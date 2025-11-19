ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के मोहन कांडपाल को मिला राष्ट्रीय जल सम्मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

उत्तराखंड के मोहन कांडपाल को मिला राष्ट्रीय जल सम्मान ( फोटो सोर्स: @rashtrapatibhvn )

अल्मोड़ा: नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठें राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय-जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए. इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा हमारे देश के लिए जल का कुशल उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है. हमारी जनसंख्या की तुलना में जल संसाधन सीमित हैं. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रभावी जल प्रबंधन केवल व्यक्तियों, परिवारों, समाज और सरकार की भागीदारी से ही संभव है. पहाड़ों में जल संरक्षण की मिसाल बने कांडे गांव निवासी और आदर्श इंटर कॉलेज सुरइखेत के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को भी जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया. मोहन कांडपाल पिछले कई वर्षों से “पानी बोओ–पानी उगाओ” अभियान चला रहे हैं. अब तक वे 40 से अधिक गांवों में जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से 4500 से अधिक गड्ढों, वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण तथा स्थानीय जलस्रोतों के पुनर्जीवन का कार्य कर चुके हैं.