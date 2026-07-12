उत्तराखंड: जल मित्र बचाएंगे पानी! गांव-गांव पहुंचगा हाइड्रोलॉजी मेथड, पुराने स्रोत भी होंगे रिचार्ज
उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना तैयार की जा रही है. रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 6:50 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी है. भारत सरकार के निर्देशों के बाद स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी और राज्य स्तर पर सेतु आयोग के समन्वय से ऐसी कार्ययोजना बनाई जा रही है, जिसके तहत गांवों में स्थानीय लोगों को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. विशेषज्ञ ग्रामीणों को हाइड्रोलॉजी, जल स्रोतों की पहचान, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का प्रशिक्षण देंगे, ताकि वे अपने क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकें.
उत्तराखंड में जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है. केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और राज्य स्तर पर स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) और सेतु आयोग के समन्वय से ऐसी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत गांव-गांव में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. इन जल मित्रों को हाइड्रोलॉजी, जल स्रोतों की वैज्ञानिक निगरानी, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी. इसका उद्देश्य केवल जल स्रोतों का संरक्षण नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय को जल प्रबंधन में भागीदार बनाकर एक स्थायी व्यवस्था विकसित करना है.
जल स्रोत ग्रामीण जीवन की आधारशिला: दरअसल, किसी भी सरकारी योजना की सफलता केवल बजट और नीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यही कारण है कि अब जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार स्थानीय लोगों को सीधे इस अभियान से जोड़ना चाहती है. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में यह पहल इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां हजारों प्राकृतिक जल स्रोत ग्रामीण जीवन की आधारशिला हैं. इन्हीं स्रोतों से गांवों की पेयजल व्यवस्था चलती है. खेती होती है और पशुपालन जैसी आजीविकाएं संचालित होती हैं. यदि ये स्रोत कमजोर पड़ते हैं तो पूरा ग्रामीण जीवन प्रभावित होता है.
गंभीर असर: पिछले कुछ सालों में विभिन्न सरकारी और वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, जंगलों में बदलाव और भूजल स्तर में गिरावट के कारण उत्तराखंड के पारंपरिक नौले, धारे, गदेरे और प्राकृतिक जल स्रोत लगातार कमजोर हो रहे हैं. कई स्थानों पर जल प्रवाह में भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि अनेक स्रोत पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं. इसका सीधा असर पेयजल उपलब्धता के साथ-साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों पर भी दिखाई दे रहा है.
ये होंगे मुख्य बिंदु: इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सारा ने जन सहभागिता आधारित मॉडल तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है. योजना के तहत गांवों से ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा, जिन्हें वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा. प्रशिक्षण में उन्हें यह सिखाया जाएगा कि किसी जल स्रोत की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कैसे किया जाए? पानी के प्रवाह में बदलाव को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? वर्षा और भूजल के बीच संबंध को कैसे समझा जाए? और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए स्थानीय स्तर पर कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?
SARRA के एसीईओ कहकशां नसीम के मुताबिक,
इस योजना को लेकर कई राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से बातचीत चल रही है. विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इस पहल का उद्देश्य केवल जल स्रोतों की सुरक्षा नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी है. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग जल स्रोतों की मॉनिटरिंग, सर्वेक्षण और संरक्षण कार्यों में अथॉरिटी के साथ जुड़ सकेंगे.
-कहकशां नसीम, ACEO, SARRA-
जल मित्रों की रहेगी ये जिम्मेदारी: उत्तराखंड में जल मित्रों की भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी. वे अपने गांवों में जल स्रोतों की नियमित स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करेंगे. वर्षा के पैटर्न का अध्ययन करेंगे. भूजल पुनर्भरण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करेंगे और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे. इससे सरकार को जमीनी स्तर पर वास्तविक आंकड़े मिल सकेंगे और समय रहते संरक्षण की प्रभावी रणनीति तैयार की जा सकेगी.
जल स्त्रोत और छोटी नदियां सूखने की कगार पर: राज्य में जल स्रोतों की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 300 प्राकृतिक जल स्रोत और छोटी नदियां सूखने की कगार पर हैं. वहीं करीब 60 प्रतिशत जल स्रोतों में जल स्तर पहले की तुलना में कम हो चुका है. गर्मियों के मौसम में राज्य के एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगता है. राजधानी देहरादून समेत कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. ऐसे हालात यह संकेत देते हैं कि केवल सरकारी योजनाओं से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा, बल्कि स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक होगी.
इन संस्थानों ने शुरू की कवायद: यही वजह है कि SARRA ने भारत सरकार सेतु आयोग, आईआईटी रुड़की और हिमोत्थान जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर एक तकनीकी प्रशिक्षण मॉडल तैयार करने पर विचार शुरू किया है. प्रस्तावित प्रशिक्षण में स्थानीय युवाओं को हाइड्रोलॉजी के मूल सिद्धांत, जल स्रोतों के वैज्ञानिक पैरामीटर, जल प्रवाह का विश्लेषण, डेटा संग्रहण और संरक्षण उपायों की जानकारी दी जाएगी. इससे गांवों में ही ऐसे प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे जो अपने क्षेत्र के जल स्रोतों का नियमित अध्ययन कर सकेंगे.
मजबूत अर्थव्यवस्था भी लक्ष्य: इस योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जल मित्रों को भविष्य में जल स्रोतों के पुनर्जीवन, मॉनिटरिंग और सर्वेक्षण जैसे कार्यों में जोड़ा जाएगा. इससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे और सरकार को पूरे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा. इससे जल स्रोतों की निगरानी अधिक प्रभावी, कम खर्चीली और निरंतर हो सकेगी.
वन विभाग की भूमिका: जल संरक्षण के इस अभियान में वन विभाग की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है. उत्तराखंड के लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र पर वन हैं. बड़ी संख्या में प्राकृतिक जल स्रोत इन्हीं वन क्षेत्रों से निकलते हैं. ऐसे में वन पंचायतों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी जल स्रोतों के संरक्षण को नई दिशा दे सकती है. यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तो जल स्रोत भी लंबे समय तक जीवित रहेंगे.
वन विभाग के कंजरवेटर चीफ ऑफ फॉरेस्ट इको टूरिज्म पीके पात्रो का कहना है कि,
जन सहभागिता के बिना प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संभव नहीं है. इको टूरिज्म के माध्यम से भी स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. यदि जल स्रोतों के संरक्षण में भी स्थानीय समुदाय सक्रिय भूमिका निभाएं तो इसके सकारात्मक परिणाम लंबे समय तक देखने को मिलेंगे.
-पीके पात्रो, CCF, इको टूरिज्म-
नए अवसर भी खुलेंगे: इस पूरी पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू वाटर बेस्ड इकोनॉमी है. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले जल मित्र केवल संरक्षण कार्य तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पानी आधारित आजीविका के नए अवसर भी तलाश सकेंगे. इसमें मत्स्य पालन, जल पर्यटन, जल स्रोत आधारित कृषि, पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का विस्तार और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित स्वरोजगार जैसी संभावनाएं शामिल हैं. उत्तराखंड में इन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं और यदि वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ स्थानीय लोगों को जोड़ा जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे सकता है.
दरअसल, जल संरक्षण का मतलब केवल पानी बचाना ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना भी है. उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी राज्य में जहां जल स्रोत ही जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, वहां जल मित्र जैसी पहल भविष्य की बड़ी आवश्यकता साबित हो सकती है. यदि सरकार वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय समुदाय के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित हो जाता है तो यह मॉडल केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सामुदायिक जल प्रबंधन का सफल उदाहरण बन सकता है.
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