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नेपाल कॉलिंग में महाराज ने रखा भारत-नेपाल संयुक्त तराई पर्यटन सर्किट का प्रस्ताव, 'पंतनगर से काठमांडू सीधी उड़ान का सपना'

नेपाल कॉलिंग में महाराज ने रखा भारत-नेपाल संयुक्त तराई पर्यटन सर्किट का प्रस्ताव ( PHOTO- UTTARAKHAND INFORMATION DEPARTMENT )

देहरादून: नई दिल्ली स्थित एक होटल में नेपाल दूतावास और नेपाल पर्यटन बोर्ड की ओर से नेपाल कॉलिंग डेस्टिनेशन प्रमोशन प्रोग्राम-एक तराई, दो राष्ट्र कार्यक्रम का आयोजन किया. जिसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बतौर उत्तराखंड के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह नाता और भी विशेष है. मान्यता है कि जब भगवान शिव पांडवों से बचने के लिए वृषभ रूप में धरती में समाए, तो उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई और उनका शीश नेपाल के भक्तपुर स्थित डोलेश्वर महादेव में प्रकट हुआ. ऐसे में बाबा केदार की आराधना नेपाल के बिना पूरी नहीं होती.

उन्होंने कहा कि, हिमालय से निकलने वाली महाकाली नदी भी हमें सदियों से जोड़ती आई है. उत्तराखंड का तराई क्षेत्र, यानी उम सिंह नगर, नैनीताल का मैदानी भाग और चंपावत का टनकपुर- बनबसा, महाकाली नदी के साथ नेपाल सीमा से लगा है. उस पार नेपाल के कंचनपुर और कैलाली जिले हैं. दोनों ओर एक जैसी प्रकृति, एक जैसे वन, एक जैसी थारू संस्कृति और एक जैसी आस्था है. ऐसे में सरकार का प्रयास है कि इस पूरे क्षेत्र को एक संयुक्त सीमा-पार पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाए, ताकि पर्यटक दोनों देशों में अधिक दिन रुकें और दोनों ओर के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले.