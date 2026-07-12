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उत्तराखंड: जल मित्र बचाएंगे पानी! गांव-गांव पहुंचगा हाइड्रोलॉजी मेथड, पुराने स्रोत भी होंगे रिचार्ज

देहरादून: उत्तराखंड में जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी है. भारत सरकार के निर्देशों के बाद स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी और राज्य स्तर पर सेतु आयोग के समन्वय से ऐसी कार्ययोजना बनाई जा रही है, जिसके तहत गांवों में स्थानीय लोगों को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. विशेषज्ञ ग्रामीणों को हाइड्रोलॉजी, जल स्रोतों की पहचान, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का प्रशिक्षण देंगे, ताकि वे अपने क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सकें.

उत्तराखंड में जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है. केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और राज्य स्तर पर स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (SARRA) और सेतु आयोग के समन्वय से ऐसी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके तहत गांव-गांव में स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा. इन जल मित्रों को हाइड्रोलॉजी, जल स्रोतों की वैज्ञानिक निगरानी, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन जैसे विषयों की जानकारी दी जाएगी. इसका उद्देश्य केवल जल स्रोतों का संरक्षण नहीं, बल्कि स्थानीय समुदाय को जल प्रबंधन में भागीदार बनाकर एक स्थायी व्यवस्था विकसित करना है.

जल स्रोत ग्रामीण जीवन की आधारशिला: दरअसल, किसी भी सरकारी योजना की सफलता केवल बजट और नीतियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यही कारण है कि अब जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार स्थानीय लोगों को सीधे इस अभियान से जोड़ना चाहती है. उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में यह पहल इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां हजारों प्राकृतिक जल स्रोत ग्रामीण जीवन की आधारशिला हैं. इन्हीं स्रोतों से गांवों की पेयजल व्यवस्था चलती है. खेती होती है और पशुपालन जैसी आजीविकाएं संचालित होती हैं. यदि ये स्रोत कमजोर पड़ते हैं तो पूरा ग्रामीण जीवन प्रभावित होता है.

गंभीर असर: पिछले कुछ सालों में विभिन्न सरकारी और वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन, अनियोजित विकास, जंगलों में बदलाव और भूजल स्तर में गिरावट के कारण उत्तराखंड के पारंपरिक नौले, धारे, गदेरे और प्राकृतिक जल स्रोत लगातार कमजोर हो रहे हैं. कई स्थानों पर जल प्रवाह में भारी कमी दर्ज की गई है, जबकि अनेक स्रोत पूरी तरह सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं. इसका सीधा असर पेयजल उपलब्धता के साथ-साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों पर भी दिखाई दे रहा है.

ये होंगे मुख्य बिंदु: इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए सारा ने जन सहभागिता आधारित मॉडल तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है. योजना के तहत गांवों से ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा, जिन्हें वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा. प्रशिक्षण में उन्हें यह सिखाया जाएगा कि किसी जल स्रोत की स्थिति का वैज्ञानिक आकलन कैसे किया जाए? पानी के प्रवाह में बदलाव को कैसे रिकॉर्ड किया जाए? वर्षा और भूजल के बीच संबंध को कैसे समझा जाए? और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए स्थानीय स्तर पर कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं?

SARRA के एसीईओ कहकशां नसीम के मुताबिक,

इस योजना को लेकर कई राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से बातचीत चल रही है. विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इस पहल का उद्देश्य केवल जल स्रोतों की सुरक्षा नहीं है, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना भी है. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोग जल स्रोतों की मॉनिटरिंग, सर्वेक्षण और संरक्षण कार्यों में अथॉरिटी के साथ जुड़ सकेंगे.

-कहकशां नसीम, ACEO, SARRA-

जल मित्रों की रहेगी ये जिम्मेदारी: उत्तराखंड में जल मित्रों की भूमिका केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेगी. वे अपने गांवों में जल स्रोतों की नियमित स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करेंगे. वर्षा के पैटर्न का अध्ययन करेंगे. भूजल पुनर्भरण के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करेंगे और जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों में ग्रामीणों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे. इससे सरकार को जमीनी स्तर पर वास्तविक आंकड़े मिल सकेंगे और समय रहते संरक्षण की प्रभावी रणनीति तैयार की जा सकेगी.