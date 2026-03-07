महिला दिवस 2026: एसिड अटैक ने आंखें छीनीं हौसला नहीं, आज सैकड़ों महिलाओं की 'रोशनी' बनीं कविता बिष्ट

ETV Bharat / bharat

महिला दिवस 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 6:34 AM IST

Updated : March 7, 2026 at 6:42 AM IST

कैलाश सुयाल

रामनगर: ''मेरे सपनों की उड़ान आसमान तक है, मुझे बनानी अपनी पहचान आसमान तक है.'' ये पंक्तियां उत्तराखंड की साहसी महिला कविता बिष्ट के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं. साल 2008 में हुए एक दर्दनाक एसिड अटैक ने भले ही उनका चेहरा और आंखें छीन ली हों, लेकिन उनके हौसले और जज्बे को कभी कमजोर नहीं कर पाया. आज वही कविता बिष्ट न सिर्फ अपने जीवन को मजबूती से आगे बढ़ा रही हैं, बल्कि सैकड़ों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही हैं.

साल 2008 में दो युवकों ने चेहरे पर फेंका था एसिड: कविता बिष्ट की कहानी संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की ऐसी मिसाल है, जो यह साबित करती है कि अगर मन में विश्वास और लगन हो, तो कोई भी मुश्किल इंसान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती. कविता बिष्ट पर साल 2008 में दिल्ली में काम करने के दौरान दो युवकों ने एसिड अटैक कर दिया था.

एसिड अटैक ने आंखें छीनीं हौसला नहीं (ETV Bharat)

दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई थी: इस हमले में कविता बिष्ट का पूरा चेहरा बुरी तरह झुलस गया और दोनों आंखों की रोशनी भी चली गई. यह घटना किसी भी व्यक्ति को जिंदगी से हार मानने पर मजबूर कर सकती थी, लेकिन कविता ने हार मानने के बजाय अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया.

कविता बिष्ट के सेंटर में बनाए गए सामान. (ETV Bharat)

खुद को कमजोर नहीं होने दिया: दृष्टि खोने के बाद भी उन्होंने खुद को कमजोर नहीं होने दिया. उन्होंने कढ़ाई, बुनाई, डिजाइनिंग, मोमबत्ती बनाना और विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रशिक्षण लेना शुरू किया. धीरे-धीरे उन्होंने इन कौशलों में महारत हासिल की और अपने हुनर को दूसरों के लिए भी अवसर में बदल दिया.

आज कविता बिष्ट उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के जस्सागाजा इलाके में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं. उन्होंने अपने प्रयासों से 200 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ दिया है. उनकी कार्यशाला में महिलाएं कई तरह के उत्पाद बनाती हैं, जिनमें शामिल हैं, गोबर से बने पर्यावरण अनुकूल दीये, पारंपरिक ऐपण से सजाए गए दीये, जूट के बैग, कढ़ाई और बुनाई के उत्पाद, मोमबत्तियां, स्कूल बैग और सजावटी सामान. इन उत्पादों को स्थानीय बाजारों और मेलों में बेचा जाता है, जहां लोगों को यह सामान काफी पसंद आते हैं.

कविता बिष्ट ने एक बच्ची को भी गोद लिया है. (ETV Bharat)

कविता बताती हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि महिलाएं अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनें. इसलिए उनकी कार्यशाला में महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार काम करती हैं. कोई घर से दीये बनाती हैं तो कोई सजावटी सामान डिजाइन करती हैं.

दृष्टि खो देने के बाद भी कविता ने अपनी रचनात्मकता को कभी खत्म नहीं होने दिया. आज भी वह अपनी टीम के साथ मिलकर कई तरह के डिजाइन तैयार करती हैं और महिलाओं को नई-नई चीजें बनाना सिखाती हैं. इन दिनों वह जूट के बैग की तैयारियों में व्यस्त हैं. उनकी कार्यशाला में ऐपण से सजे दीये, सजावटी मालाएं, मोमबत्तियां और घरों को सजाने वाले हस्तनिर्मित उत्पाद बनाए जा रहे हैं.

कविता ने हार मानने के बजाय अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया. (ETV Bharat)

दिव्यांग बच्ची को लिया गोद: इन उत्पादों की खासियत यह है कि ये पूरी तरह हाथ से बने होते हैं. इनमें स्थानीय कला और परंपरा की झलक भी दिखाई देती है. कविता का दिल सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के लिए भी धड़कता है. करीब आठ महीने पहले उन्होंने एक दिव्यांग बच्ची को गोद लिया, जो पैरों से कमजोर थी.

कविता और उनके परिवार की देखरेख व प्यार की वजह से अब उस बच्ची की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई है, वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही है. कविता कहती हैं कि यह बच्ची अब उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है.

उत्तराखंड सरकार ने बनाया था ब्रांड एंबेसडर: कविता बिष्ट के साहस और समाज के लिए किए जा रहे कार्यों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने साल 2013 में उन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ब्रांड एंबेसडर बनाया था. हालांकि यह जिम्मेदारी और सहायता सिर्फ एक साल तक ही सीमित रही, इसके बावजूद कविता ने अपने काम को कभी रुकने नहीं दिया.

सरकार ने मुझे सम्मान जरूर दिया, लेकिन स्थायी सहयोग नहीं मिल पाया. फिर भी मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मुझे अपने काम और लोगों के समर्थन पर भरोसा है.
-कविता, एसिड अटैक सर्वाइवर-

कविता बिष्ट अक्सर कहती हैं कि मेरी आंखों से दुनिया दिखना बंद हो गई, लेकिन मैंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया. अब मैं चाहती हूं कि जिन महिलाओं के पास अवसर नहीं हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास मिले.

उनकी यही सोच आज कई महिलाओं की जिंदगी बदल रही है, जो महिलाएं कभी घर की चारदीवारी तक सीमित थीं, वे आज अपने हाथों के हुनर से कमाई कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बना रही हैं.

जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आ जाएं, अगर इंसान के अंदर हिम्मत और विश्वास हो, तो वह हर चुनौती को पार कर सकता है.
-कविता, एसिड अटैक सर्वाइवर-

आज भले ही उनकी आंखें इस दुनिया को नहीं देख पातीं, लेकिन उनके सपनों की रोशनी सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी को उजाला दे रही है. कविता बिष्ट सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि साहस, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की एक जीवंत मिसाल बन चुकी हैं. उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सपनों की उड़ान आंखों से नहीं, बल्कि हौसलों से तय होती है.

Last Updated : March 7, 2026 at 6:42 AM IST

