओं को इन एलिजिबल मार्क किया है. इन एलिजिबल मार्क करने के साथ ही सिस्टम से इन मतदाताओं का फॉर्म 7 ऑटो जनरेट हो जाता है. ऐसे में 28 सितम्बर को दावे और आपत्तियों का फाइनल डिस्पोजल होने के बाद वास्तविक आंकड़ा सामने आ पाएगा.
जिन भी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से इन एलिजिबल या फिर अन्य किसी वजह से डिलीट हुआ है ऐसे लोगों के पास अवसर है कि 3 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची जारी होने के बाद नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं. साथ ही सभी मतदाताओं और नागरिकों से अपील किया है कि 3 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची जारी होने के बाद, अपना नाम मतदाता सूची में जरूर देखे, और अगर किसी का नाम हट गया है तो वो नाम शामिल करने के लिए फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
-मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया सभी पॉलिटिकल पार्टियों को रूल्स रेगुलेशन की जानकारी है. पहले भी ऐसा होता रहा है कि मतदाता सूची जारी होने के बाद एलिजिबल मतदाताओं के नाम को जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहती है. 3 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची पब्लिश होने जा रही है. वह 1 जुलाई 2026 को क्वालीफाइंग डेट के आधार पर पब्लिश होगा. ऐसे में उसके बाद 18 साल के हो रहे युवाओं और जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है उनके लिए निर्वाचन का विंडो खुला रहेगा. जिस दौरान फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी.
वहीं, प्रदेश कांग्रेस की एसआईआर समिति के सदस्य अमरेंद्र बिष्ट ने कहा प्रदेश में सिर्फ 95 हजार लोगों का वोट नहीं कटा है बल्कि पहले ही प्री एसआईआर के दौरान करीब 9 लाख वोट काट चुके हैं. उन्होंने कहा-
जो लोग उनकी विचारधारा के नहीं है ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर नाम हटाया गया है, जो असंवैधानिक रूप से लिए गया फैसला है. वर्तमान समय में डीईओ / ईआरओ की आईडी से मतदाताओं को इन एलिजिबल मार्क किया जा रहा है. इसी तरह का काम उत्तराखंड में अब कर रहे हैं, जबकि इससे पहले अन्य राज्यों में कर चुके हैं. फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद फार्म 6 भराए जाने का क्या औचित्य है?
-अमरेंद्र बिष्ट, सदस्य, एसआईआर समिति, कांग्रेस
इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली का भी बयान आया है. उन्होंने कहा प्रदेश में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया से वे संतुष्ट नहीं हैं. इस बात को पहले भी कई बार कह चुके हैं. एसआईआर के दौरान बहुत सारे लोगों के नामों पर आपत्तियां लगाई गई हैं. ऐसे में इन आपत्तियों का निस्तारण कैसे हुआ? कितना हुआ? ये सब देखना पड़ेगा.
उन्होंने कहा बड़ी संख्या में लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा जो देश का नागरिक है उसको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए. ऐसे में अब नए मतदाताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन लोगों के साथ ही उनकी भी आपत्ति है.
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