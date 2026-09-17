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उत्तराखंड थर्मल पावर करार पर कांग्रेस का 'बेचने' के आरोप, सरकार बोली- किसी एक कंपनी को नहीं पहुंचाया फायदा

1,320 मेगावाट थर्मल पावर करार पर उठे सवालों का प्रमुख सचिव ऊर्जा ने दिया स्पष्टीकरण, बोले- किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाने का सवाल नहीं

Coal Thermal Power Plant
थर्मल पावर प्लांट पर आरोप-प्रत्यारोप (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 17, 2026 at 8:21 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के 1,320 मेगावाट थर्मल पावर से प्रस्तावित बिजली खरीद का मामला सुर्खियों में है. मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए उत्तराखंड सरकार पर टेंडर की प्रक्रिया को बदलने और टेंडर अडानी को देने के आरोप लगाए हैं. जिस पर प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्पष्टीकरण दिया है. साथ ही बिजली खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन करने और किसी एक कंपनी को लाभ न पहुंचाने की बात कही है.

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप: दरअसल, आज यानी 17 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि धामी सरकार ने टेंडर की प्रक्रिया को बदलने के लिए 86 में से 84 नियम बदल दिए. जिसके बाद टेंडर अडानी ग्रुप को दे दिए गए. उनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ में अडानी की कंपनी को साल 2022 में एमडीओ बनाया गया है. इस तरह से कोयले की माइनिंग से लेकर प्लांट एवं उसके उत्पादन-ट्रांसपोर्टेशन का काम अडानी की कंपनी करेगी. साथ ही बिजली भी अडानी ही बेचेंगे.

उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों, तकनीकी आवश्यकताओं, प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया एवं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) की स्वीकृति के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है. प्रक्रिया को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. बिजली खरीद का उद्देश्य किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाना नहीं है. बल्कि, राज्य की दीर्घकालिक और बढ़ती बिजली आवश्यकता को सुरक्षित करना है.

प्रमुख सचिव सुंदरम ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने साल 2019 में जारी मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट (Model Bidding Document) एक सामान्य मॉडल दस्तावेज है. प्रत्येक विद्युत परियोजना की तकनीक, स्थान, ईंधन की उपलब्धता, परिवहन लागत एवं अन्य परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं.

इसी कारण निविदा प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं से मिले सुझावों और आपत्तियों का तकनीकी एवं व्यावहारिक दृष्टि से परीक्षण किया गया. आवश्यक प्रस्तावित बदलावों को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के समक्ष रखा गया और आयोग की ओर से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आवश्यक संशोधनों को मंजूरी दी गई.

पांच कंपनियां RFQ चरण में योग्य, आगे भी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया: आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि यह धारणा भी सही नहीं है कि बिजली खरीद का काम बिना प्रतिस्पर्धा के किसी एक कंपनी को दिया जा रहा है. कोटेशन अनुरोध (Request for Quotation) चरण में पांच कंपनियां योग्य पाई गईं. इसके बाद प्रस्ताव अनुरोध (Request for Proposal) की प्रक्रिया में भी प्रतिस्पर्धा कायम रखी गई है.

अंतिम चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दौरान मिले कुल टैरिफ के आधार पर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 1320 मेगावाट बिजली की व्यवस्था उत्तराखंड की दीर्घकालिक बेस-लोड आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रस्तावित की गई है. इसका मकसद भविष्य में राज्य के उपभोक्ताओं को लगातार, पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है.

उत्तराखंड में संयंत्र लगाने पर कोई रोक नहीं: प्रमुख सचिव सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य होने के साथ पर्यावरणीय रूप से भी संवेदनशील है. थर्मल पावर प्लांट के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है. कोयले को लंबी दूरी तक पहुंचाने पर परिवहन लागत भी बढ़ सकती है. इसलिए निविदा में संयंत्र को देश में किसी भी उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने का विकल्प रखा गया है.

ताकि, कंपनियां ईंधन की उपलब्धता, परिवहन लागत और अन्य व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धी दर प्रस्तुत कर सकें. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में संयंत्र स्थापित करने पर कोई रोक नहीं है. यदि कोई कंपनी उत्तराखंड में संयंत्र स्थापित कर प्रतिस्पर्धी दर पर बिजली उपलब्ध कराती है, तो वो भी निर्धारित प्रक्रिया में भाग ले सकती है.

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उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

ट्रांसमिशन लागत की व्यवस्था निविदा और टैरिफ की शर्तों के अनुसार: आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि बिजली जिस स्थान पर उत्पादित होगी, वहां से उत्तराखंड तक बिजली पहुंचाने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन व्यवस्था और उससे संबंधित लागत निविदा एवं टैरिफ की निर्धारित शर्तों के अनुसार तय होगी.

इसलिए केवल ये कहना कि यदि संयंत्र किसी अन्य राज्य में स्थापित हुआ, तो पूरा अतिरिक्त खर्च उत्तराखंड के उपभोक्ताओं पर आएगा, अपने आप में सही निष्कर्ष नहीं है. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं पर वास्तविक वित्तीय प्रभाव का आकलन कुल बिजली टैरिफ के आधार पर ही किया जाएगा.

फिक्स चार्ज की सीमा 70 से बढ़ाकर 75 फीसदी करने का तथ्य: प्रमुख सचिव ने बताया कि मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट (Model Bidding Document) में नियत प्रभार (Fixed Charge) की सीमा 70 फीसदी निर्धारित थी. इसका अर्थ था कि कम से कम 30 फिसदी हिस्सा ईंधन शुल्क (Fuel Charge) के रूप में रहना आवश्यक था.

बोलीदाताओं की वास्तविक लागत, ईंधन की उपलब्धता एवं विभिन्न संभावित स्थानों की परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) की ओर से नियत प्रभार (Fixed Charge) की सीमा 75 फीसदी किए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे फ्यूल चार्ज को 25 फीसदी तक रखने की सुविधा मिल सके.

उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली की कीमत का मूल्यांकन केवल फिक्स चार्ज के आधार पर नहीं होता, बल्कि नियत प्रभार और ईंधन लागत को मिलाकर बनने वाले कुल टैरिफ के आधार पर किया जाता है. इस प्रस्ताव की उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) की ओर से जांच और विचार-विमर्श के बाद इसे मंजूरी दी गई.

फिक्स चार्ज की सीमा बढ़ने का अर्थ उपभोक्ताओं पर स्वत, अतिरिक्त बोझ नहीं: आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि फिक्स चार्ज की सीमा 70 से बढ़कर 75 फीसदी होने का यह अर्थ नहीं है कि उपभोक्ताओं पर स्वतः अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा. अंतिम भुगतान उस कुल टैरिफ पर निर्भर करेगा, जिस पर प्रतिस्पर्धी बोली प्राप्त होगी.

उन्होंने कहा कि यदि प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप कुल टैरिफ कम रहता है, तो केवल फिक्स चार्ज की सीमा बढ़ने से उपभोक्ता दायित्व स्वतः नहीं बढ़ता. इसी व्यापक वित्तीय एवं तकनीकी पहलू को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने प्रस्तावित बदलाव की जांच कर उसे मंजूरी दी है.

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पहली यूनिट 42 और दूसरी यूनिट 48 महीने में उपलब्ध कराने की समयसीमा: प्रमुख सचिव सुंदरम ने बताया कि राज्य की बिजली आवश्यकता को जल्द से जल्द पूरा करने के उद्देश्य से परियोजना के निर्माण की समयसीमा भी निर्धारित की गई है. 1,320 मेगावाट क्षमता को चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए पहली यूनिट के लिए 42 माह और दूसरी यूनिट के लिए 48 माह की समयसीमा रखी गई है. यह समयसीमा परियोजना निर्माण की तकनीकी और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है.

UJVNL-THDC संयुक्त उपक्रम पर भी किया गया था विचार: आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि 1,320 मेगावाट बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UJVNL) और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDC) के संयुक्त उपक्रम के विकल्प पर भी विचार किया गया था. हालांकि, टीएचडीसी (THDC), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) की सहायक कंपनी है और उसे एनटीपीसी (NTPC) की निर्धारित नीतियों का पालन करना होता है.

टीएचडीसी (THDC) की मुख्य विशेषज्ञता जल विद्युत और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (Pumped Storage Projects) के क्षेत्र में है. अन्य क्षेत्रों में विस्तार के लिए प्रमोटर की आवश्यक स्वीकृतियां भी जरूरी होती हैं. इन परिस्थितियों में प्रस्तावित संयुक्त उद्यम (Joint Venture) को आगे नहीं बढ़ाया जा सका. इसके बाद राज्य की दीर्घकालिक बिजली जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से बिजली खरीद का विकल्प अपनाया गया.

25 सालों में लगभग ₹1.60–1.66 लाख करोड़ के संभावित भुगतान का अनुमान: प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि 25 सालों के लिए लगभग ₹1.60 से ₹1.66 लाख करोड़ का उल्लेख कोई एकमुश्त भुगतान नहीं है. बल्कि, 25 सालों की अवधि में होने वाले संभावित कुल भुगतान का अनुमान है. राज्य की भविष्य की बिजली आवश्यकता का आकलन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority) की संसाधन पर्याप्तता अध्ययन (Resource Adequacy Study) के आधार पर किया गया है.

उन्होंने कहा कि 1,320 मेगावाट बेस-लोड बिजली की व्यवस्था इसी दीर्घकालिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर की जा रही है. 25 साल की अवधि का उद्देश्य राज्य को लंबे समय तक पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है. वास्तविक भुगतान अंतिम टैरिफ, वास्तविक बिजली आपूर्ति, प्लांट की उपलब्धता और अनुबंध की अन्य शर्तों पर निर्भर करेगा.

पूरी प्रक्रिया में नियामकीय निगरानी और पारदर्शिता: प्रमुख सचिव ऊर्जा सुंदरम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में कंपनियों से मिले सुझावों और आपत्तियों का परीक्षण किया गया. आरएफक्यू (RFQ) और आरएफपी (RFP) दोनों चरणों में प्रस्तावित बदलावों को यूईआरसी (UERC) के समक्ष रखा गया. UERC एक स्वतंत्र विद्युत नियामक संस्था है और उसके स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के बाद ही संबंधित बदलावों को आगे बढ़ाया गया.

उन्होंने कहा कि इसलिए 1,320 मेगावाट बिजली खरीद की प्रक्रिया को केवल विभागीय स्तर पर लिया गया निर्णय मानना उचित नहीं है. इसमें तकनीकी परीक्षण, बोलीदाताओं की प्रतिस्पर्धा, वित्तीय मूल्यांकन और स्वतंत्र नियामकीय संस्था की स्वीकृति जैसे विभिन्न चरण शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, बीती 25 अगस्त को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी. जिसमें उत्तराखंड में बिजली जरूरतों का पूरा करने और जल विद्युत पर निर्भरता कम करने के लिए उत्तराखंड में 1,320 मेगावाट के कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दी गई थी. जिसके तहत टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग के जरिए अदानी पावर को 25 साल के लिए प्लांट की जिम्मेदारी दी गई.

कोल बेस्ड यह थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी. मकसद है कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट से उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा. इससे तय दर पर लंबे समय तक बिजली मिलेगी. इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है. यूपीसीएल को अदानी पावर लिमिटेड से ₹5.746 प्रति यूनिट के कुल टैरिफ पर 25 सालों के लिए 1,320 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है.

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