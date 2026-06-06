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उत्तराखंड में रोपवे से बिछ रहा 'विकास' का जाल, बुना जा रहा 160 KM के 51 नए 'हवाई कारों' का तानाबाना, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

उत्तराखंड रोडवेज डेवलपमेंट लिमिटेड 160 km की कुल लंबाई वाले 51 रोपवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है. रिपोर्ट- धीरज सजवाण.

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उत्तराखंड में रोपवे से बिछ रहा 'विकास' का जाल (PHOTO-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 6, 2026 at 8:24 PM IST

13 Min Read
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देहरादून: दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में अब रोपवे परिवहन व्यवस्था भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बनकर उभर रही है. पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटन दबाव, यातायात जाम, पर्यावरणीय चुनौतियों और तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने रोपवे नेटवर्क के विस्तार का बड़ा खाका तैयार किया है. इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से 'उत्तराखंड रोडवेज डेवलपमेंट लिमिटेड' (URDL) का गठन किया गया है, जो राज्य में रोपवे परियोजनाओं को विकसित करने का कार्य कर रहा है.

उत्तराखंड सरकार ने 2 सितंबर 2025 को विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में उत्तराखंड रोपवेज डेवलपमेंट लिमिटेड का गठन किया. इस कंपनी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत और राज्य सरकार की 51 प्रतिशत है. इसका उद्देश्य राज्य में रोपवे परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करना और पर्यटन और परिवहन क्षेत्र में नई संभावनाएं तैयार करना है.

Ropeway Project in Uttarakhand
उत्तराखंड रोडवेज डेवलपमेंट लिमिटेड ने जारी किया रोपवे का गूगल मैप फोटो. (PHOTO-URDL)

केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे बदलेंगे यात्रा का एक्सपीरिएंस: उत्तराखंड में फिलहाल दो महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजनाएं निर्माण प्रक्रिया में सबसे आगे हैं. इनमें पहली है- सोनप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ रोपवे और दूसरी- गोविंदघाट-घांघरिया-हेमकुंड साहिब रोपवे.

सोनप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट: वर्तमान में यह परियोजना निजी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज को आवंटित की जा चुकी है.

  • करीब 12.9 किलोमीटर लंबी यह रोपवे परियोजना राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है.
  • अनुमानित लागत 1,276.45 करोड़ रुपए.
  • पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा.
  • परियोजना के संचालन से प्राप्त मासिक सकल राजस्व (Monthly Gross Revenue) में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत होगी.
  • परियोजना का निर्माण कार्य मई 2026 से शुरू होकर मई 2032 तक पूरा होने का लक्ष्य.
  • परियोजना के तहत 30 केबिन लगाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में 10 यात्री यात्रा कर सकेंगे.

गोविंदघाट-घांघरिया-हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट: परियोजना को विश्वा समुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है.

  • करीब 12.4 किलोमीटर लंबी है यह रोपवे परियोजना.
  • अनुमानित लागत 1 हजार 162.26 करोड़ रुपए.
  • इसमें राज्य सरकार को सकल राजस्व का 45 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा.
  • परियोजना मई 2026 से शुरू होकर मई 2032 तक पूरी करने का लक्ष्य.
  • हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी.
Ropeway Project in Uttarakhand
ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से नीलकंठ मंदिर तक रोपवे का गूगल मैप (PHOTO-URDL)

51 रोपवे परियोजनाओं का विशाल नेटवर्क, ये हैं प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाएं: राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में कुल 51 रोपवे परियोजनाओं की पहचान की है. इनकी कुल प्रस्तावित लंबाई लगभग 160.75 किलोमीटर है. इनमें धार्मिक, पर्यटन, साहसिक पर्यटन और शहरी कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.

  • काठगोदाम बस स्टेशन से हनुमानगढ़ी मंदिर (नैनीताल) 14.7 किमी
  • बरसू/रैथल से दयारा बुग्याल (उत्तरकाशी) 4 किमी
  • कनकचौरी से कार्तिक स्वामी मंदिर (रुद्रप्रयाग) 1.4 किमी
  • तपोवन (ऋषिकेश) से कुंजापुरी (टिहरी) 4.9 किमी
  • ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला 2 किमी
  • गौंडार से मद्महेश्वर 6.5 किमी
  • चोपता से तुंगनाथ 1.5 किमी
  • धाराली से सातताल 2 किमी
  • मिल्सैन से बुंखाल कालिंका 1.2 किमी
  • चांती डोबरा से प्रताप नगर 3.4 किमी
  • लोहाजंग से आली बुग्याल 5 किमी
  • मसूरी से कैंपटी फॉल 3.21 किमी

धार्मिक पर्यटन से लेकर शहरी परिवहन तक, पांच परियोजनाओं पर विशेष फोकस: उत्तराखंड सरकार ने जिन 51 रोपवे परियोजनाओं का खाका तैयार किया है, उनमें कुछ ऐसी परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो न केवल धार्मिक पर्यटन बल्कि शहरी परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में कद्दूखाल-सुरकंडा देवी, देहरादून-मसूरी रोपवे, यमुनोत्री रोपवे, पूर्णागिरि रोपवे और कुंजापुरी रोपवे प्रमुख हैं. इन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने के बाद लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है.

कद्दूखाल-सुरकंडा देवी रोपवे- कठिन चढ़ाई से मिलेगी राहत: टिहरी गढ़वाल जिला स्थित प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है. हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंचने के लिए तीखी चढ़ाई श्रद्धालुओं, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. इसी समस्या के समाधान के लिए कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक रोपवे परियोजना विकसित की गई है. यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है. रोपवे शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं का यात्रा समय काफी कम हुआ है और मंदिर तक पहुंचना अधिक सुगम बन गया है. सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह रोपवे धार्मिक पर्यटन का सफल मॉडल बन सकता है. इसके माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, स्थानीय हस्तशिल्प और अन्य पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला है.

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देहरादून से मसूरी रोपवे का रूट मैप (PHOTO-ETV Bharat)

देहरादून-पुरुकुल से मसूरी लाइब्रेरी रोपवे- ट्रैफिक जाम का स्थायी समाधान: देहरादून और मसूरी के बीच प्रस्तावित रोपवे परियोजना को राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी शहरी परिवहन परियोजनाओं में शामिल किया गया है. यह रोपवे पुरुकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक विकसित किया जाना प्रस्तावित है. वर्तमान में पर्यटन सीजन के दौरान देहरादून-मसूरी मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम आम बात हो चुकी है. ऐसे में यह रोपवे सड़क परिवहन पर बढ़ते दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

सरकार का अनुमान है कि रोपवे के संचालन के बाद देहरादून से मसूरी की यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेगी. इससे न केवल पर्यटकों का समय बचेगा बल्कि वाहन प्रदूषण और सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव में भी कमी आएगी. यह परियोजना मसूरी को देश के आधुनिक पर्वतीय पर्यटन स्थलों की श्रेणी में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह रोपवे उत्तराखंड में शहरी रोपवे परिवहन की अवधारणा को नई पहचान देगा.

जानकी चट्टी (खरसाली)-यमुनोत्री रोपवे- चारधाम यात्रा को मिलेगा नया आयाम: चारधाम यात्रा में यमुनोत्री धाम की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है. जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक करीब पांच किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए चुनौतीपूर्ण रहती है. विशेषकर बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए जानकी चट्टी (खरसाली) से यमुनोत्री धाम तक रोपवे परियोजना प्रस्तावित की गई है. इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद यात्रा का समय घंटों से घटकर कुछ मिनटों में सिमट जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और चारधाम यात्रा अधिक सुलभ बन सकेगी. साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. यह परियोजना धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभा सकती है.

ठुलीगाड़ पूर्णागिरि रोपवे- सीमांत क्षेत्र को मिलेगा पर्यटन का नया आधार: टनकपुर के निकट स्थित पूर्णागिरि धाम उत्तर भारत के प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है. विशेष रूप से चैत्र नवरात्र के दौरान यहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए कठिन पहाड़ी मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है. ठुलीगाड़ से पूर्णागिरि तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना इस समस्या का स्थायी समाधान मानी जा रही है. परियोजना के शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा. इससे न केवल तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि सीमांत चंपावत जिले में पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी. स्थानीय व्यापारियों, होटल संचालकों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलने की संभावना है.

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देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट के मुख्य बिंदू (PHOTO-ETV Bharat)

तपोवन (ऋषिकेश) कुंजापुरी रोपवे- आध्यात्मिक और एडवेंचर पर्यटन का संगम: ऋषिकेश के निकट स्थित कुंजापुरी मंदिर आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ हिमालय दर्शन और सूर्योदय के अद्भुत दृश्य के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. वर्तमान में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबी सड़क यात्रा करनी पड़ती है. इसी को ध्यान में रखते हुए तपोवन से कुंजापुरी तक रोपवे परियोजना प्रस्तावित की गई है. यह परियोजना केवल धार्मिक पर्यटन तक सीमित नहीं है, बल्कि एडवेंचर और इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा देने वाली परियोजना मानी जा रही है. रोपवे के माध्यम से पर्यटक गंगा घाटी, हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं और प्राकृतिक सौंदर्य का हवाई दृश्य देख सकेंगे. पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार, यह परियोजना ऋषिकेश को एक नए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन आकर्षण के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. साथ ही यह स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा करेगी.

त्रिवेणी घाट-नीलकंठ रोपवे- ऋषिकेश से सीधे नीलकंठ धाम तक पहुंच: शहरी विकास विभाग के सचिव आर. राजेश कुमार के अनुसार त्रिवेणी घाट-नीलकंठ रोपवे परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है. पूरी परियोजना की कुल लंबाई लगभग 6 किलोमीटर होगी. पहले चरण में 4.1 किलोमीटर लंबा रोपवे त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक बनाया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण में इस नेटवर्क को त्रिवेणी घाट से आईएसबीटी तक विस्तारित करने की योजना है. UKMRC द्वारा जारी संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट में भी 4.1 किलोमीटर के त्रिवेणी घाट-नीलकंठ खंड का उल्लेख किया गया है और इसके लिए विस्तृत वित्तीय एवं तकनीकी अध्ययन किया गया है.

यह परियोजना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सावन, महाशिवरात्रि और अन्य अवसरों पर नीलकंठ महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. वर्तमान में मंदिर तक पहुंचने के लिए घुमावदार पहाड़ी सड़क पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे यात्रा में काफी समय लगता है. रोपवे बनने के बाद श्रद्धालुओं को कम समय में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा. साथ ही ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे प्रोजेक्ट पर काम जारी (PHOTO-ETV Bharat)

चंडीदेवी-मंसादेवी रोपवे: हरिद्वार में बढ़ती भीड़ के लिए नई व्यवस्था: हरिद्वार में चंडीदेवी और मंसादेवी मंदिरों में हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं. वर्तमान में दोनों मंदिरों के लिए रोपवे सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन बढ़ती संख्या और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए UKMRC नई व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है. हर की पैड़ी से चंडीदेवी मंदिर तक लगभग 2.3 किलोमीटर लंबे नए रोपवे की योजना पर पहले से काम किया जा चुका है और इसके लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की गई है.

चंडीदेवी-मंसादेवी रोपवे परियोजना के तहत मौजूदा अलाइनमेंट के अतिरिक्त दो समानांतर नए अलाइनमेंट विकसित किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य यात्रियों के बढ़ते दबाव को संतुलित करना और भविष्य में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. जब किसी एक रोपवे पर यात्रियों की संख्या अधिक होती है तो समानांतर अलाइनमेंट भीड़ को विभाजित करने में मदद करेंगे और संचालन को अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाएंगे.
- आर. राजेश कुमार, सचिव -

उत्तराखंड को देश का रोपवे हब बनाने की तैयारी, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा: राज्य सरकार की योजना केवल कुछ चुनिंदा धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है. सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को देश के सबसे बड़े रोपवे नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल करना है. लगभग 160 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले 51 प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देने की तैयारी की जा रही है. यदि ये परियोजनाएं तय समय में पूरी होती हैं तो उत्तराखंड में परिवहन और पर्यटन का परिदृश्य आने वाले दशक में पूरी तरह बदल सकता है. उत्तराखंड में हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं.

चारधाम यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी दबाव देखने को मिलता है. रोपवे परियोजनाओं के शुरू होने से यात्रा समय में भारी कमी आएगी. बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों के लिए धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी. विशेषज्ञों का मानना है कि रोपवे परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार सृजन, होटल उद्योग, परिवहन सेवाओं और साहसिक पर्यटन को भी नया विस्तार मिलेगा. इसके साथ ही सड़क निर्माण की तुलना में कम पर्यावरणीय प्रभाव होने के कारण रोपवे को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त विकल्प माना जा रहा है.

छह परियोजनाओं पर तेजी से बढ़ रही प्रक्रिया, पहाड़ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं रोपवे: राज्य सरकार द्वारा चिन्हित छह प्रमुख परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई चल रही है. इनमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब परियोजनाओं को ठेका आवंटित किया जा चुका है, जबकि काठगोदाम-हनुमानगढ़ी, कनकचौरी-कार्तिक स्वामी, जोशीमठ-औली-गोरसों और रैथल-दयारा बुग्याल परियोजनाओं के लिए डीपीआर और तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है.

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहां सड़क निर्माण कई बार भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से प्रभावित होता है, वहां रोपवे परियोजनाएं परिवहन का नया मॉडल बन सकती हैं. सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में रोपवे नेटवर्क राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. यदि सभी प्रस्तावित परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतरती हैं, तो उत्तराखंड देश का सबसे बड़ा रोपवे नेटवर्क विकसित करने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है. इससे न केवल चारधाम यात्रा अधिक सुगम होगी, बल्कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी.
- धीराज गर्ब्याल, पर्यटन सचिव -

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