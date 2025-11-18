ETV Bharat / bharat

द्वितीय केदार मद्महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद, अब ओंकारेश्वर मंदिर में देंगे दर्शन

कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुला. श्रद्धालुओं ने दर्शन किए व पूजा-अर्चना अर्चना के बाद सात बजे से कपाट बंद ही प्रक्रिया शुरू हो गई. इसके पश्चात पुजारी शिवलिंग ने बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट विजय प्रसाद थपलियाल, बीकेटीसी सदस्य प्रह्लाद पुष्पवान एवं पंच गौंडारी हकहकूकधारियों की उपस्थिति में मद्महेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप दिया. इसके बाद आठ बजे मंदिर के कपाट श्री मद्महेश्वर के जयघोष के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए. कपाट बंद होने के बाद मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली ने मंदिर की परिक्रमा के बाद प्रथम पड़ाव गौंडार के लिए प्रस्थान किया.

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार मद्महेश्वर के कपाट आज मंगलवार प्रातः 8 बजे शीतकाल को लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बंद हो गये हैं. सोमवार से ही मंदिर को फूलों से सजाया गया था. इस अवसर पर साढ़े तीन सौ से अधिक श्रद्धालु व बीकेटीसी कर्मचारी अधिकारी, वन विभाग एवं प्रशासन के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपने संदेश में द्वितीय केदार मद्महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के अवसर पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी. उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिरों के कपाट बंद होने तक शीतकालीन तीर्थस्थलों में दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की. वहीं बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती एवं उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण ने मद्महेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने पर बधाई दी है.

ओंकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा-अर्चना (Photo-ETV Bharat)

मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने द्वितीय केदार मद्महेश्वर से बताया कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच इस यात्रा वर्ष द्वितीय केदार मद्महेश्वर में बाईस हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए. बताया कि कपाट बंद होने के बाद मद्महेश्वर की चल विग्रह डोली रात्रि प्रवास को लेकर पहले पड़ाव गौंडार के लिए रवाना हुई. बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि 19 नवंबर बुधवार को भगवान मद्महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर रांसी तथा 20 नवंबर गुरुवार को गिरिया प्रवास करेगी, 21 नवंबर शुक्रवार को चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी. बताया कि चल विग्रह डोली के स्वागत के लिए ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में तैयारियां शुरू हो गयी हैं.

मद्महेश्वर मंदिर के कपाट हुए बंद (Photo-ETV Bharat)

ऐतिहासिक मद्महेश्वर मेले का होगा आगाज: भगवान मद्महेश्वर की डोली के शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर ऊखीमठ में तीन दिवसीय मद्महेश्वर मेला आयोजित होगा. जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. मद्महेश्वर मेला 20 नवंबर से शुरू होकर और 22 नवंबर तक चलेगा. जिसमें लोग दूर-दूर से पहुंचते हैं.

पढ़ें-