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विवादों की 'दीवार' ने रोका सैन्यधाम का उद्घाटन, खड़े हुये कई बड़े सवाल, देखिये ग्राउंड रिपोर्ट

मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन, सैनिक कल्याण विभाग और निर्माण एजेंसी पेयजल निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे. तहसीलदार ने मौके का निरीक्षण किया. इसके बाद जमीन की नापजोख कराई गई. अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में निर्माण को अवैध अतिक्रमण मानते हुए संबंधित लोगों को इसे हटाने के निर्देश दिए.

सबसे बड़ी बात यह है कि सैन्यधाम तक जाने वाले मार्ग पर ही अतिक्रमण कर लिया गया. संबंधित विभागों को इसकी भनक तक नहीं लगी. जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने सड़क किनारे करीब 40 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल तक खड़ी कर दी. जब निर्माण काफी आगे बढ़ गया तब जाकर प्रशासन और सैनिक कल्याण विभाग हरकत में आया.

सैन्यधाम को उत्तराखंड सरकार ने शहीद सैनिकों की स्मृति और सम्मान के प्रतीक के रूप में विकसित किया है. इस परियोजना को राज्य ही नहीं बल्कि देश के लिए गौरव से जोड़कर देखा गया, लेकिन अब जिस तरह सैन्यधाम के रास्ते और उससे सटी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, उसने पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट और उत्तराखंड के प्रस्तावित पांचवें धाम के रूप में प्रचारित सैन्य धाम एक बार फिर विवादों में आ गया है. करीब पांच वर्षों में बनकर तैयार हुए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर अब अवैध अतिक्रमण, जमीन विवाद और प्रशासनिक लापरवाही के सवाल खड़े हो रहे हैं. हालात यह हैं कि सैन्यधाम के उद्घाटन को लेकर भी अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है. राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

देहरादून(उत्तराखंड): देहरादून में सैन्यधाम बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन शहीद सैनिकों के सम्मान से जुड़े इस स्थल पर विवादों का साया अब भी बना हुआ है. हालात ये हैं कि सैन्यधाम के करीब अवैध अतिक्रमण के मामले और जमीन विवाद से जुड़े दावे अब भी सामने आ रहे हैं. वहीं, विपक्ष इन्हीं विवादों के कारण प्रधानमंत्री द्वारा इसके उद्घाटन से दूरी बनाने को वजह बता रहे हैं.

हालांकि दूसरी ओर जिन लोगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है, उनका दावा कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस सड़क से सैन्यधाम तक पहुंच बनाई गई, वह जमीन उनकी निजी भूमि थी. आरोप है कि सरकार ने आज तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया. उनका कहना है कि अधिकारी न तो मुआवजे को लेकर कोई स्पष्ट जवाब दे रहे हैं और न ही जमीन के अधिकार को लेकर स्थिति साफ कर रहे हैं.

सैन्यधाम टाइमलाइन (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद लोगों ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि जब उनकी जमीन परियोजना के लिए ली गई तो उन्हें भरोसा दिया गया था कि जल्द मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला. ऐसे में उन्होंने अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल खड़ी की है.

सैन्यधाम अतिक्रमण (Etv Bharat)

इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासनिक मॉनिटरिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस परियोजना को राज्य सरकार ने सैनिकों के सम्मान का प्रतीक बताया, उसी परियोजना के रास्ते पर कब्जा होना अधिकारियों की लापरवाही को उजागर करता है. सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर जमीन विवाद पहले से मौजूद था तो उसका समाधान किए बिना निर्माण कार्य आगे कैसे बढ़ाया गया? यदि ऐसा किया गया तो फिर यह विवाद क्यों सामने आ रहे हैं?

कब होगा सैन्यधाम का उद्घाटन (Etv Bharat)

सैन्य धाम की मुख्य विशेषताएं उत्तराखंड के सभी शहीदों को समर्पित होगा सैन्य धाम. देश का पहला सैन्य धाम. उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में हो रहा तैयार. देहरादून के गुनियाल गांव की 4 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा निर्माण. देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से होगा मेन गेट. महत्वपूर्ण मुख्य स्तंभ होगा अमर ज्योति की स्थापना. बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरदेव सिंह के मंदिर. सेना में देवता की उपाधि रखते हैं बाबा जसवंत सिंह व बाबा हरदेव सिंह. ऑडिटोरियम, म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर होंगे मुख्य आकर्षण. धाम के निर्माण के लिए उत्तराखंड के 1734 शहीदों के घरों से मिट्टी लाई गई है. 13 जिलों की 28 प्रमुख नदियों का जल यहां चढ़ाया गया है. सैन्य धाम में लिखे गए हैं प्रदेश के सभी शहीदों के नाम.



सैन्यधाम परियोजना को लेकर शुरुआत से ही कई तरह की चर्चाएं और विवाद सामने आते रहे हैं. कांग्रेस नेता और पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री हरक सिंह रावत ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि सैन्य धाम के उद्घाटन में हो रही देरी के पीछे यही विवाद बड़ी वजह है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन विवादों के कारण उद्घाटन से दूरी बनाए हुए हैं.

क्या कहते हैं अतिक्रमणकारी (Etv Bharat)

विपक्ष के बड़े नेता हरक सिंह रावत ने कहा जब परियोजना की शुरुआत हुई थी तब वे सैनिक कल्याण मंत्री थे . उन्होंने इस जमीन पर सैन्य धाम बनाए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी. उनका दावा है कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि इस जमीन से जुड़े कई विवाद भविष्य में सामने आ सकते हैं. बावजूद इसके परियोजना को उसी स्थान पर आगे बढ़ाया गया.

सैन्यधाम को लेकर बड़े सवाल (Etv Bharat)

उत्तराखंड सैन्यधाम (ETV Bharat)

उधरने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सैन्य धाम के उद्घाटन को लेकर प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा जहां तक अवैध अतिक्रमण का सवाल है, प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं. अवैध कब्जे को हटाया जाएगा.

सवाल अब भी बरकरार: हालांकि मंत्री के इस बयान के बावजूद कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं. आखिर इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रोजेक्ट की जमीन को लेकर विवाद क्यों बना रहा? यदि जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी तो निर्माण कार्य शुरू कैसे कर दिया गया? और हो गई है तो फिर विवाद क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह कि पांच साल में बनकर तैयार हो चुके सैन्य धाम का उद्घाटन अब तक क्यों नहीं हो पाया?

उत्तराखंड सैन्यधाम परिसर (ETV Bharat)

कब होगा सैन्यधाम का उद्घाटन: सैन्य धाम परियोजना वर्ष 2021 के आसपास शुरू हुई थी. सरकार ने इसे उत्तराखंड के सैनिकों और शहीदों को समर्पित एक भव्य स्मारक के रूप में प्रस्तुत किया. राज्य के हर जिले से शहीदों के आंगन की मिट्टी लाकर इसे तैयार करने का अभियान भी चलाया. इस कारण यह परियोजना भावनात्मक रूप से भी लोगों से जुड़ी. अब उद्घाटन से पहले ही विवादों का साया गहराने लगा है. स्थानीय स्तर पर जमीन विवाद, मुआवजे के दावे और अतिक्रमण की घटनाओं ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की छवि पर असर डाला है. विपक्ष सरकार को घेर रहा है. वहीं प्रशासन और संबंधित विभाग अब स्थिति संभालने में जुटे हैं.

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