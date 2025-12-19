ETV Bharat / bharat

रं समाज के महेंद्र पतियाल राजदूत बने, तिमोर लेस्ते में मिली नियुक्ति, जानिये उत्तराखंड कनेक्शन

महेंद्र पतियाल ( फोटो सोर्स: परिजन )

पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के चीन सीमा से लगे हुए धारचूला निवासी महेंद्र सिंह पतियाल को भारत सरकार ने तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया है. महेन्द्र सिंह पतियाल राजदूत बनने वाले रं समाज के पहले व्यक्ति हैं. महेंद्र सिंह शीघ्र ही तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में कार्यभार ग्रहण करेंगे. महेन्द्र सिंह राजदूत बनने से पूरे सीमांत जिले में खुशी की लहर है. रं कल्याण संस्था के मुख्य संरक्षक पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड नृप सिंह नपल्च्याल और केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने बधाई देते हुए बताया कि महेंद्र सिंह पतियाल रं समाज के पहले व्यक्ति है जो राजदूत बने हैं. उनकी यह उपलब्धि हमारे समाज के लिए एक गौरव की बात है. पांगू निवासी पीडब्लूडी से रिटायर्ड पूर्व अधिकारी नरेंद्र सिंह पतियाल ने बताया तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में महेंद्र सिंह को भारतीय राजदूत नियुक्त करना पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने बताया महेंद्र सिंह पतियाल का जन्म 1 सितंबर 1967 को ग्राम जौलजीबी, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़ में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जौलजीबी के प्राथमिक विद्यालय से शुरू की. कक्षा 6 से 8 तक उन्होंने सरकारी माध्यमिक विद्यालय, जौलजीबी में अध्ययन किया. कक्षा 9 से 12 (गणित स्ट्रीम) तक उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी), पिथौरागढ़ में अध्ययन किया। उन्होंने 1989 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ से इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की.