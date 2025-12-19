ETV Bharat / bharat

रं समाज के महेंद्र पतियाल राजदूत बने, तिमोर लेस्ते में मिली नियुक्ति, जानिये उत्तराखंड कनेक्शन

महेंद्र सिंह पतियाल का जन्म एक सितंबर 1967 को पिथौरागढ़ जिले धारचूला के जौलजीबी गांव में हुआ

महेंद्र पतियाल (फोटो सोर्स: परिजन)
Published : December 19, 2025 at 7:51 PM IST

पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के चीन सीमा से लगे हुए धारचूला निवासी महेंद्र सिंह पतियाल को भारत सरकार ने तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया है. महेन्द्र सिंह पतियाल राजदूत बनने वाले रं समाज के पहले व्यक्ति हैं. महेंद्र सिंह शीघ्र ही तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

महेन्द्र सिंह राजदूत बनने से पूरे सीमांत जिले में खुशी की लहर है. रं कल्याण संस्था के मुख्य संरक्षक पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड नृप सिंह नपल्च्याल और केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी ने बधाई देते हुए बताया कि महेंद्र सिंह पतियाल रं समाज के पहले व्यक्ति है जो राजदूत बने हैं. उनकी यह उपलब्धि हमारे समाज के लिए एक गौरव की बात है. पांगू निवासी पीडब्लूडी से रिटायर्ड पूर्व अधिकारी नरेंद्र सिंह पतियाल ने बताया तिमोर लेस्ते लोकतांत्रिक गणराज्य में महेंद्र सिंह को भारतीय राजदूत नियुक्त करना पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है.

उन्होंने बताया महेंद्र सिंह पतियाल का जन्म 1 सितंबर 1967 को ग्राम जौलजीबी, तहसील धारचूला, जिला पिथौरागढ़ में हुआ था. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जौलजीबी के प्राथमिक विद्यालय से शुरू की. कक्षा 6 से 8 तक उन्होंने सरकारी माध्यमिक विद्यालय, जौलजीबी में अध्ययन किया. कक्षा 9 से 12 (गणित स्ट्रीम) तक उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी), पिथौरागढ़ में अध्ययन किया। उन्होंने 1989 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ से इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की.

महेन्द्र सिंह पतियाल ने कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं. उन्होंने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग (1997-2000), ब्रुसेल्स-बेल्जियम स्थित भारतीय दूतावास (2003-2007), सोफिया-बुल्गारिया (2007-2010), ज़ाग्रेब-क्रोएशिया (2014-2017), मनीला-फिलीपींस (2017-2020) और ट्यूनिस-ट्यूनीशिया (2023 से अब तक) में राजनयिक कार्य किए हैं. अपनी सेवा के दौरान, दिल्ली स्थित विदेश सेवा संस्थान, अहमदाबाद स्थित आईआईएम, गांधी नगर स्थित गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और बोस्टन, अमेरिका स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से प्रशिक्षण प्राप्त किया है. उनकी रुचियों में पढ़ना, यात्रा करना और खेलकूद, विशेषकर क्रिकेट शामिल हैं.

महेंद्र सिंह पतियाल का विवाह अल्मोड़ा निवासी नीना बिष्ट से हुआ है. उनके एक पुत्री और एक पुत्र हैं, जो एमबीबीएस और कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर रहे हैं. 4 अक्टूबर 1994 को उन्होंने विदेश मंत्रालय, दिल्ली, में प्रोटोकॉल असिस्टेंट के तौर पर कार्य शुरू किया. उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित सेक्शन ऑफिसर के लिए सीमित विभागीय परीक्षा (एलडीई) 2000 उत्तीर्ण की. 2014 में, उन्हें 2007 के आवंटन वर्ष (वाईओए) के साथ आईएफएस में शामिल किया गया. 1 जनवरी 2020 को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया. विदेश मंत्रालय में उन्होंने प्रोटोकॉल, प्रशासन, वित्त, प्रवासी भारतीय, नीति और योजना जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित कई पदों पर कार्य किया. वे 2020 से 2023 तक विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में निदेशक (प्रवासी भारतीय मामले) और निदेशक (पासपोर्ट सेवा परियोजनाएं) रहे.

