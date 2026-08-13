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मानसून में सामरिक सड़कों पर लगता 'ब्रेक', सेना के साथ सरकार की चुनौती, संसद में भी उठा मुद्दा

सेना के लिए ये सड़कें क्यों इतनी अहम: सीमांत सड़कें उत्तराखंड के लिए सामान्य सड़क नेटवर्क का हिस्सा जरूर हैं लेकिन इनका महत्व उससे कहीं ज्यादा है. चीन सीमा के नजदीक तैनात जवानों तक पहुंचने के लिए सड़क ही सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है सीमा चौकियों तक राशन ईंधन निर्माण सामग्री संचार उपकरण और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इन मार्गों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा जवानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही भी इन्हीं रास्तों पर निर्भर करती है. किसी रणनीतिक सड़क का लंबी अवधि तक बंद रहना सेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. इसका सीधा असर लॉजिस्टिक व्यवस्था पर पड़ता है.

तमक नाला सिर्फ एक हादसा नहीं: वैसे तमक नाले की घटना को अगर सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा मानकर देखा जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी. असली चिंता इससे कहीं बड़ी है. उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कें हर मानसून में इसी तरह की प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करती हैं. चमोली में ज्योतिर्मठ-मलारी-नीती क्षेत्र हो या उत्तरकाशी में गंगोत्री और सीमा से जुड़े मार्ग कई जगह पहाड़ काटकर बनाई गई सड़कें भारी बारिश के दौरान भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की चपेट में आती हैं. सड़क का एक हिस्सा टूटने या पुल के बह जाने का सीधा अर्थ होता है कि आगे का संपर्क बाधित होना. सेना और आईटीबीपी के लिए इसका मतलब केवल यात्रा में देरी नहीं बल्कि जवानों तक आवश्यक सामग्री और रसद पहुंचाने में भी मुश्किल पैदा करना होता है.

लापता हवलदार की तलाश तेज: जिला अधिकारी गौरव कुमार की मानें तो रेस्क्यू टीमों ने लापता बीआरओ हवलदार पंकज कुमार की तलाश का दायरा बढ़ाया है. तमक नाले के आसपास जमा मलबे को हटाकर संभावित स्थानों की जांच की जा रही है. इसके साथ ही धौली नदी के किनारे भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बदलते मौसम के बीच बचाव दलों के सामने चुनौती कई गुना बढ़ जाती है. मलबे में बड़े पत्थर जमा हैं और नदी का बहाव भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है ऐसे में रेस्क्यू टीमों को सुरक्षा के साथ-साथ संभावित बहाव क्षेत्र का आकलन करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है. प्रशासन की निगरानी में अलग-अलग एजेंसियां समन्वय के साथ अभियान चला रही हैं.

तमक नाला बना ताजा उदाहरण: उत्तराखंड की सीमाएं चीन या कहें तिब्बत से मिलती हैं. जिसमें उत्तराखंड के कई जिले शामिल हैं. इसके साथ ही नेपाल जैसी देश से भी हमारी सीमाएं लगती हैं. हाल मे चमोली की नीती घाटी के तमक नाले में अचानक आए तेज जलप्रवाह ने ज्योतिर्मठ-नीती-मलारी मार्ग पर बने बैली ब्रिज को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. यह मार्ग चीन सीमा की दिशा में जाने वाला महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है. नाले में अचानक जलप्रवाह बढ़ने के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर भी आया. जिसकी चपेट में पुल आ गया. इस दौरान कई वाहन प्रभावित हुए. सीमा सड़क संगठन के हवलदार पंकज कुमार सैलाब में बहकर लापता हो गए. हादसे के बाद से उनकी तलाश लगातार जारी है. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की टीमें संयुक्त रूप से सर्च अभियान चला रही हैं. अब गढ़वाल स्काउट की डॉग स्क्वाड को भी मलबे और पत्थरों के बीच तलाश के लिए लगाया गया है.

चमोली से लेकर उत्तरकाशी ओर पीठोरगड़ तक फैले सीमांत क्षेत्रों में सड़क और पुलों को होने वाला नुकसान कई बार सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की आवाजाही के साथ-साथ रसद आपूर्ति के लिए भी चुनौती खड़ी कर देता है. सामान्य दिनों में यही सड़कें सीमा चौकियों तक पहुंचने का सबसे अहम माध्यम होती हैं, लेकिन मानसून में जब कोई पुल बह जाता है या सड़क का हिस्सा धंस जाता है तो कुछ घंटों की बाधा कई बार सामरिक महत्व के क्षेत्र में बड़ी समस्या का रूप ले सकती है. नीती घाटी के तमक नाले में हालिया फ्लैश फ्लड ने इसी चुनौती को एक बार फिर सामने ला दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून आते ही पहाड़ों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. सीमांत इलाकों में इस दौरान परेशानियां कई गुना बढ़ जाती हैं. यहां बारिश का असर सिर्फ आम जनजीवन और यातायात तक सीमित नहीं रहता चीन सीमा तक पहुंचने वाली कई सामरिक सड़कें हर साल भारी बारिश भूस्खलन बादल फटने और फ्लैश फ्लड की चपेट में आती हैं.

चमोली की नीती घाटी से उत्तरकाशी तक एक जैसी चुनौती: उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इस समस्या को और गंभीर बनाती है. चमोली में नीती और मलारी की ओर जाने वाले मार्ग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से गुजरते हैं, जहां बरसात में छोटे-छोटे नाले भी अचानक उफान पर आ सकते हैं. दूसरी तरफ उत्तरकाशी में गंगोत्री क्षेत्र की ओर जाने वाले मार्ग भी भूस्खलन वाले संवेदनशील हिस्सों से गुजरते हैं. कहीं पहाड़ का मलबा सड़क पर आ जाता है तो कहीं नदी और नाले का तेज बहाव सड़क की नींव को काट देता हैं. कई बार पुलों को नुकसान पहुंचता है. कई बार सड़क का बड़ा हिस्सा ही बह जाता है. समस्या यह है कि इन इलाकों में वैकल्पिक सड़क बनाना मैदानी क्षेत्रों की तुलना में बेहद कठिन होता है. इसलिए एक छोटी कड़ी टूटने पर आगे का पूरा संपर्क प्रभावित हो सकता है.



तमक नाले के बाद 24 घंटे में अस्थायी रास्ता तैयार, सवाल कायम: सीएम धामी ने इस घटना के बाद तत्काल मार्ग बनवाने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन सीमा की दिशा में जाने वाले मार्ग को जल्द बहाल करने की थी. मंगलवार सुबह से युद्धस्तर पर काम शुरू किया गया. तमक नाले में ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी मोटर मार्ग तैयार किया गया. करीब 24 घंटे के भीतर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई. आईटीबीपी की ओर से रस्सी के सहारे पैदल आवाजाही भी कराई गई. सेना और बीआरओ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने में समन्वय किया. इस तेजी से मार्ग बहाल होने से स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों को बड़ी राहत मिली, लेकिन सवाल अब भी वही है क्या हर मानसून में सामरिक सड़कों को इसी तरह अस्थायी इंतजामों के सहारे चलाना पड़ेगा.

डीएम ने किया निरीक्षण, क्षेत्रों का लिया जायजा: तमक नाले की घटना के बाद चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया. उन्होंने तमक नाले के ऊपरी क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया. जिलाधिकारी ने अधिकारियों को भविष्य में ऐसे हादसों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सुधारात्मक और निवारक कदम उठाने के निर्देश दिए. प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत कर खेतों फसलों पंचायत भवन और अन्य परिसंपत्तियों के नुकसान का सर्वे कराने को कहा गया है.

फ्लैश फ्लड का कारण तलाशेगा वैज्ञानिक अध्ययन: आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि ये सड़कें हमारे लिए बेहद जरुरी हैं. इसलिए तमक नाले में अचानक इतना अधिक पानी और मलबा कहां से आया? इस घटना का वैज्ञानिक अध्ययन कराने का फैसला किया है. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से विशेषज्ञ वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों को अध्ययन के लिए सूचित किया गया है. उद्देश्य केवल मौजूदा घटना का कारण पता करना नहीं बल्कि भविष्य में ऐसे इलाकों में जोखिम का वैज्ञानिक आकलन करना भी है.

हर मानसून सेना की रसद पर क्यों बढ़ जाता है दबाव: सामरिक सड़क के बंद होने का सबसे बड़ा असर उस समय दिखाई देता है जब सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों तक नियमित आपूर्ति प्रभावित होती है. पहाड़ों में आगे की चौकियों तक सामान पहुंचाने के विकल्प सीमित होते हैं. सड़क मार्ग बाधित होने पर वैकल्पिक रास्ते लंबे हो सकते हैं. कई जगह पैदल या छोटे वाहनों पर निर्भरता बढ़ सकती है. मानसून के दौरान यदि एक साथ कई स्थानों पर सड़कें बंद हों तो मशीनरी और संसाधनों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चुनौती बन जाता है. इसलिए सामरिक सड़कों की मजबूती केवल निर्माण का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विषय है.

संसद में भी उठा मुद्दा: नीती घाटी की हालिया आपदा ने नीति स्तर पर भी बहस को जन्म दिया है. राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने 12 अगस्त को सदन में उत्तराखंड समेत पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय हिमालयी आपदारोधी अवसंरचना मिशन शुरू करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा हिमालयी राज्यों में बादल फटना फ्लैश फ्लड भूस्खलन और अतिवृष्टि अब अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखे जा सकते. इनका सीधा असर सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, संचार और स्थानीय आजीविका पर पड़ रहा है.

उन्होंने संवेदनशील घाटियों नदियों और नालों की वैज्ञानिक हैजर्ड मैपिंग बादल फटने और फ्लैश फ्लड के लिए रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा ग्राम स्तर तक चेतावनी पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया. साथ ही सामरिक और दुर्गम क्षेत्रों में बीआरओ एनडीआरएफ एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के लिए स्थायी त्वरित आपदा प्रतिक्रिया केंद्र बनाने की जरूरत बताई.

राज्यसभा में महेंद्र भट्ट (ETV Bharat)

हिमालय में बढ़ते पर्यटन और चारधाम यात्रा के दबाव के बीच सिर्फ सामरिक सड़कें ही नहीं बल्कि पूरा पर्वतीय यातायात नेटवर्क दबाव में है. ऐसे में मौसम की तत्काल स्थिति सड़क की क्षमता भूस्खलन की आशंका यातायात दबाव और संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी को डिजिटल सिस्टम से जोड़ना महत्वपूर्ण हो सकता है. चारधाम यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले मार्गों और सीमांत क्षेत्रों की सामरिक सड़कों की जरूरतें अलग हैं. दोनों के सामने प्राकृतिक जोखिम एक बड़ी चुनौती है, इसलिए भविष्य की सड़क व्यवस्था को केवल सड़क बनाने तक सीमित रखने के बजाय हर मौसम में कनेक्टिविटी के लक्ष्य के साथ तैयार करना होगा.

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