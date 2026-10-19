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2027 चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल कांग्रेस में शामिल

जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल कांग्रेस में शामिल ( @INCIndia )

देहरादून: विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल ने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया हैं. रामशरण नौटियाल ने कुछ दिनों पहले ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि रामशरण नौटियाल कांग्रेस में जाएंगे. आज 19 अक्टूबर को दिल्ली में रामशरण नौटियाल ने कांग्रेस ज्वाइन की.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामशरण नौटियाल को देहरादून जिले की चकराता विधानसभा सीट से टिकट भी दिया था, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह से हार गए थे. वहीं आज दिल्ली में रामशरण नौटियाल की ज्वाइनिंग के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अलावा उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे.