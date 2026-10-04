कौन हैं उत्तराखंड के राज्यसभा कैंडिडेट दिनेश आर्य, एक क्लिक में जानिए पॉलिटिकल प्रोफाइल
दिनेश आर्य अभी उत्तराखंड में राज्यमंत्री हैं. वे राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 4, 2026 at 3:07 PM IST
देहरादून: बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए आज दो कैंडिडेट का ऐलान किया. जिसमें बंगाल और उत्तराखंड के राज्यसभा कैंडिडेट घोषित किये गये. बीजेपी ने उत्तराखंड से दिनेश आर्य को राज्यसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाया है.
अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश आर्य राज्यसभा के सांसद होंगे. भाजपा ने दिनेश आर्य को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बना दिया है. संख्या बल के आधार पर दिनेश आर्य का राज्यसभा जाना तय है. दिनेश आर्य बीजेपी के अनुसूचित चेहरे हैं, लेकिन उनकी समाज के हर वर्ग में बहुत अच्छी पकड़ है. नैनीताल बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे दिनेश आर्य बीजेपी के कभी किसी गुट का हिस्सा नहीं रहे. वे बेहद ही सौम्य स्वभाव के नेता हैं.
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा उत्तराखंड में होने वाले राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 हेतु श्री दिनेश आर्य जी के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। https://t.co/eyorYTdnlC— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 4, 2026
दिनेश आर्य का सामाजिक-राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है. उनका संघ से पुराना नाता रहा है. दिनेश आर्य साल 1982 लखीमपुर खीरी, 1983 में बरेली- 1996 में नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षण प्राप्त किया. 1985 में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में नैनीताल में सदस्यता ग्रहण की. 1986 में विद्यार्थी परिषद का नैनीताल जिला संयोजक नियुक्त हुये. दिनेश आर्य ने 1988 तक विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक के रूप में कार्य किया.
इसके बाद वे बीजेपी से जुड़े. 1988 से 1991 तक वे नैनीताल जिले युवा मोर्चा मंत्री रहे. इसके बाद 1992 से 1995 तक जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा नैनीताल, 1996 से 1998 तक प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, 2001 से 2002 तक प्रदेश महामंत्री अनुसूचित मोर्चा रहे.
श्री दिनेश आर्य जी को उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। https://t.co/D2H9S99Mka— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 4, 2026
इसके बाद दिनेश आर्य ने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य किया. दिनेश आर्य 2007 से 2010 तक जिला अध्यक्ष भाजपा नैनीताल रहे. 2017 से 2021 अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय सचिव के साथ-साथ मोर्चे के पंजाब प्रभारी के रूप में संगठन का कार्य किया. 2021 में दिनेश आर्य को पुष्कर सिंह धामी के जनसम्पर्क का जिम्मा सौंपा गया. जिसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया. 2023 से अभी तक दिनेश आर्य उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद उत्तराखण्ड सरकार (दायित्वधारी) के रूप में कार्य कर रहे हैं.
बता दें दिनेश आर्य की पहचान ग्राउंड लेवल पर पकड़ वाले नेता की है. वे मिलनसार और सुलभ हैं. जिसके कारण कार्यकर्ताओं पर उनकी अच्छी पकड़ है. अभी दिनेश आर्य नैनीताल विधानसभा से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे.
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