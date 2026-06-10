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उत्तराखंड पुलिस ने किया बच्चा चोर गिरोह का खुलासा, कई राज्यों से जुड़े तार, 6 सदस्य गिरफ्तार

हरिद्वार: पुलिस ने कनखल क्षेत्र से चोरी की गई तीन साल की बच्ची को बरामद कर लिया है. साथ ही हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे के भीतर बच्चा चोरी गिरोह का भी खुलासा किया है. एक पेशेवर गैंग ने हरिद्वार में बच्चा चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने मामले में दो महिलाओं सहित गैंग के कुल छह सदस्य दबोचा है. पकड़े गए गैंग में यूपी के अमरोहा और भोपा, मुजफ्फरनगर के दो शादीशुदा जोड़े भी शामिल हैं. इनकी गिरफ्त से पुलिस ने दिल्ली से चुराया गया एक साल का बच्चा भी बरामद किया है.

कई राज्यों से जुड़े बच्चा चोर गिरोह के तार: मायापुर स्थित एसपी सिटी कार्यालय में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने पूरे मामले का खुलासा किया. एसएसपी ने बताया बीती 6 मई को कनखल थाना क्षेत्र स्थित बैरागी कैंप में झुग्गी झोपड़ी से तीन साल की मासूम को अगवा कर लिया था. दिन रात ग्राउंड जीरो पर मेहनत और सैकड़ों फुटेजों खगांलने के बाद कथित बच्चा चोर गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया है कि चुराये गये बच्चों की दो से पांच लाख तक कीमत लगती थी. गिरोह निसंतान दंपतियों को बच्चे बेचने का काम करते थे. बच्चे चुराने, ले जाने और ग्राहक ढूंढ बेचने से लेकर फर्जी मां-बाप बनने तक का संगठित गिरोह में वर्क डिस्ट्रिब्यूशन किया गया था. गिरोह की जड़ें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड तक फैली हैं. गिरफ्तार महिला आरोपी प्रीति शर्मा और आकिल पर थी. बच्चे के रेट तय करने और फिर बेचने की जिम्मेदारी थी. आकिल और प्रीती रेट तय कर बच्चे को अपना या अनाथ बताकर बेचते हैं.

बच्चा चोर गिरोह का खुलासा (ETV Bharat)

लालच देकर बच्ची को चुराया: कनखल स्थित झुग्गी से बिस्किट का लालच देकर तीन साल की बच्ची चोरी कर ली गई थी. बच्चे से जुड़े इस मामले में एसएसपी नवनीत सिंह ने पुलिस टीमों का गठन किया. बच्ची की जल्द और सकुशल बरामदगी की जिम्मेदारी देते हुए ये भी निर्देश दिये कि प्रकरण में हर घंटे की प्रगति के बारे में उन्हें अपडेट दिया जाये. पीड़ित परिवार की माली हालत देखते हुए इतना तो साफ था कि ये अपहरण का मकसद फिरौती मांगना तो नहीं है, इसलिए पुलिस ने अपना फोकस परिवार की किसी नई और पुरानी दुश्मनी या बच्चा चोरी गिरोह की संलिप्तता के एंगल की ओर रखा. सीसीटीवी में सामने आए चेहरों की तलाश के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया गया.

दिल्ली से मिला अहम सुराग: एसएसपी के अनुसार पुलिस हरिद्वार से तीन साल की बच्ची चोरी होने के बाद अन्य राज्यों की पुलिस के संपर्क में थी. बीती चार मई को दिल्ली से भी एक साल का बच्चा चोरी हुआ था. दिल्ली और हरिद्वार की सीसीटीवी फुटेज मैच की गई तो सामने आया कि दोनों बच्चों को चोरी करने वाले किसी बड़े गिरोह के सदस्य है. लगातार की जा रही मेहनत के दम पर जब कड़ी से कड़ी जुड़ी तो नतीजा ये निकला कि गिरोह के कुल 6 सदस्य हैं. जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं. सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए.