उत्तराखंड से पद्मश्री तक का सफर, पौड़ी के खेमराज ने पानीपत के हैंडलूम को विदेश में दिलाई पहचान, गांव में जश्न

उत्तराखंड के एक और बेटे खेमराज सुंद्रियाल ने प्रदेश का नाम रोशन किया है. खेमराज सुंद्रियाल को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा.

खेमराज सुंद्रियाल को मिलेगा पद्मश्री.
Published : January 26, 2026 at 7:58 PM IST

पौड़ी गढ़वाल: खेमराज सुंद्रियाल को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है. खेमराज सुंद्रियाल वैसे तो हरियाणा के पानीपत में रहते है, लेकिन मूल रूप से वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सुमाड़ी गांव के रहने वाले है. खेमराज सुंद्रियाल को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना जाने पर उनके गांव सुमाड़ी में जश्न का माहौल है. हरियाणा के पानीपत के हैंडलूम को विदेशों तक पहुंचाने के श्रेय 84 साल के बुनकर खेमराज सुंदरियाल को ही जाता है.

आज सोमवार 26 जनवरी को सुबह से ही ग्रामीणों ने एक-दूसरे को लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की और इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताया. लगभग 83 वर्षीय खेमराज सुंद्रियाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव सुमाड़ी से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने दसवीं तक की शिक्षा श्रीनगर गढ़वाल से पूरी की और वहीं से डिप्लोमा भी हासिल किया.

रोजगार की तलाश में गांव से बाहर निकले: शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वे रोजगार की तलाश में गांव से बाहर निकले. संघर्षों से भरी इस यात्रा में उन्होंने विभिन्न स्थानों पर कार्य किया और अपने कौशल व मेहनत के बल पर हैंडलूम के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई.

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी कर चुके है सम्मानित: इससे पूर्व भी खेमराज सुंद्रियाल को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा चुका है. अब पद्मश्री सम्मान की घोषणा से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा सुमाड़ी गांव और जनपद पौड़ी गढ़वाल गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

सुंद्रियाल की जीवन यात्रा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत: ग्रामीणों का कहना है कि खेमराज सुंद्रियाल की जीवन यात्रा नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है, जिसने यह साबित किया है कि कठिन परिश्रम, लगन और ईमानदारी से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है.


खेमराज सुंद्रियाल में जश्न का माहौल.

संघर्षों से भरा रहा खेमराज सुंद्रियाल की जीवन: पद्मश्री सम्मान की घोषणा होते ही पूरे सुमाड़ी गांव में खुशी और गर्व का माहौल है. गांव के लोग इसे अपनी मेहनत, संस्कार और संघर्ष की जीत मान रहे हैं. खेमराज सुंद्रियाल का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया.

भाभी रमा देवी हुई भावुक: गांव में रह रही लगभग 80 वर्षीय वृद्धा और उनकी भाभी रमा देवी भावुक होकर बताती हैं कि खेमराज सुंद्रियाल बचपन से ही अत्यंत कर्मठ, अनुशासित और जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी. ऐसे में खेती-बाड़ी के साथ-साथ घर के अन्य सभी काम भी उन्हें स्वयं करने पड़ते थे. कठिन परिस्थितियों में पले-बढ़े खेमराज सुंद्रियाल ने मेहनत और लगन को ही अपनी ताकत बनाया. आज उन्हें मिलने वाला पद्मश्री सम्मान पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का विषय है.

15 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे स्कूल: ग्रामीण मोहन चंद्र काला बताते हैं कि खेमराज सुंद्रियाल ने प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही प्राप्त की और आठवीं तक की पढ़ाई गांव में पूरी की. इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें श्रीनगर जाना पड़ता था.

Padma Shri
खेमराज सुंद्रियाल का जन्म पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव में हुआ था.

दसवीं कक्षा और डिप्लोमा की पढ़ाई के दौरान वे प्रतिदिन लगभग 15 किलोमीटर की कठिन यात्रा पैदल या साधनों के सहारे करते थे. इसके बावजूद उनकी पढ़ाई में कभी कमी नहीं आई. शिक्षा के प्रति उनका समर्पण गांव के बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत रहा है.

मोहन चंद्र काला ने बताया खेमराज सुंद्रियाल बचपन से ही काफी मेहनती और कृषि बागवानी में परिवार का पूरा सहयोग करते थे. इसके साथ ही समय मिलने पर गांव के बच्चों को पढ़ाया भी करते थे. वे बच्चों के साथ एक सख्त लेकिन मार्गदर्शक शिक्षक की तरह व्यवहार करते थे. अनुशासन, समय पालन और मेहनत के संस्कार उन्होंने बच्चों में रोपेस जिसका लाभ आज भी कई ग्रामीणों को मिला है.

गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी: ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए कहा कि उनके गांव से दो-दो लोगों को पद्मश्री सम्मान मिलना पूरे गांव और क्षेत्र के लिए गौरव की बात है. इससे न केवल गांव की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है.

वहीं ग्राम प्रधान कृष्णा देवी बहुगुणा ने बताया कि गांव के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने कहा कि खेमराज सुंद्रियाल को पद्मश्री सम्मान मिलना उनकी वर्षों की साधना और योगदान का परिणाम है. ग्राम प्रधान ने आशा व्यक्त की है कि भविष्य में खेमराज सुंद्रियाल गांव आकर अपनी कला और अनुभवों को युवाओं के साथ साझा करेंगे और उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करेंगे. आज खेमराज सुंद्रियाल स्वयं भी इस सम्मान से बेहद प्रसन्न हैं. उनके सम्मान से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा गांव खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है.

यह कहानी साबित करती है कि सीमित संसाधनों और कठिन हालातों के बावजूद यदि संकल्प मजबूत हो, तो व्यक्ति राष्ट्रीय पहचान हासिल कर सकता है. बता दें कि खेमराज सुंदरियाल 1975 में पानीपत बुनकर सेवा केंद्र पहुंचे थे. यहीं से उनका असली सफर शुरु हुआ था. खेमराज सुंदरियाल को पानीपत इनता भाया कि वो इस शहर में बस गए.

बताया जाता है कि खेमराज सुंदरियाल ने लंबे समय तक खड्डी चलाई. ग्रामीण इलाकों में 'खड्डी' उस मशीन या लकड़ी के ढांचे को कहते हैं, जिस पर सूती या रेशमी धागों से कपड़ा बुना जाता है. इसके बाद वे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े और फिर कुछ ऐसे डिजाइन तैयार किए जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में काफी ज्यादा मशहूर हुए. उन्होंने इस दौरान स्थानीय बुनकरों को प्रशिक्षण देना शुरू किया और उनकी कला को एक नया आसमान मुहैया कराया. खेमराज सुंदरियाल ने हजारों लोगों को हैंडलूम की ट्रेनिंग दी और भारतीय हस्तशिल्प को विश्व पटल पर पहचान दिलाई. साथ ही हजारों लोगों को रोजगार का साधन मुहैया कराया.

