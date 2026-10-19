ETV Bharat / bharat

2027 चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल कांग्रेस में शामिल

जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. रामशरण नौटियाल ने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन की.

ramsharan nautiyal
जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल कांग्रेस में शामिल (@INCIndia)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 19, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है. गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल ने दिल्ली में कांग्रेस का हाथ थाम लिया हैं. रामशरण नौटियाल ने कुछ दिनों पहले ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि रामशरण नौटियाल कांग्रेस में जाएंगे. आज 19 अक्टूबर को दिल्ली में रामशरण नौटियाल ने कांग्रेस ज्वाइन की.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रामशरण नौटियाल को देहरादून जिले की चकराता विधानसभा सीट से टिकट भी दिया था, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह से हार गए थे. वहीं आज दिल्ली में रामशरण नौटियाल की ज्वाइनिंग के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के अलावा उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे.

हमारे पुराने साथी रामशरण नौटियाल जी को BJP में घुटन महसूस हुई, वहां का माहौल और काम से इनका मन खिन्न हो गया. रामशरण नौटियाल जी फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं. मैं इनका स्वागत करती हूं.
-कुमारी सैलजा, प्रदेश प्रभारी, उत्तराखंड कांग्रेस-

वहीं इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि

आज रामशरण नौटियाल जी ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है. इस मौके पर मैं कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करता हूं.हमें उम्मीद है कि नौटियाल जी की मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी को ताकत मिलेगी.
-रामशरण नौटियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-

पढ़ें---

TAGGED:

UTTARAKHAND ASSEMBLY ELECTIONS 2027
JUBIN NAUTIYAL FATHER RAMSHARAN
रामशरण नौटियाल कांग्रेस में शामिल
जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण
RAMSHARAN NAUTIYAL JOINS CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.