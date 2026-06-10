ETV Bharat / bharat

मोदी'राज' में तेजी से बदली उत्तराखंड की तस्वीर, कई सपने हुए साकार, एक क्लिक में जानिए सब कुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में कई ऐसे काम हुए हैं, जो सिर्फ सपना बनकर ही रह गए थे.

Etv Bharat
मोदी'राज' में तेजी से बदली उत्तराखंड की तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 10, 2026 at 7:57 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं. इन 12 सालों में केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड की तस्वीर भी बदली है. आज उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है, जहां केंद्र की योजनाओं से बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, रेल, सड़क और सीमांत इलाकों विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है.

पीएम मोदी का उत्तराखंड के कितना गहर नाता हैं, इसका जिक्र वो खुद कई बार कर चुके हैं. एक बार तो पीएम मोदी ने केदारनाथ की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा. बीते सालों में कई बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया.

उत्तराखंड की बदली तस्वीर: पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर न सिर्फ चारधाम का कायाकल्प किया, बल्कि सीमांत गांवों के विकास के साथ दिल्ली-देहरादून जैसे एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाए हैं.

चारधाम ऑल वेदर रोड: मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना रही है. लगभग 900 किलोमीटर के इस सड़क नेटवर्क का उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ को हर मौसम में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है. इस परियोजना ने यात्रा समय कम करने के साथ-साथ आपदा के समय राहत व बचाव कार्यों को भी मजबूती दी है.रणनीतिक दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्रों तक सेना और आवश्यक संसाधनों की पहुंच को मजबूत बनाती है.

धार्मिक पर्यटन को मिला अभूतपूर्व बढ़ावा: उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार धार्मिक पर्यटन है. प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी. साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ क्षेत्र में व्यापक पुनर्विकास कार्य हुए. मंदिर परिसर के निर्माण के अलावा श्रद्धालु की सुविधाएं, घाट और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया.

चारधाम की बदली तस्वीर: इसके अलावा बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान, केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे जैसी परियोजनाओं ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है. केदारनाथ रोपवे बनने के बाद यात्रा समय कई घंटों से घटकर लगभग 30 मिनट रह जाने की संभावना है. कुल मिलकर का देखा जाए तो बीते 12 सालों मे राज्य के धार्मिक स्थलों का खूब विकास हुआ है और भक्तों की संख्या मे इजाफा भी देखा जा रहा है.

सीमांत गांवों को मिली नई पहचान: प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव बताते हुए उनके विकास पर विशेष जोर दिया. उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जैसे सीमांत जिले में सड़कों को जाल बिछाया जा रहा है, ताकि चीन और नेपाल की सीमा तक सेना की पहुंच आसान हो सके.

    3

सीमांत क्षेत्रों में सड़क के साथ-साथ संचार सुविधाओं का भी विस्तार किया गया. माणा से माणा पास व जोशीमठ-मलारी सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाएं न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं. इससे चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.

आप सिर्फ सीमा सुधार की बात न करें. इन सभी योजनाओं से आखिरी कहे या पहला सीमांत गावों में घर बैठे लोगों को रोजगार मिल रहा है, जहां लोगों का पैदल पहुंचाना भी मुश्किल था. आज वहां मैराथन हो रही है. साइकिल प्रतियोगिता हो रही है, ये विकास का ही प्रमाण है.
-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी-

पहाड़ों पर चढ़ेगी रेल: उत्तराखंड के पहाड़ों पर रेल चढ़ाना एक सपना था. फाइलों में दफन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग को पीएम मोदी के आने के बाद ही ग्राउंड पर उतारा गया. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को राज्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में माना जाता है, जिसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी. यह परियोजना पर्यटन, निवेश और व्यापार को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात: पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते है तो यहां के लोगों को कुछ न कुछ बड़ी सौगात देकर ही जाते हैं. साल 2021 में हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिनमें सिंचाई, सड़क, आवास, उद्योग, पेयजल और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएं शामिल थीं. वहीं 2023 में पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया.

आपदा प्रबंधन और ग्रामीण सड़क नेटवर्क पर फोकस: उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन हमेशा चुनौती रहा है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ राज्य में सड़क, पुल और संचार नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों गांवों को सड़क संपर्क मिला.

उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की दिशा: प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से कहा है कि उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की क्षमता रखता है. इसी सोच के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही.

कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार के 12 वर्षों में उत्तराखंड राष्ट्रीय विकास की धारा में पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूती से जुड़ा है और आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं का प्रभाव और अधिक दिखाई देगा.

पढ़ें---

TAGGED:

PM NARENDRA MODI TENURE
PM MODI UTTARAKHAND
उत्तराखंड की तस्वीर बदली
पीएम मोदी ने बदली उत्तराखंड तस्वीर
UTTARAKHAND MANY TRANSFORMATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.