दादी-नानी की कला से बदली 500 महिलाओं की तकदीर; मूंज क्राफ्ट ने विदेश तक में दिलाई पहचान

बनारस में देखने को मिल रहे उत्तराखंड की मूंज क्राफ्ट के उत्पाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मूंज क्राफ्ट के लिए सरकार भी कर रही सहयोग: रीता बताती हैं, ‘मैं उधमसिंह नगर से वाराणसी आयी हूं. मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है, जिसे मूंज क्राफ्ट कहते हैं. यह काम हमारे पूर्वजों के साथ चला आ रहा था, जो बाद में लुप्त हो गया था. हम लोग इसे दोबारा से खड़ा कर रहे हैं. इस काम में सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है.

रीता ने 500 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा: रीता ने इस उत्पाद को बनाने की शुरुआत साल 2002 में की थी, लेकिन तब इस कला के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था. साल 2014 में जब तस्वीर बदली तो परिणाम यह रहा कि रीता का अकेले शुरू हुआ कारवां लगभग 500 महिलाओं तक पहुंच गया.

विदेश तक पहुंच रहे कुश के उत्पाद: इस काम से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि मूंज के उत्पाद बनाने में काफी मेहनत लगती है. कुश के जरिए अलग-अलग उत्पाद तैयार किए जाते हैं. पहले तो इसकी मांग स्थानीय स्तर पर ही थी, लेकिन अब विदेश में भी इसकी पहुंच हो गई है. महिलाएं इससे सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही हैं. इसी की एक तस्वीर उत्तराखंड से वाराणसी आईं रीता पेश कर रही हैं.

विलुप्त होने के कगार पर पहुंची कला की 2014 में बदली तस्वीर: इन दिनों ये हस्तकला बनारस में देखने को मिल रही है. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय इन दिनों आदिवासी बाजार से गुलजार है, जहां पर देशभर के अलग-अलग स्थानों से आए आदिवासियों से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी लगी है. तमाम तरह के उत्पादों के बीच यहां उत्तराखंड के मूंज की डिमांड सबसे अधिक है. यह उत्तराखंड का हैंडीक्राफ्ट है, जिसे महिलाएं तैयार करती हैं. यह कला विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन साल 2014 के बाद इसकी तस्वीर बदली है.

वाराणसी: बेहद समृद्ध और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखंड की हस्तकला (Handicrafts) में जूट के उत्पाद (बैग, चप्पल), धातु शिल्प (ताम्र कला), पारंपरिक वस्त्र (पिथौरा, ऊनी शॉल), रिंगाल टोकरियां (बांस की कला), वुडन कार्विंग (लकड़ी की नक्काशी), ऐपण कला (रंगोली) और मिट्टी/पत्थर के बर्तन संस्कृति और हिमालयी प्रकृति की झलक दिखाते हैं.

सरकार के माध्यम से हम घूम-घूमकर प्रदर्शनी लगाते हैं. हमें अन्य विभागों की योजनाओं और निजी माध्यमों से भी मदद मिल जाती है. पहले सिर्फ हमारा समूह ही काम करता था. अब इसमें और भी लोग जु़ड़ गए हैं. 500 महिलाएं काम कर रही हैं, जिनकी हर महीने 15 से 20 हजार की कमाई होती है.

जर्मनी से भी आती है प्रोडक्ट की डिमांड: रीता का कहना है कि, पहले हमें घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे. लेकिन, अब ऐसा नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. पेन होल्डर, रिंग, बच्चों के लिए सामान, ज्वेलरी, डेकोरेशन के सामान के साथ ही बहुत कुछ हम लोग बनाते हैं. दिल्ली, देहरादून के साथ ही बहुत से राज्यों में सामान जाता है. उत्पादों की विदेश में भी मांग है. जर्मनी से भी ऑर्डर जाते हैं. समस्या बस एक आ रही है कि, जितनी हम मेहनत इसे बनाने में कर रहे हैं, उतना मार्केट में रेट नहीं मिल पा रहा है. अगर इसका दाम ₹500 है तो लोग ₹300 तक भी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं.

बनारस के आदिवासी बाजार में उत्तराखंड की महिलाओं ने लगाया मूंज क्राफ्ट का स्टॉल. (Photo Credit; ETV Bharat)

सरकार को मार्केटिंग में करनी चाहिए मदद: रीता, सरकार से बड़ी उम्मीद के साथ मांग करती हैं कि, सरकार हम लोगों के लिए मार्केट उपलब्ध कराए, मार्केटिंग करने में मदद करे. एनजीओ के माध्यम से हम इस ऑर्डर को ले रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारा खुद का संपर्क हो, हमारा नेटवर्क हो, जिससे ऑनलाइन ऑर्डर हम खुद से ही कर सकें.

दिल्ली में पीएम मोदी से मिली थीं महिलाएं: रीता ने बताया कि पिछले वर्ष दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात हुई थी. अपनी तरफ से वे भी काफी कोशिश कर रहे हैं. हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी महिलाओं को हमें आगे लाना है. मैंने उनके लिए एक अलग तरीके से उत्पाद बनाया था, जिसे मैंने उन्हें गिफ्ट किया था. वे इससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे.

महिलाओं ने मूंज क्राफ्ट से बनाए आकर्षक उत्पाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

दादी-नानी से सीखा है मूंज क्राफ्ट: अनीता देवी बताती हैं, ‘मैंने इस काम को अपने बड़ों को, दादी-नानी को देखकर सीखा है. हम इस काम में महिलाओं को जोड़ रहे हैं. हमें अच्छा लगता है कि उन्हें रोजगार मिल रहा है, वे आगे बढ़ रही हैं. उत्पाद तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है.

2-3 दिन में तैयार होता एक उत्पाद: अनीता बताती हैं, इसे बनाने के लिए मैटेरियल नदी-नालों में खोजना पड़ता है. उसे निकालकर लाते हैं, साफ करते हैं, फिर एक-एक कर सुखाते हैं. इसे खराब होने से भी बचाना पड़ता है. एक साल के लिए इसे इकट्ठा करते हैं. एक मूंज क्राफ्ट का उत्पाद बनाने में दो से तीन लग जाता है.

बनारस के आदिवासी बाजार में उत्तराखंड की महिलाओं ने लगाया मूंज क्राफ्ट का स्टॉल. (Photo Credit; ETV Bharat)

कुश से बने उत्पाद शुभ काम में किए जाते हैं प्रयोग: प्रदर्शनी में खरीदारी करने आईं आंचल बताती हैं, हैंडीक्राफ्ट की यहां पर आई चीजें मेरे लिए बहुत ही नई हैं. यह सभी उत्पाद देखने में काफी अच्छे हैं और ईको फ्रेंडली भी हैं. अच्छी बात ये है कि महिलाएं इस काम में जुड़ी हुई हैं.

निरूपा बताती हैं, हमें इसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है. इसे देखकर अपना बचपन याद आ गया. हमारी बहू सोचती थी कि हम क्या बनाते रहते हैं. बचपन में हम लोग इसे बहुत बनाते थे. इसका प्रयोग तीज-त्योहार, पूजा-पाठ में होता है. मन्दिर जाने के लिए इसमें पूजन सामग्री ले जा सकते हैं. हर काम में कुश बहुत ही शुभ होता है. शादी-विवाह में बेटी को पहले इसी में भेंट दिया जाता था.

महिलाओं ने मूंज क्राफ्ट से बनाए आकर्षक उत्पाद. (Photo Credit; ETV Bharat)

मूंज क्राफ्ट से महिलाओं को मिला है बल: रीता की मेहनत इतनी रंग लाई कि आज वे महिलाओं को रोजगार दे रही हैं, जिन्हें हर महीने लगभग ₹15,000 से ₹20,000 की आय हो रही है. रीता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की है. उनके लिए एक उपहार भी तैयार किया और भेंट भी किया.

यह काम महिलाओं को संबल दे रहा है. महिलाएं इस काम के माध्यम से स्वयं को आगे बढ़ा रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं. उत्तराखंड का यह क्राफ्ट विलुप्त हो चुकी उस कला को वैश्विक पटल पर लेकर जा रहा है, जिसे सभी के माध्यम से खूब पसंद किया जा रहा है.

कुश से उत्पाद बनातीं उत्तराखंड की महिलाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

