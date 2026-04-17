उद्घाटन की तारीखों में अटका सैन्य धाम! विवादों ने बढ़ाया इंतजार, कब होगा लोकार्पण?
उत्तराखंड का सैन्यधाम बनकर तैयार है. इसके बाद भी अभी तक इसका लोकार्पण नहीं हो पाया है. जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 17, 2026 at 1:00 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में शहीदों के सम्मान में बनाया गया सैन्य धाम इन दिनों उद्घाटन का इंतजार कर रहा है. यह प्रोजेक्ट लंबे समय से चर्चाओं में है. निर्माण कार्य लगभग पूरा हो जाने के बावजूद अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है. लगातार बयान और आश्वासन के बाद भी उद्घाटन की कोई तय तारीख सामने नहीं आने से अब इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं.
सैन्य धाम को राज्य के उन वीर जवानों की स्मृति में विकसित किया गया है, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किये. इसे एक भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया था. शुरुआत में इसे बड़े विजन के साथ तैयार किया गया. इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात कही गई. यही वजह रही कि इसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में भी शामिल बताया गया. जिस उद्देश्य और भावना के साथ इस धाम का निर्माण शुरू हुआ था, वह अब उद्घाटन में हो रही देरी का कारण बन रहा है. स्थानीय लोगों से लेकर राजनीतिक हलकों तक, हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पूरी तरह तैयार होने के बाद भी यह धाम जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है?
जल्द होगा उद्घाटन, बोले कैबिनेट मंत्री: इस मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है. सैन्य धाम से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है. वे कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कह चुके हैं कि जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा. हाल ही में भी उन्होंने एक बार फिर बयान दिया कि एक महीने के भीतर उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मगर यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का आश्वासन दिया गया है, इससे पहले भी कई बार उद्घाटन को लेकर समय सीमा तय करने की बात कही गई, लेकिन हर बार यह आगे खिसकती चली गई. यही वजह है कि अब लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक देरी का नहीं, बल्कि इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं.
विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री को घेरा: उधर, इस मुद्दे पर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. कांग्रेस ने सैन्य धाम के उद्घाटन में हो रही देरी को लेकर सरकार और विशेष रूप से मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि मंत्री खुद विवादों में घिरे हुए हैं. यही वजह है कि वे इस प्रोजेक्ट से दूरी बनाए हुए हैं. विपक्ष का आरोप है कि शहीदों के सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है.
सैन्यधाम से जुड़ा कानूनी विवाद: सैन्य धाम का मामला सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कानूनी विवाद भी जुड़ चुका है. इस प्रोजेक्ट को लेकर जमीन का मुद्दा भी सामने आया है. जिसने उद्घाटन की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है. एडवोकेट विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि जिस जमीन पर सैन्य धाम का निर्माण किया गया है, वह वन विभाग की भूमि है. इस याचिका के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है. हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय क्या होगा, यह न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है. जब तक यह विवाद पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक उद्घाटन पर अनिश्चितता बना रहना स्वाभाविक है.
आज पुरकुल, देहरादून में देवभूमि उत्तराखण्ड के अमर शहीद वीर जवानों की स्मृति में निर्माणाधीन " सैन्य धाम" का स्थलीय निरीक्षण किया। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम वीर शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखण्ड बनाएं। pic.twitter.com/XQlBWzM0Pr— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) December 6, 2021
क्यों खास है ये प्रोजेक्ट
इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट की लागत भी चर्चा का विषय बनी हुई है. शुरुआत में लगभग 49 करोड़ रुपये के बजट से इस निर्माण कार्य को शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी लागत बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. लागत में इस बढ़ोतरी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किन कारणों से बजट लगभग दोगुना हो गया?
सैन्य धाम की मुख्य विशेषताएं
तारीखों में अटका उद्घाटन: स्थानीय स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी का परिणाम मानते हैं. कुछ इसे पूरी तरह राजनीतिक कारणों से जोड़कर देख रहे हैं. कुल मिलाकर, सैन्य धाम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां इसका निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उद्घाटन की तारीख अब भी तय नहीं हो पाई है. एक तरफ सरकार जल्द उद्घाटन का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कानूनी विवाद इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं.
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