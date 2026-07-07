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बेटियों को लेकर उत्तराखंड में बड़ी पहल, जन्म पर मिलेंगे ₹1000, शादी में ₹3000, पढ़िये पूरी खबर

पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र के मुनस्यारी सैणराथी ग्राम पंचायत ने बेटियों के सम्मान और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक संबल देने की दिशा में सराहनीय पहल की है. ग्राम सभा की खुली बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में बेटी के जन्म पर संबंधित परिवार को एक हजार की प्रोत्साहन राशि और विवाह के अवसर पर तीन हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. साथ ही निःसंतान व असहाय परिवारों को भी प्रतिवर्ष एक हजार रुपये की सहायता देने का फैसला लिया गया है.

सैणराथी ग्राम प्रधान मुकेश सिंह मेहता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनहित और सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. पंचायत ने बेटी बचाओ अभियान को मजबूती देने और समाज में बेटियों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभिनव निर्णय लिया है. क्षेत्र में किसी भी परिवार में बेटी के जन्म पर ग्राम पंचायत की ओर से परिवारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों को सहयोग मिल सके.