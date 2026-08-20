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उत्तराखंड एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप, चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, गेट पर किया प्रदर्शन

उत्तराखंड में SIR के कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी की जानी है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2026 at 6:45 PM IST

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नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के बीच, कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य में चल रही इस प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाया और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से मामले की जांच करने की मांग की. कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पार्टी की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा, राज्य इकाई के प्रमुख गणेश गोदियाल और सांसद पवन खेड़ा शामिल थे, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के सामने यह मामला उठाने के लिए आयोग के मुख्यालय पहुंचा. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव आयोग के परिसर में घुसने नहीं दिया गया.

प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर धरना दिया. बाद में, उन्होंने चुनाव आयोग के एक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिमालयी राज्य में वोटर लिस्ट के चल रहे SIR में कथित गड़बड़ियों का ज़िक्र किया गया था. अपने ज्ञापन में, कांग्रेस ने कथित गड़बड़ियों की जांच करने और SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है.

कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी शैलजा ने कहा- "हम चुनाव आयोग से मिलने और उत्तराखंड में SIR में बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ियों के बारे में ज्ञापन सौंपने आए हैं. यह आरोप लगाते हुए कि वोटर लिस्ट से बहुत से योग्य मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "लोगों को गलत तरीके से यह कहकर चिह्नित किया जा रहा है कि वे किसी खास जगह पर नहीं रहते हैं. कुछ लोगों को मृत घोषित कर दिया जाता है या अनुपस्थित दिखाया जाता है. इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि ये शिकायतें कौन कर रहा है या शिकायतकर्ता कौन हैं.

कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि जो लोग ये कथित गड़बड़ियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा-

जिस तरह से यह सरकार काम कर रही है, वह बेहद चिंताजनक है। चुनाव आयोग सरकार की गलत नीतियों से अपनी स्वतंत्रता क्यों बनाए नहीं रख रहा है? हमें हमेशा चुनाव आयोग का सम्मान करना सिखाया गया है. हमारी सरकार के समय, चुनाव आयोग का एक खास रुतबा और अधिकार था. जब भी कुछ गलत होता था, चाहे उसमें सत्ताधारी पार्टी शामिल हो या कोई और, चुनाव आयोग ऐसी गलत हरकतें नहीं होने देता था.

कुमारी शैलजा, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "हम उत्तराखंड के मतदाताओं के अधिकारों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. चुनाव आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए इन गंभीर सवालों का जवाब देना होगा. एक सवाल के जवाब में, ECI के सूत्रों ने ETV भारत को बताया, "भारत निर्वाचन आयोग को (उत्तराखंड में SIR मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से) ज्ञापन मिला है. वह इस मामले पर गौर करेगा.

विधायक फुरकान अहमद ने लगाये गंभीर आरोप: पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र से विधायक फुरकान अहमद ने कहा उनके पिता पांच बार सरपंच रहे हैं, जबकि उनके भाई भी तीन बार सरपंच रह चुके हैं. उन्होंने बताया वर्ष 1996 में उन्होंने चुनाव लड़ा और बाद में वर्ष 2007 में भी चुनाव मैदान में रहे. इसके बावजूद उनके नाम पर यह आपत्ति लगाई गई कि वह यहां के रहने वाले नहीं हैं. विधायक फुरकान अहमद का आरोप है कि उनके नाम से आपत्ति लगाए जाने की जानकारी मिलने के बाद जब उन्होंने संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया तो उसने आपत्ति लगाने से ही इनकार कर दिया. इसके बाद वह व्यक्ति स्वयं फुरकान अहमद के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचा. अधिकारियों के सामने कहा कि उसने कोई आपत्ति दाखिल नहीं की है.

उन्होंने कहा यदि किसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराई गई है, तो ऐसी शिकायतों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. उनका कहना है कि उनके पास इसी तरह की कई अन्य आपत्तियों से जुड़े मामले भी सामने आए हैं, जिनमें संबंधित लोगों ने आपत्ति लगाने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि यदि बड़ी संख्या में आपत्तियां फर्जी तरीके से लगाई गई हैं तो इसके पीछे जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. फुरकान अहमद ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी है.

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