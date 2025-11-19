ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के मोहन कांडपाल को मिला राष्ट्रीय जल सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

मोहन कांडपाल की इस उपलब्धि से पूरे द्वाराहाट क्षेत्र समेत उत्तराखंड में हर्ष और गर्व का माहौल है.

SIXTH NATIONAL WATER AWARDS
उत्तराखंड के मोहन कांडपाल को मिला राष्ट्रीय जल सम्मान (फोटो सोर्स: @rashtrapatibhvn)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 19, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अल्मोड़ा: नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठें राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय-जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए. इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा हमारे देश के लिए जल का कुशल उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है. हमारी जनसंख्या की तुलना में जल संसाधन सीमित हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावी जल प्रबंधन केवल व्यक्तियों, परिवारों, समाज और सरकार की भागीदारी से ही संभव है.

पहाड़ों में जल संरक्षण की मिसाल बने कांडे गांव निवासी और आदर्श इंटर कॉलेज सुरइखेत के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को भी जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया. मोहन कांडपाल पिछले कई वर्षों से “पानी बोओ–पानी उगाओ” अभियान चला रहे हैं. अब तक वे 40 से अधिक गांवों में जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से 4500 से अधिक गड्ढों, वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तथा स्थानीय जलस्रोतों के पुनर्जीवन का कार्य कर चुके हैं.

इसके साथ ही उन्होंने एक लाख से अधिक पौधरोपण कर ग्रामीणों व छात्रों को व्यापक रूप से अभियान से जोड़ा है. उनके प्रयासों से पहाड़ी क्षेत्रों में सूख चुके गधेरों, धारों और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्भरण संभव हुआ है. मोहन कांडपाल की पहल से ग्रामीण महिलाओं की पानी की दिक्कतों में कमी आई है, जबकि युवाओं और विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी बढ़ी है. उनके ‘वह पानी होगा’ अभियान से क्षेत्र की रिक्सन नदी में भी जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। कांडपाल का यह सार्थक प्रयास पूरी तरह जनसहयोग पर आधारित रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और महिलाओं ने भागीदारी निभाई.

मोहन कांडपाल का कहना है कि जल संरक्षण कोई विकल्प नहीं, बल्कि जीवन का आधार है. जब समाज मिलकर प्रयास करता है, तो सूखी धरती भी हरियाली से भर जाती है. उनकी उपलब्धि से पूरे द्वाराहाट क्षेत्र समेत उत्तराखंड में हर्ष और गर्व का माहौल है. स्थानीय लोग इसे पहाड़ के जल, जंगल और जीवन की रक्षा के लिए प्रेरणास्रोत मान रहे हैं. मोहन कांडपाल के कार्यों ने यह साबित कर दिया है कि यदि संकल्प और सामूहिक प्रयास हों, तो पहाड़ों में भी जल संकट को हराया जा सकता है.

TAGGED:

मोहन कांडपाल
छठें राष्ट्रीय जल पुरस्कार
मोहन कांडपाल राष्ट्रीय जल पुरस्कार
SIXTH NATIONAL WATER AWARDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.