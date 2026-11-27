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जनगणना 2027: पिथौरागढ़ के बगड़तोली गांव ने रचा इतिहास, 78 ग्रामीणों ने ऑनलाइन स्वगणना कर पेश की नजीर

ग्रामीणों ने ऑनलाइन स्वगणना कर पेश की नजीर ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के झूलाघाट मार्ग पर स्थित बगड़तोली नामक एक छोटे से गांव ने बड़ी नजीर पेश की है. महज 18 परिवारों वाले इस दूरस्थ और दुर्गम गांव के सभी 78 सदस्यों ने 'स्वगणना' (Self-Enumeration) पूरी कर पूरे देश को एक बड़ा संदेश दिया है. ग्रामीणों ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अपने राष्ट्रीय दायित्व के प्रति एक जागरूक नागरिक होने की मिसाल पेश की है. सामूहिक प्रयास से समय सीमा से पहले गांव के हर परिवार के प्रत्येक नागरिक की स्वगणना पूरी कर ली गई है.

उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और सरल जीवन शैली के रूप पहचान रखती है. पिथौरागढ़ झूलाघाट मार्ग पर स्थित है एक बगड़तोली गांव है, जहां 18 परिवार निवास करते हैं, जिसने आज एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश का दूरस्त एवं सुदूर क्षेत्र होने के बावजूद इस गांव में रहने वाले 18 परिवारों के 78 सदस्यों ने स्वगणना कर पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने के बावजूद इन गांव ने लोगों ने राष्ट्रीय दायित्व के प्रति जागरूक नागरिक की भूमिका निभाई है.