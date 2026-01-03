ETV Bharat / bharat

अंकिता भंडारी हत्याकांड, पुलिस ने उठाया VIP के राज से पर्दा, बताया उस रात का सच

22 सितंबर को पुलिस के पास आया केस: अंकिता के उस दोस्त का नाम पुष्पदीप है. अंकिता की गुमशुदगी के बाद उसके माता-पिता और अशुतोष नेगी भी लगातार पुष्पदीप के संपर्क में थे. इसी तरह 20 से 21 सितंबर तक पुष्पदीप ने अंकिता के परिजनों को कुछ जानकारी और बताया कि उसके पास अंकिता की कुछ चेटिंग है. 22 सितंबर को ये केस पुलिस को हेडओवर हुआ.

आरोपियों ने बनाया था सिनेरियो: एसपी शेखर सुयाला ने बताया कि जांच के दौरान वो जो समझ पाए, उसके अनुसार आरोपियों ने इस तरह का एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कि की 18 सितंबर 2022 की रात को अंकिता रिसॉर्ट में उनके साथ वापस आई थी और 19 सितंबर सुबह को वो बिना बताए चली गई. आरोपी अपने स्टाफ और अंकिता के परिजनों को ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि अंकिता अपने उन दोस्तों के साथ चली गई है, जो दो दिन पहले उससे मिलने आए थे. शुरुआती जांच भी इस दिशा में की गई.

घटना से दो दिन पहले अंकिता का दोस्त उससे मिलने आया था: एसपी शेखर सुयाला ने बताया कि यह घटना 18 सितंबर 2022 की है, जब तीनों आरोपियों ने एक प्लान बनाते हुए राजस्व चौकी में पटवारी के पास अंकिता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी. यह भी सच है कि अंकिता का दोस्त जो जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है, वो भी घटना से दो दिन पहले यानी 15 और 16 सितंबर को अपने एक दोस्त के साथ रिसॉर्ट में आया था. इसीलिए आरोपियों ने ऐसा बताने की कोशिश की थी कि अंकिता अपने दोस्त के साथ चली गई है. इस तरह अगले दिन अंकिता की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज होता है.

वीआईपी का सच भी बताया : उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में सबसे ज्यादा बात वीआईपी की हो रही है. वीआईपी का सच क्या है, इसको भी शेखर सुयाला ने विस्तार से बताया. शेखर सुयाला वर्तमान हरिद्वार के एसपी ग्रामीण है, लेकिन वो अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में शुरुआत से जुड़े हुए है.

शेखर सुयाल का कहना है कि एसआईटी जांच सही दिशा में की गई थी, तभी तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया था और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी. आज भी तीनों दोषी जेल में बंद है. शेखर सुयाल की माने तो एसआईटी ने वनंत्रा रिजॉर्ट में एक-एक सबूत जुटाए और उसे कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई और जांच सही दिशा में गई.

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) का गठन किया गया था, जिसके सदस्य तत्कालीन पौड़ी के एएसपी शेखर सुयाल भी थे. शेखर सुयाल ने बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एसआईटी ने की थी, उस जांच को हाईकोर्ट और सुप्रीम ने सही करार दिया था.

देहरादून : उर्मिला सनावर के वीडियो के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे है, उस पर मीडिया ने आज तीन जनवरी शनिवार को पौड़ी के पूर्व एएसपी और एसआईटी सदस्य रहे शेखर सुयाल से सवाल किए. उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कई अहम जानकारी दी और उर्मिला सनावर द्वारा लगाए गए आरोपों का भी विस्तार से जवाब दिया. साथ ही वीआईपी का नाम भी खोला.

एसपी शेखर सुयाला ने बताया कि जब ये केस पुलिस को हेडओवर हुआ, तब वो एएसपी पौड़ी थे और बाद में वो एसआईटी के भी सदस्य बने. इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया.18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आरोपियों ने पुलिस और मीडिया को यहीं बताया कि अंकिता लापता है.

इसके बाद पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू की और उस बारे में जानकारी ली, जो उस समय एक्स्ट्रा सर्विस की बात कही जा रही थी. इसके अलावा सोशल मीडिया पर और भी कही बाते चल रही थी. वही कुछ जानकारियां पुष्पदीप ने भी पुलिस को दी थी.

18 सितंबर की रात को 9 बजे हुए अंकिता की हत्या: एसपी शेखर सुयाला के मुताबिक आखिर में आरोपियों ने कबूल किया कि वो एक्स्ट्रा सर्विस की मांग अंकिता से कर रहे थे, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी. 18 सितंबर की रात को 9 बजे के करीब अंकिता का फोन परमानेंट बंद हो गया था, इसीलिए माना जा रहा है कि वो ही घटना का टाइम है. इसके बाद आरोपियों ने बताया कि उन्होंने कैसे अंकिता को गंगा में धक्का देकर मारा. पुलिस की जांच में भी सभी बातें सही पाई गई यानि आरोपियों का प्लान फूलफ्रूप था.

तथ्यों से नहीं हुई छेड़छाड़, सबूत भी नहीं मिटे: एसपी शेखर सुयाला ने बताया कि 22 सितंबर को ये केस पुलिस को हेडओवर हुआ और उस दिन शाम को लक्ष्मण झूला थाने से आईओ (Investigating Officer) रिसॉर्ट गया और उस कमरे को सील कर दिया, जिसमें अंकिता रहती थी. 23 सितंबर को सुबह 9 बजे एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी) की टीम रिसॉर्ट पहुंची. एफएसएल टीम ने अंकिता के पूरे कमरे की वीडियो रिकॉर्डिग की. साथ ही वहां से सभी साक्ष्य और सबूत एकत्र किए.

एसपी शेखर सुयाला ने कहा कि ये बात इसीलिए बताई जा रही है कि क्योंकि बार-बार कहा जा रहा है कि सबूतों को नष्ट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. उन ही सबूतों और रिकॉर्डिग को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया और हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, वहां भी दिखाया गया. आखिर में इस बेस पर तीनों आरोपी दोषी साबित हुए और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई.

आरोपियों की चैट में आया था वीआईपी का जिक्र: एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि किस तरह उन्होंने इस केस में एसआईटी टीम में रहकर जांच की. जांच के दौरान ही गिरफ्तार आरोपियों में से दो दोस्तों के बीच एक चैट से वीआईपी का भी जिक्र आया, जिसके बाद एसआईटी टीम ने अंकिता के दोस्त से पूछा तो उसने भी बताया था कि 16 सितंबर को रिसोर्ट में एक व्यक्ति सुरक्षाकर्मियों के साथ था, जिसका पूरा हुलिया भी दोस्त ने बताया.

इस बात को रिसॉर्ट के स्टाफ ने भी कंफर्म किया, जिसके आधार पर एसआईटी टीम में नोएडा में रहने वाले धर्मेंद्र उर्फ प्रधान नाम के व्यक्ति तक पहुंची, जिनसे एसआईटी टीम ने बातचीत की और उनके बयानों को पुलिस ने विवेचना में शामिल किया.

शेखर सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जब एसआईटी टीम ने जब धर्मेंद्र उर्फ प्रधान से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह किसी जमीन के सिलसिले में इस क्षेत्र में पहुंचे थे और कुछ देर के लिए रिसॉर्ट में खाना खाने के लिए रुके थे, जिस पर एसआईटी ने क्रॉस चेक किया. धर्मेंद्र उर्फ प्रधान द्वारा बताई गई सभी बातों को सही पाया गया.

शेखर सुयाल ने बताया कि इसके बाद भी डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में जांच कर रही एसआईटी टीम ने रिसॉर्ट में घटना से पहले आने वाले लोगों को भी चेक किया कि वह किस दिन आए थे, किस लिए आए थे और कब तक रुके रहे. इस पर हमने हमारी टीम ने पूरी जांच की, जिसमें यह पाया गया कि नोएडा में रहने वाला व्यक्ति एक जमीन के सिलसिले में किसी से मिलने पहुंचा था और उसे व्यक्ति के द्वारा रिसोर्ट में खाने के लिए लाया गया था. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सोशल मीडिया में जितने भी नाम आ रहे थे. उन पर भी एसआईटी टीम ने अपनी जांच की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया.

