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देश का पहला धार्मिक सिलेबस उत्तराखंड में तैयार, राष्ट्रवाद-संस्कृति और इतिहास को जगह, जानें खास बातें

धार्मिक सिलेबस तैयार ( Etv Bharat )

देहरादून: देश का पहला धार्मिक सिलेबस उत्तराखंड में तैयार हो चुका है. इसमें धर्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ राष्ट्रवाद, भारतीय इतिहास और संस्कृति को भी शामिल किया गया है. सिलेबस का प्रारूप तैयार करने के बाद अब शिक्षा विभाग से इसकी मंजूरी का इंतजार है. ऐसा होते ही उत्तराखंड ऐसा सिलेबस तैयार करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.

उत्तराखंड में तैयार हुआ देश का पहला धार्मिक सिलेबस: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए धार्मिक शिक्षा का ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें धर्म और धार्मिक मान्यताओं के साथ राष्ट्रवाद, भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी भी दी गई है. खास बात यह है कि धार्मिक शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसके लिए परीक्षा आयोजित करने और बच्चों को प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था भी की जा रही है. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों से जुड़े प्राधिकरण की ओर से यह प्रक्रिया संचालित की जाएगी. हालांकि इसके लिए तैयार पाठ्यक्रम को अभी शिक्षा विभाग की मंजूरी मिलनी बाकी है.