मोदी'राज' में तेजी से बदली उत्तराखंड की तस्वीर, कई सपने हुए साकार, एक क्लिक में जानिए सब कुछ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड में कई ऐसे काम हुए हैं, जो सिर्फ सपना बनकर ही रह गए थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 10, 2026 at 7:57 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं. इन 12 सालों में केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड की तस्वीर भी बदली है. आज उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल है, जहां केंद्र की योजनाओं से बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, रेल, सड़क और सीमांत इलाकों विकास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है.
पीएम मोदी का उत्तराखंड के कितना गहर नाता हैं, इसका जिक्र वो खुद कई बार कर चुके हैं. एक बार तो पीएम मोदी ने केदारनाथ की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा. बीते सालों में कई बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया.
LIVE: पीएम श्री @narendramodi जी नई दिल्ली में NDA की बैठक को संबोधित करते हुए।https://t.co/sXdKLuPUGA— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) June 10, 2026
उत्तराखंड की बदली तस्वीर: पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर न सिर्फ चारधाम का कायाकल्प किया, बल्कि सीमांत गांवों के विकास के साथ दिल्ली-देहरादून जैसे एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाए हैं.
आइये जानते हैं क्यों खास है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे?#DelhiDehradunExpressway pic.twitter.com/q3CjENTG7d— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) April 14, 2026
चारधाम ऑल वेदर रोड: मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना रही है. लगभग 900 किलोमीटर के इस सड़क नेटवर्क का उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ को हर मौसम में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है. इस परियोजना ने यात्रा समय कम करने के साथ-साथ आपदा के समय राहत व बचाव कार्यों को भी मजबूती दी है.रणनीतिक दृष्टि से भी यह परियोजना महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह सीमावर्ती क्षेत्रों तक सेना और आवश्यक संसाधनों की पहुंच को मजबूत बनाती है.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा, सुशासन, विश्वास, विकास एवं जनकल्याण को समर्पित केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज देवभूमि उत्तराखण्ड के विभिन्न मंदिरों एवं गुरुद्वारों में विशेष पूजा-अर्चना की गई।— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) June 10, 2026
इस अवसर पर राष्ट्र की… pic.twitter.com/xrCwhcwKuF
धार्मिक पर्यटन को मिला अभूतपूर्व बढ़ावा: उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार धार्मिक पर्यटन है. प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी. साल 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ क्षेत्र में व्यापक पुनर्विकास कार्य हुए. मंदिर परिसर के निर्माण के अलावा श्रद्धालु की सुविधाएं, घाट और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया.
देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से हर्रावाला रेलवे स्टेशन को लगभग तीस करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है।… pic.twitter.com/Md4H5QgLSc— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) June 10, 2026
चारधाम की बदली तस्वीर: इसके अलावा बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान, केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे जैसी परियोजनाओं ने धार्मिक पर्यटन को नई दिशा दी है. केदारनाथ रोपवे बनने के बाद यात्रा समय कई घंटों से घटकर लगभग 30 मिनट रह जाने की संभावना है. कुल मिलकर का देखा जाए तो बीते 12 सालों मे राज्य के धार्मिक स्थलों का खूब विकास हुआ है और भक्तों की संख्या मे इजाफा भी देखा जा रहा है.
सीमांत गांवों को मिली नई पहचान: प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव बताते हुए उनके विकास पर विशेष जोर दिया. उत्तराखंड के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जैसे सीमांत जिले में सड़कों को जाल बिछाया जा रहा है, ताकि चीन और नेपाल की सीमा तक सेना की पहुंच आसान हो सके.
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स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वाधिक अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने एवं प्रधानमंत्री के रूप में सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को समस्त प्रदेशवासियों की ओर से पत्र लिखकर शुभकामनाएं प्रेषित की।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 10, 2026
देवभूमि… pic.twitter.com/eCQhN3Zu3P
सीमांत क्षेत्रों में सड़क के साथ-साथ संचार सुविधाओं का भी विस्तार किया गया. माणा से माणा पास व जोशीमठ-मलारी सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाएं न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं. इससे चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.
आप सिर्फ सीमा सुधार की बात न करें. इन सभी योजनाओं से आखिरी कहे या पहला सीमांत गावों में घर बैठे लोगों को रोजगार मिल रहा है, जहां लोगों का पैदल पहुंचाना भी मुश्किल था. आज वहां मैराथन हो रही है. साइकिल प्रतियोगिता हो रही है, ये विकास का ही प्रमाण है.
-महेंद्र भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी-
पहाड़ों पर चढ़ेगी रेल: उत्तराखंड के पहाड़ों पर रेल चढ़ाना एक सपना था. फाइलों में दफन ऋषिकेश-कर्णप्रयाग को पीएम मोदी के आने के बाद ही ग्राउंड पर उतारा गया. ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को राज्य के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं में माना जाता है, जिसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में भारी कमी आएगी. यह परियोजना पर्यटन, निवेश और व्यापार को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 12 वर्षों ने भारत के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 9, 2026
अंत्योदय के मंत्र को आत्मसात करते हुए सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाने का जो संकल्प… pic.twitter.com/cB2TJvacvH
हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात: पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड आते है तो यहां के लोगों को कुछ न कुछ बड़ी सौगात देकर ही जाते हैं. साल 2021 में हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपये से अधिक की 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिनमें सिंचाई, सड़क, आवास, उद्योग, पेयजल और स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएं शामिल थीं. वहीं 2023 में पिथौरागढ़ में लगभग 4,200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया.
आपदा प्रबंधन और ग्रामीण सड़क नेटवर्क पर फोकस: उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा प्रबंधन हमेशा चुनौती रहा है. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ राज्य में सड़क, पुल और संचार नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सैकड़ों गांवों को सड़क संपर्क मिला.
उत्तराखंड को स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने की दिशा: प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से कहा है कि उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की क्षमता रखता है. इसी सोच के तहत धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही.
कुल मिलाकर कहा जाए तो मोदी सरकार के 12 वर्षों में उत्तराखंड राष्ट्रीय विकास की धारा में पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूती से जुड़ा है और आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं का प्रभाव और अधिक दिखाई देगा.
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