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बेटियों को लेकर उत्तराखंड में बड़ी पहल, जन्म पर मिलेंगे ₹1000, शादी में ₹3000, पढ़िये पूरी खबर

सैणराथी ग्राम प्रधान मुकेश सिंह मेहता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनहित और सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

Sainrathi Gram Panchayat
बेटियों को लेकर बड़ी पहल (फोटो सोर्स: मुकेश सिंह मेहता, प्रधान प्रधान सैराणाथी)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 7, 2026 at 9:53 PM IST

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पिथौरागढ़: सीमांत जिला पिथौरागढ़ के दूरस्थ क्षेत्र के मुनस्यारी सैणराथी ग्राम पंचायत ने बेटियों के सम्मान और जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक संबल देने की दिशा में सराहनीय पहल की है. ग्राम सभा की खुली बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में बेटी के जन्म पर संबंधित परिवार को एक हजार की प्रोत्साहन राशि और विवाह के अवसर पर तीन हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. साथ ही निःसंतान व असहाय परिवारों को भी प्रतिवर्ष एक हजार रुपये की सहायता देने का फैसला लिया गया है.

सैणराथी ग्राम प्रधान मुकेश सिंह मेहता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनहित और सामाजिक कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. पंचायत ने बेटी बचाओ अभियान को मजबूती देने और समाज में बेटियों के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभिनव निर्णय लिया है. क्षेत्र में किसी भी परिवार में बेटी के जन्म पर ग्राम पंचायत की ओर से परिवारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी. जिससे विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों को सहयोग मिल सके.

Sainrathi Gram Panchayat
सैणराथी ग्राम पंचायत ने लिये बड़े निर्णय (फोटो सोर्स: मुकेश सिंह मेहता, प्रधान प्रधान सैराणाथी)

ग्रामीणों ने इन फैसलों का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी प्रेरणादायक पहल बताया. बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रह्लाद राम, वीपीडी ओ गोविंद बिष्ट, वीडीओ विनय खडायत, सुरेश, वृजेश, नरेंद्र मेहता, सुरेश सिंह, गोविंद सिंह, भूपेंद्र सिंह, केशर सिंह, राजेंद्र सिंह रहे.

मुकेश सिंह मेहता, प्रधान प्रधान सैराणाथी ने कहा बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं. उनका सम्मान और सशक्तिकरण ही समृद्ध व संवेदनशील समाज की पहचान है. ग्राम पंचायत का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक सहयोग पहुंचाना है.

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बैठक में पहुंचे ग्रामीण (फोटो सोर्स: मुकेश सिंह मेहता, प्रधान प्रधान सैराणाथी)


बैठक में पारित प्रमुख प्रस्ताव

  1. बेटी के जन्म पर ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि: ग्राम पंचायत सैणराथी क्षेत्र में किसी भी परिवार के घर पुत्री जन्म लेने पर ग्राम पंचायत की ओर से ₹1,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ताकि बेटियों के सम्मान एवं उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सके.
  2. बेटी के विवाह पर ₹3,000 की आर्थिक सहायता: ग्राम पंचायत क्षेत्र की किसी भी बेटी के विवाह के अवसर पर संबंधित परिवार को ग्राम पंचायत की ओर से ₹3,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
  3. निःसंतान एवं असहाय परिवारों को वार्षिक सहायता: ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऐसे असहाय एवं निःसंतान परिवारों को, जिनके कोई संतान नहीं है, ग्राम पंचायत की ओर से प्रतिवर्ष ₹1,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

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