ETV Bharat / bharat

कौन हैं उत्तराखंड के राज्यसभा कैंडिडेट दिनेश आर्य, एक क्लिक में जानिए पॉलिटिकल प्रोफाइल

राज्यसभा कैंडिडेट दिनेश आर्य ( ETV Bharat )

अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश आर्य राज्यसभा के सांसद होंगे. भाजपा ने दिनेश आर्य को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बना दिया है. संख्या बल के आधार पर दिनेश आर्य का राज्यसभा जाना तय है. दिनेश आर्य बीजेपी के अनुसूचित चेहरे हैं, लेकिन उनकी समाज के हर वर्ग में बहुत अच्छी पकड़ है. नैनीताल बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे दिनेश आर्य बीजेपी के कभी किसी गुट का हिस्सा नहीं रहे. वे बेहद ही सौम्य स्वभाव के नेता हैं. दिनेश आर्य का सामाजिक-राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है. उनका संघ से पुराना नाता रहा है. दिनेश आर्य साल 1982 लखीमपुर खीरी, 1983 में बरेली- 1996 में नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षण प्राप्त किया. 1985 में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में नैनीताल में सदस्यता ग्रहण की. 1986 में विद्यार्थी परिषद का नैनीताल जिला संयोजक नियुक्त हुये. दिनेश आर्य ने 1988 तक विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक के रूप में कार्य किया.