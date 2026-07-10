ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में मानसून की मार! प्रदेशभर में 118 सड़कें बंद, कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट

लगातार हो रही बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं से कुछ स्थानों पर सड़कें प्रभावित हुई हैं.

UTTARAKHAND MONSOON SEASON
उत्तराखंड में मानसून की मार! (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 4:33 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान औसत 52.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई है. कई जिलों में भारी बारिश के कारण 118 सड़कें बंद हैं. विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन और कटाव की घटनाओं के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है. चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 210 यात्रियों की मौत दर्ज की गई हैं.

1 अप्रैल से अब तक 20 लोगों की मौत: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की सुबह 11 बजे के बाद जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से अब तक राज्य में आपदा संबंधी घटनाओं में 20 लोगों की मौत, 23 लोग घायल हुए हैं. इसके अलावा 9 बड़े पशु और 604 छोटे पशुओं की भी मौत हुई है. रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सात मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं.

राज्यभर में 118 सड़कें बंद: मानसून के बीच सड़क नेटवर्क पर भी असर दिखाई दे रहा है. राज्यभर में 118 सड़कें बंद हैं. जिनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग, पांच राज्य राजमार्ग, एक बीआरओ सड़क, दो एमडीआर और 109 अन्य सड़कें शामिल हैं. सबसे अधिक 22 सड़कें टिहरी जिले में बंद हैं. देहरादून में 21 और चमोली में 16 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं. संबंधित विभागों की ओर से सड़कों को खोलने का कार्य जारी है.

  • देहरादून जिले में शुक्रवार सुबह भीमगोड़ा बैराज क्षेत्र में एक व्यक्ति के गंगा में डूबने की सूचना मिली. SDRF और अन्य एजेंसियों द्वारा उसकी तलाश की जा रही है.
  • मसूरी में 44 मिमी, कालसी में 55 मिमी और मालदेवता में 22.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई. जिले के 21 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद बताए गए हैं.
  • उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के कटाव से प्रभावित हर्षिल क्षेत्र में सुरक्षा कार्य जारी है. प्रशासन की ओर से कटाव रोकने के लिए बोल्डर और मलबा डंपिंग का काम किया जा रहा है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है.
  • पुरोला, मोरी और बड़कोट क्षेत्रों में 70 से 80 मिमी तक वर्षा दर्ज हुई है.
  • चमोली जिले में भी बारिश का असर बना हुआ है. जिले में अलकनंदा का जलस्तर 952 मीटर और नंदाकिनी का जलस्तर 867 मीटर दर्ज किया गया. नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं. जिले में 16 ग्रामीण सड़कें बंद हैं.
  • रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर भी सामान्य से नीचे है, लेकिन प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है.

बढ़ाई गई नदियों की निगरानी: केंद्रीय जल आयोग की नदी रिपोर्ट के अनुसार राज्य की सभी प्रमुख नदियां फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं. भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, काली, सरयू और शारदा नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है. कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गर्जन और बिजली चमकने की संभावना बनी हुई है. पर्वतीय जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम व सड़कों की स्थिति की जानकारी लेने के बाद ही सफर करने की अपील की है.

चारधाम यात्रा में अबतक 210 यात्रियों की मौत: चारधाम यात्रा के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक 43.77 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम पहुंच चुके हैं. इनमें बदरीनाथ में 14.66 लाख, केदारनाथ में 13.96 लाख, गंगोत्री में 6.87 लाख और यमुनोत्री में 6.39 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. यात्रा अवधि में विभिन्न कारणों से कुल 210 यात्रियों की मौत दर्ज की गई है. जिनमें सर्वाधिक 99 मौतें केदारनाथ धाम में हुई हैं.

नदी नालों के किनारे रहने वालों को नोटिस: लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच नैनीताल जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. संभावित जलभराव और गधेरों में अचानक पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने गधेरों और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर सतर्क रहने की चेतावनी दी है. हल्द्वानी के कलसिया गधेरे के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है.

गढ़वाल कमिश्नर ने की गंभीर अपील: गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने कहा मानसून सीजन को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं तैयार है. उन्होंने कहा लगातार हो रही बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाओं से कुछ स्थानों पर सड़कें प्रभावित होती हैं, लेकिन अधिकांश सड़कें अस्थायी रूप से बंद होती हैं. उन्हें खोलने का कार्य लगातार जारी रहता है. उन्होंने बताया सभी संबंधित विभाग और सरकारी मशीनरी पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बहाली कार्यों में जुटी हुई है. लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, विद्युत, पेयजल समेत सभी लाइन विभाग अपने-अपने स्तर पर स्थिति की निगरानी कर आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं.

आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मौसम की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें. आपदा प्रबंधन और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. उन्होंने कहा यदि किसी स्थान पर सड़क बंद होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो यात्री घबराने के बजाय निकटतम ट्रांजिट कैंप अथवा प्रशासनिक सहायता केंद्र से संपर्क करें.

पढ़ें- IIT रुड़की में हुआ जलभराव तो छात्रों को सूझी मस्ती, अनोखी नाव में किया 'छई छप्पा छई'

पढ़ें- बारिश ने बढ़ाई टेंशन! हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा गंगा का जल स्तर, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी

पढ़ें- केदारनाथ में बारिश, खाली कराया गया संगम घाट, अलर्ट हुआ प्रशासन

TAGGED:

उत्तराखंड में मानसून बारिश
उत्तराखंड मानसून सीजन
उत्तराखंड बारिश अलर्ट
UTTARAKHAND MONSOON SEASON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.