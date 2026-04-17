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उद्घाटन की तारीखों में अटका सैन्य धाम! विवादों ने बढ़ाया इंतजार, कब होगा लोकार्पण?

उत्तराखंड का सैन्यधाम बनकर तैयार है. इसके बाद भी अभी तक इसका लोकार्पण नहीं हो पाया है. जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं.

UTTARAKHAND SAINYA DHAM
उद्घाटन की तारीखों में अटका सैन्य धाम! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 1:00 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में शहीदों के सम्मान में बनाया गया सैन्य धाम इन दिनों उद्घाटन का इंतजार कर रहा है. यह प्रोजेक्ट लंबे समय से चर्चाओं में है. निर्माण कार्य लगभग पूरा हो जाने के बावजूद अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है. लगातार बयान और आश्वासन के बाद भी उद्घाटन की कोई तय तारीख सामने नहीं आने से अब इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगे हैं.

सैन्य धाम को राज्य के उन वीर जवानों की स्मृति में विकसित किया गया है, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किये. इसे एक भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रोजेक्ट के रूप में देखा गया था. शुरुआत में इसे बड़े विजन के साथ तैयार किया गया. इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की बात कही गई. यही वजह रही कि इसे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में भी शामिल बताया गया. जिस उद्देश्य और भावना के साथ इस धाम का निर्माण शुरू हुआ था, वह अब उद्घाटन में हो रही देरी का कारण बन रहा है. स्थानीय लोगों से लेकर राजनीतिक हलकों तक, हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पूरी तरह तैयार होने के बाद भी यह धाम जनता के लिए नहीं खोला जा रहा है?

उद्घाटन की तारीखों में अटका सैन्य धाम! (ETV Bharat)

जल्द होगा उद्घाटन, बोले कैबिनेट मंत्री: इस मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है. सैन्य धाम से जुड़े विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है. वे कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कह चुके हैं कि जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा. हाल ही में भी उन्होंने एक बार फिर बयान दिया कि एक महीने के भीतर उद्घाटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. मगर यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का आश्वासन दिया गया है, इससे पहले भी कई बार उद्घाटन को लेकर समय सीमा तय करने की बात कही गई, लेकिन हर बार यह आगे खिसकती चली गई. यही वजह है कि अब लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि मामला सिर्फ प्रशासनिक देरी का नहीं, बल्कि इसके पीछे अन्य कारण भी हो सकते हैं.

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सैन्य धाम टाइमलाइन (ETV Bharat)

विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री को घेरा: उधर, इस मुद्दे पर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है. कांग्रेस ने सैन्य धाम के उद्घाटन में हो रही देरी को लेकर सरकार और विशेष रूप से मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि मंत्री खुद विवादों में घिरे हुए हैं. यही वजह है कि वे इस प्रोजेक्ट से दूरी बनाए हुए हैं. विपक्ष का आरोप है कि शहीदों के सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है.

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सैन्य धाम टाइमलाइन (ETV Bharat)

सैन्यधाम से जुड़ा कानूनी विवाद: सैन्य धाम का मामला सिर्फ सियासत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कानूनी विवाद भी जुड़ चुका है. इस प्रोजेक्ट को लेकर जमीन का मुद्दा भी सामने आया है. जिसने उद्घाटन की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना दिया है. एडवोकेट विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया है कि जिस जमीन पर सैन्य धाम का निर्माण किया गया है, वह वन विभाग की भूमि है. इस याचिका के बाद से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई है. हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय क्या होगा, यह न्यायालय की प्रक्रिया पर निर्भर करता है. जब तक यह विवाद पूरी तरह सुलझ नहीं जाता, तब तक उद्घाटन पर अनिश्चितता बना रहना स्वाभाविक है.

क्यों खास है ये प्रोजेक्ट

  • इस प्रोजेक्ट की समयसीमा की बात करें तो इसकी नींव 15 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों रखी गई थी.
  • उस समय यह दावा किया गया था कि सैन्य धाम का निर्माण दो साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.
  • अब करीब 4 से 5 साल का समय बीत चुका है और उद्घाटन अभी तक नहीं हो पाया है.
  • इस देरी ने न सिर्फ सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि परियोजना प्रबंधन को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी हैं.
  • बड़े प्रोजेक्ट्स में समय सीमा का पालन न होना एक सामान्य समस्या मानी जाती है, लेकिन जब मामला शहीदों के सम्मान से जुड़ा हो, तो लोगों की अपेक्षाएं और भी अधिक बढ़ जाती हैं.

इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट की लागत भी चर्चा का विषय बनी हुई है. शुरुआत में लगभग 49 करोड़ रुपये के बजट से इस निर्माण कार्य को शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी लागत बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. लागत में इस बढ़ोतरी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किन कारणों से बजट लगभग दोगुना हो गया?

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सैन्य धाम की झलक (ETV Bharat)

सैन्य धाम की मुख्य विशेषताएं

  1. उत्तराखंड के सभी शहीदों को समर्पित होगा सैन्य धाम.
  2. देश का पहला सैन्य धाम.
  3. उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में हो रहा तैयार.
  4. देहरादून के गुनियाल गांव की 4 हेक्टेयर भूमि पर हो रहा निर्माण.
  5. देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से होगा मेन गेट.
  6. महत्वपूर्ण मुख्य स्तंभ होगा अमर ज्योति की स्थापना.
  7. बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरदेव सिंह के मंदिर. सेना में देवता की उपाधि रखते हैं बाबा जसवंत सिंह व बाबा हरदेव सिंह.
  8. ऑडिटोरियम, म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर होंगे मुख्य आकर्षण.
  9. धाम के निर्माण के लिए उत्तराखंड के 1734 शहीदों के घरों से मिट्टी लाई गई है.
  10. 13 जिलों की 28 प्रमुख नदियों का जल यहां चढ़ाया गया है.
  11. सैन्य धाम में लिखे गए हैं प्रदेश के सभी शहीदों के नाम.

तारीखों में अटका उद्घाटन: स्थानीय स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी का परिणाम मानते हैं. कुछ इसे पूरी तरह राजनीतिक कारणों से जोड़कर देख रहे हैं. कुल मिलाकर, सैन्य धाम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां इसका निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन उद्घाटन की तारीख अब भी तय नहीं हो पाई है. एक तरफ सरकार जल्द उद्घाटन का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कानूनी विवाद इस प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं.

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