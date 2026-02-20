ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के दो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सड़क हादसे में घायल, लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती

लखनऊ: उत्तराखंड के दो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार व मनदीप कौर यूपी में सड़क हादसे का शिकार हो गए. सड़क हादसे में दोनों खिलाड़ी घायल हो गए थे. फिलहाल दोनों का उपचार राजधानी लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती में चल रहा है.

मैक्स हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि दोनों खिलाड़ियों को एक्सीडेंट में अंदरूनी चोटी आई है. दोनों की हालत स्थिर है. राहत की बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों को कोई गंभीर चोट नहीं है. दोनों खिलाड़ी खतरे से बाहर है.

जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार और मनदीप कौर लखनऊ प्रैक्टिस के लिए आ रहे थे. इस दौरान यूपी के हरदोई जिले में संडीला के पास उनकी कार के सामने नील गाय आ गई. इस वजह से ड्राइवर का कार से नियंत्रण खो गया और कार सीधे नील गाय से टकरा गई.

इस दौरान कार में ड्राइवर सीट के बगल में बैठे अर्जुन अवार्ड मनोज सरकार चोटिल हो गए. वहीं कार के पीछे बैठी मनदीप कौर को भी चोट आई हैं. घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों के सहयोग से दोनों खिलाड़ियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें राजधानी लखनऊ के मैक्स अस्पताल लाया गया. मैक्स हॉस्पिटल में दोनों को शुरुआत में आईसीयू में रखा गया है. डॉक्टर के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है.