उत्तराखंड में मदरसों को लेकर नई प्लानिंग, प्राधिकरण की एंट्री, कैसे बदलेंगे हालात, जानिए
उत्तराखंड में 30 जून 2026 को मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया. 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 12, 2026 at 6:00 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था की कोशिशें की जा रही हैं. मदरसों को शिक्षा विभाग से जोड़ा जा रहा है. एफिलिएशन और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की मान्यता भी मदरसों के लिए जरूरी की गई है.इसके साथ ही मदरसों की जांच की जा रही है. रजिस्ट्रेशन के साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं को जांचा जा रहा है.
दरअसल प्रदेश में मदरसा शिक्षा की पूरी व्यवस्था ही नए ढांचे में प्रवेश कर रही है. पुरानी व्यवस्था में चल रहे मदरसा बोर्ड को समाप्त करने के बाद अब सरकार ने मदरसों के संचालन को शिक्षा विभाग की एफिलिएशन और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की मान्यता से जोड़ दिया है. इसी बदलाव के बीच प्रदेशभर में चल रही जांच ने मदरसा शिक्षा व्यवस्था की उन कमियों को भी सामने ला दिया ह जहां कई संस्थान बिना जरूरी मान्यता पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और निर्धारित शैक्षणिक मानकों के संचालित हो रहे थे. नतीजा यह रहा कि कार्रवाई के दायरे में आए 179 मदरसों का संचालन बंद हो चुका है. अलग से 17 मदरसों को सील किया गया है. तीन संचालकों ने स्वयं संचालन बंद करने की लिखित सूचना दी है.
452 मदरसों से शुरू हुई जांच, बदला आंकड़ा: उत्तराखंड में मदरसा व्यवस्था की जमीनी तस्वीर समझें तो कार्रवाई से पहले प्रदेश में कुल 452 मदरसे संचालित होने की जानकारी थी. इनमें अकेले हरिद्वार में 270, ऊधम सिंह नगर में 119, देहरादून में 41 और नैनीताल में 18 मदरसे थे. इसके अलावा चंपावत में दो तथा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में एक-एक मदरसा संचालित था. जब इन संस्थानों की मान्यता भवन, भूमि और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर जांच शुरू हुई तो बड़ी संख्या में ऐसे संस्थान सामने आए जो नई नियामकीय व्यवस्था की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे थे.
हरिद्वार में बंद हुये सबसे अधिक मदरसे: सबसे ज्यादा असर हरिद्वार में दिखाई दिया. हरिद्वार में करीब 102 मदरसों का संचालन बंद कराया गया. ऊधम सिंह नगर में 55 और नैनीताल में करीब 10 मदरसों पर कार्रवाई हुई. इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उत्तराखंड में अब मदरसों के संचालन का पुराना ढांचा समाप्त हो चुका है. 30 जून 2026 को मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया गया. 1 जुलाई से अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की नई व्यवस्था लागू हो गई.
इसका मतलब यह है कि अब मदरसों को केवल परंपरागत तरीके से संचालित करना पर्याप्त नहीं होगा. उन्हें शिक्षा विभाग से एफिलिएशन हासिल करना होगा. उसके बाद अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी. यानी सरकार की कोशिश अब मदरसा शिक्षा को एक निर्धारित नियामकीय और शैक्षणिक ढांचे में लाने की है.
नई शिक्षा व्यवस्था का दूसरा पहलू: नई व्यवस्था के लागू होने के बाद तस्वीर का दूसरा पहलू भी सामने आया है. कार्रवाई के साथ-साथ मदरसों को व्यवस्था में शामिल होने का रास्ता भी दिया गया है. 100 से ज्यादा मदरसों ने शिक्षा विभाग से एफिलिएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. अब तक 35 मदरसों को शिक्षा विभाग से एफिलिएशन मिलने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिल चुकी है. इससे संकेत मिलता है कि सरकार की नीति केवल बंद करने तक सीमित नहीं है बल्कि जो संस्थान निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए तैयार हैं उन्हें नई व्यवस्था में शामिल करने की प्रक्रिया भी चल रही है.
LIVE: देहरादून में आयोजित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मान्यता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रमhttps://t.co/bSO3cT7xQ5— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 2, 2026
जमीनी जांच में सामने आईं कई कमियां: मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की वजहों में सबसे अहम बात निर्धारित मानकों का पूरा नहीं होना बताया गया है. अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने इसके बार में बात की. उन्होंने कहा-
जांच के दौरान कुछ ऐसे मदरसे भी सामने आए जो केवल एक कमरे में संचालित हो रहे थे. कुछ संस्थानों के पास अपनी जमीन नहीं थी. वे दूसरे की जमीन पर संचालित किए जा रहे थे. इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं और शैक्षणिक मानकों से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी सवाल सामने आए. यही वजह है कि सरकार अब इसे केवल धार्मिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों की निगरानी के रूप में नहीं बल्कि बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़कर देख रही है.
-डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण
प्राधिकरण का कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. प्राधिकरण ने कहा जो संस्थान नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
प्रिय प्रदेशवासियों,— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 1, 2026
आज से " उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम" प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम एवं गैर-सरकारी अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो गए हैं।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में ऐसी… pic.twitter.com/sh4uZTLV8h
बंद हुए मदरसों के बच्चों का क्या होगा?: कार्रवाई के बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन बच्चों की शिक्षा को लेकर है जो इन मदरसों में पढ़ रहे थे. सरकार का कहना है कि किसी संस्थान के बंद होने का मतलब बच्चों की पढ़ाई बंद होना नहीं है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने इस सवाल का जवाब दिया.
जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बंद हुए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आसपास के विद्यालयों अथवा पंजीकृत मदरसों में शिफ्ट किया जाए. जिससे प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित न हो, बंद हुए संस्थानों के बच्चों को वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराई जाये.
-डॉ. पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
कितने नए नियमों पर खरे उतरेंगे: उत्तराखंड में मदरसों को लेकर चल रही पूरी कवायद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यह नहीं रह गया है कि कितने मदरसे बंद हुए, बड़ा सवाल यह है कि नई व्यवस्था में कितने मदरसे निर्धारित शैक्षणिक प्रशासनिक और आधारभूत मानकों को पूरा कर पाते हैं. 452 मदरसों से शुरू हुई व्यवस्था में अब बड़ी संख्या में संस्थानों का संचालन बंद हो चुका है. वहीं दूसरी ओर दर्जनों मदरसे नई व्यवस्था के तहत मान्यता हासिल कर चुके हैं.
क्या होगी अंतिम सफलता: 100 से अधिक आवेदन प्रक्रिया में हैं. ऐसे में उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा अब एक संक्रमण के दौर से गुजर रही है. पुराना मदरसा बोर्ड खत्म हो चुका है. नई प्राधिकरण व्यवस्था लागू हो चुकी है. संस्थानों के सामने मान्यता की नई कसौटी है. सरकार की कार्रवाई ने व्यवस्था की कमियों को सामने रखा है. इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम सफलता इस बात से तय होगी कि नियमों को लागू करने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पारदर्शिता और बच्चों के भविष्य तीनों के बीच संतुलन कितना प्रभावी ढंग से बनाया जाता है.
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