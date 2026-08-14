उत्तराखंड टनल हादसा, तीन किमी लंबी सुरंग में बना रहा 444 मेगावाट का पूरा बिजली घर, पहले भी हो चुके हादसे
उत्तराखंड के चमोली जिले में जिस टनल में हादसा हुआ है, वो THDC का 444 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं. -रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा-
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 7:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के चमोली जिले में बीते गुरुवार 13 अगस्त शाम को जो हुआ उसने एक बार फिर हिमालय के भीतर चल रहे सुरंग निर्माण की कठिन और जोखिम भरी दुनिया को सामने ला दिया है. पीपलकोटी के मायापुर क्षेत्र में THDC का निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबे का ऐसा सैलाब घुसा कि भीतर काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है. वहीं तीन लोग अभी भी अंदर फंसे है, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. इसके अलावा 12 लोगों का रेस्क्यू भी किया है.
THDC की इस टनल में ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस टनल में एक बड़ा भयकर हादसा हुआ था, जिसमें करीब 88 मजदूर घायल हुए थे. राहत की बात ये रही थी कि उस दौरान किसी भी जान नहीं गई थी. हालांकि इस बार के हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. वहीं इन सबसे अलग ईटीवी भारत आपको इस टनल के बारे में बताएगा. आखिर ये टनल किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा और किस लिए इस टनल का बनाया जा रहा था.
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री श्री मदन कौशिक ने आज राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी टनल में हुई घटना के उपरांत संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने टनल के भीतर लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे सर्च एवं… pic.twitter.com/bvZTDepDTB— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
पहाड़ के भीतर बन रहा है 444 मेगावाट का पूरा बिजली घर: जिस सुरंग में यह हादसा हुआ, उसके पीछे उत्तराखंड के सबसे बड़े निर्माणाधीन जल विद्युत प्रोजेक्टों में शामिल विष्णुगाड़-पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी VPHEP है. यह अलकनंदा नदी पर बनने वाली 4×111 मेगावाट यानी कुल 444 मेगावाट क्षमता की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है. इसका उद्देश्य अलकनंदा नदी के बहाव और ऊंचाई के अंतर का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करना है.
करीब 13.4 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल: इस परियोजना में 65 मीटर ऊंचा कंक्रीट डाइवर्जन डैम, करीब 13.4 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल और करीब 3.04 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल समेत कई बड़ी भूमिगत संरचनाएं बनाई जा रही हैं. बिजली घर भी भूमिगत बनाया जा रहा है, यानी यह परियोजना बाहर से देखने पर जितनी बड़ी दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा निर्माण कार्य पहाड़ के अंदर चल रहा है.
चार टर्बाइन से पैदा होगी बिजली: नदी से पानी को सुरंगों के जरिए भूमिगत पावर हाउस तक पहुंचाया जाएगा, जहां चार टर्बाइन बिजली पैदा करेंगी. इसके बाद पानी टेल रेस टनल के जरिए वापस अलकनंदा नदी में छोड़ा जाएग.
THDC के पास पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी: इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी THDC India Limited की है. निर्माण के महत्वपूर्ण सिविल हिस्से के लिए Hindustan Construction Company यानी HCC को बड़ा EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था. परियोजना का निर्माण कार्य 2013-14 के दौर में शुरू हुआ था. HCC को मिले मूल अनुबंध की कीमत करीब 1,597 करोड़ रुपये थी और उस समय 54 महीने के भीतर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. इसका सीधा अर्थ था कि जिस परियोजना को लेकर आज 2026 में चर्चा हो रही है, उसका मूल कार्यक्रम 2018 के आसपास पूरा होने का था. हालांकि पहाड़ की इस तरह की परियोजना मे अक्सर समय सीमा बढ़ जाती है.
चमोली जिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से मुलाकात के बाद दी ये जानकारी। #Chamoli#Uttarakhand pic.twitter.com/B1m3KPGR9M— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
पहाड़ चीरकर बनाई जा रही 13.4 किलोमीटर लंबी सुरंग: करीब 13.4 किलोमीटर लंबी हेड रेस टनल पहाड़ के भीतर पानी को पावर हाउस तक ले जाने वाली मुख्य सुरंगों में से एक है. इसके साथ 3.04 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल बनाई जा रही है.
एक्सपर्ट क्या कहते है: इससे पहले उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में इस तरह का हादसा हुआ था. वहां भी टनल के मुहाने पर भूस्खलन हो गया था, जिससे कारण 41 मजदूर अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें 17 दिनों के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया था. वहीं अब THDC की टनल में इसी तरह की हादसा हुआ. टनल में इस तरह के हादसे क्यों होते है, इस पर ईटीवी भारत ने भू-वैज्ञानिक बीड़ी जोशी से बात की.
चमोली जिला चिकित्सालय पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पीपलकोटी (मायापुर) टनल हादसे के घायलों से जाना हालचाल, चिकित्सा सुविधाओं की ली जानकारी।#Chamoli#Uttarakhand pic.twitter.com/JA6jB0nXq9— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
भू-वैज्ञानिक बीड़ी जोशी कहते है कि
इतनी लंबी सुरंग में निर्माण के दौरान कुछ ही दूरी पर चट्टानों का स्वभाव बदल सकता है. कहीं मजबूत चट्टान मिलती है तो कहीं कमजोर भूस्तर. कहीं प्राकृतिक दरारें होती हैं तो कहीं पहाड़ के भीतर पानी का दबाव. यही वजह है कि हिमालयी सुरंग निर्माण में सिर्फ मशीन की ताकत काफी नहीं होती, बल्कि भूगर्भीय निगरानी और लगातार बदलती परिस्थितियों के हिसाब से निर्माण पद्धति में बदलाव भी जरूरी होता है. वैसे तो आजकल अधिकतर टनल में TBM (टनल बोरिंग मशीन) जैसी मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो काफी हद तक सुरक्षित होता है.
-बीड़ी जोशी, भू-वैज्ञानिक-
13 अगस्त की शाम टनल में क्या हुआ था: 13 अगस्त की शाम निर्माणाधीन सुरंग के भीतर मजदूर अपने काम में जुटे थे. तभी शाम को करीब 6.30 बजे अचानक सुरंग में पानी और मलबा घुसने की घटना हुई. प्रारंभिक रिपोर्ट में सुरंग के करीब 1.5 से 1.6 किलोमीटर हिस्से में भूधंसाव और कैविटी के बाद पानी-मलबे का सैलाब सा आया, जिससे टनल के अंदर काम कर रहे लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला. हालांकि ये अभी शुरुआती जांच के नतीजे है. हादसे की असल वजह से तमाम तकनीकी पहलुओं की जांच के बाद पता चल पाएगा. सीएम धामी ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए है.
चमोली जनपद के मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेस्क्यू अभियान की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों एवं बचाव… pic.twitter.com/euVt5jJskr— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
पानी बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कत: पीपलकोटी टनल में रेस्क्यू करना आसान नहीं है. टनल में पानी बढ़ने के साथ ही राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किल आ रही है. गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप की माने तो रेस्क्यू टीम को पहले सुरंग के भीतर जमा पानी और मलबे से रास्ता बनाना पड़ा.
रेस्क्यू टीम जब टनल के भीतर पहुंची तो वहां बहुत पानी था. टनल के किनारे से भी पानी रिस रहा था. इसके बाद पानी का स्तर बढ़ने से ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण हो गया. यही वजह है कि हादसे के बाद बचाव एजेंसियों ने भारी उपकरणों और पंपों की मदद से रास्ता साफ करने और पानी निकालने का प्रयास किया.
-राजीव स्वरूप, गढ़वाल आईजी-
2025 में भी सुरंग हुआ था बड़ा हादसा: विष्णुगाड़-पीपलकोटी परियोजना की टनल में पहले भी हादसे हो चुके हैं. 30 दिसंबर 2025 की रात परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग के भीतर दो लोको ट्रेनों की टक्कर हुई थी. उस समय करीब 109 मजदूर सुरंग के भीतर मौजूद थे. इस हदसे मे लगभग 60 से 70 लोग घायल हुए थे.
जनपद चमोली के मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा एवं पानी भरने की घटना के बाद रातभर राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी रहा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार जिलाधिकारी चमोली श्री गौरव कुमार स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान की… pic.twitter.com/Un87ap7Tq1— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 14, 2026
इसी तरह 2025 में ही इस परियोजना के हेलंग डैम साइट पर भूस्खलन की घटना भी हुई थी, जिसमें कम से कम आठ मजदूर घायल हुए थे. यानी एक ही परियोजना के अलग-अलग निर्माण क्षेत्रों में प्राकृतिक और निर्माण गतिविधियों से जुड़े जोखिम सामने आते रहे हैं.
उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, पीपलकोटी में टनल धंसी, कई मजदूर फंसे#chamoli #chamolitunnel #pipalkotitunnel #uttarakhandtunnel— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 13, 2026
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क्या पहाड़ ने फिर चेताया है? विष्णुगाड़-पीपलकोटी परियोजना उत्तराखंड के लिए बिजली की बड़ी उम्मीद है, लेकिन 13 अगस्त की रात ने इस उम्मीद पर मजदूरों की मौत ने एक सवाल खड़ा कर दिया. एक तरफ 444 मेगावाट बिजली का सपना है, दूसरी तरफ सुरंग के भीतर अपनी जान गंवाने वाले श्रमिक हैं. इन टनल में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर वहां काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे है. वहीं इस परियोजना में आगे का काम कैसे होगा, इस पर आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि फिलहाल हमारी प्रथमिका लोगों को बचना है. अब काम आगे कैसे होगा, ये बाद में देखा जाएगा, अगर लापरवाही हुई है तो दोषी को बख्सा नहीं जाएगा.
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