नेपाल कॉलिंग में महाराज ने रखा भारत-नेपाल संयुक्त तराई पर्यटन सर्किट का प्रस्ताव, 'पंतनगर से काठमांडू सीधी उड़ान का सपना'
पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिल्ली में नेपाल एंबेसी और नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 19, 2026 at 6:55 PM IST
देहरादून: नई दिल्ली स्थित एक होटल में नेपाल दूतावास और नेपाल पर्यटन बोर्ड की ओर से नेपाल कॉलिंग डेस्टिनेशन प्रमोशन प्रोग्राम-एक तराई, दो राष्ट्र कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बतौर उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह नाता और भी विशेष है. मान्यता है कि जब भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए वृषभ रूप में धरती में समाए, तो उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई और उनका शीश नेपाल के भक्तपुर स्थित डोलेश्वर महादेव में प्रकट हुआ. ऐसे में बाबा केदार की आराधना नेपाल के बिना पूरी नहीं होती.
उन्होंने कहा कि, हिमालय से निकलने वाली महाकाली नदी भी हमें सदियों से जोड़ती आई है. उत्तराखंड का तराई क्षेत्र, यानी उम सिंह नगर, नैनीताल का मैदानी भाग और चंपावत का टनकपुर- बनबसा, महाकाली नदी के साथ नेपाल सीमा से लगा है. उस पार नेपाल के कंचनपुर और कैलाली जिले हैं. दोनों ओर एक जैसी प्रकृति, एक जैसे वन, एक जैसी थारू संस्कृति और एक जैसी आस्था है. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि इस पूरे क्षेत्र को एक संयुक्त सीमा-पार पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए, ताकि पर्यटक दोनों देशों में अधिक दिन रुकें और दोनों ओर के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले.
पर्यटन मंत्री महाराज ने कहा कि, इस दिशा में नेपाल ने एग्जांपल प्रस्तुत किया है. चितवन राष्ट्रीय उद्यान में बफर जोन का प्रबंधन समुदाय करता है. थारू होमस्टे चलाते हैं और पार्क की आय का एक भाग स्थानीय लोगों तक पहुंचता है. बनबसा के ठीक सामने शुक्लाफांटा राष्ट्रीय उद्यान है, जहां एशिया के सबसे बड़े बारहसिंगा झुंडों में से एक है. ऐसे में वो चाहते हैं कि कॉर्बेट, नन्धौर और शुक्लाफांटा को जोड़कर एक तराई आर्क टाइगर ट्रेल बने. साथ ही खटीमा क्षेत्र में थारू हेरिटेज होमस्टे क्लस्टर विकसित हो, जो नेपाल के अनुभव से प्रेरित हो. उन्होंने कहा कि, टनकपुर में मां पूर्णागिरि धाम है, जहां चैत्र नवरात्र में लाखों श्रद्धालु आते हैं.
शारदा नदी के उस पार नेपाल में सिद्ध बाबा का मंदिर है. मान्यता है कि सिद्ध बाबा के दर्शन के बिना पूर्णागिरि यात्रा पूरी नहीं होती. बैठक के दौरान संयुक्त पूर्णागिरि–सिद्ध बाबा यात्रा का प्रस्ताव रखा है. जिसमें बनबसा सीमा पर सरल आवागमन, साझा शटल और साइनेज हों. पूर्णागिरि रोपवे और शारदा रिवर कॉरिडोर परियोजना इस यात्रा को सालभर का आकर्षण बनाएंगी. हर साल बड़ी संख्या में नेपाल के श्रद्धालु केदारनाथ और बदरीनाथ आते हैं और उत्तराखंड उनका सदैव स्वागत करता है. महाकाली संधि के तहत पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत- नेपाल मैत्री की प्रतीक है. काली–सरयू संगम पर पंचेश्वर गोल्डन महाशीर एंगलिंग के लिए विश्वविख्यात है.
-सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड-
महाराज ने अनुरोध करते हुए कहा कि, टिहरी की तरह पंचेश्वर की डीपीआर में भी शुरू से ही जलाशय पर्यटन का प्रावधान हो, ताकि दोनों देशों के प्रभावित परिवारों को पर्यटन से आजीविका मिले. पंतनगर हवाई अड्डे को राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की दिशा में काम चल रहा है. भविष्य में पंतनगर से काठमांडू की सीधी उड़ान उनका सपना है. ऐसे में महाराज में नेपाल सरकार से अनुरोध किया कि वो पंतनगर से काठमांडू और देहरादून से काठमांडू विमान सेवा शुरू करने की दिशा में उचित कदम उठाए.
साथ ही महाराज ने कहा कि, सड़क मार्ग पर टनकपुर- महेंद्रनगर लिंक रोड का काम जल्द शुरू होना चाहिए. बनबसा सीमा पर पर्यटक सुविधा काउंटर और भारत- नेपाल पर्यटक सूचना डेस्क की भी जरूरत है. जिसके लिए महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अनुरोध किया कि तराई- महाकाली पर्यटन सर्किट को स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद योजना में प्राथमिकता मिले. इसके अलावा, नेपाल सरकार के मंत्री खड्क राज पौडेल से भी आग्रह किया कि उत्तराखंड और नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रदेश का एक संयुक्त पर्यटन कार्यदल बने, जो साझा पैकेज, साझा मार्केटिंग और भारत- नेपाल सीमा पार साइकिल रैली और तराई बर्ड फेस्टिवल जैसे संयुक्त आयोजन करे.