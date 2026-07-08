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उत्तराखंड में पहली बार होगा लोक संवर्धन पर्व, देशभर के अल्पसंख्यक कारीगरों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

लोक संवर्धन पर्व से शिल्पकारों और पारंपरिक कलाओं को मिलेगा व्यापक मंच: इससे पहले लोक संवर्धन पर्व का आयोजन दिल्ली के राजघाट, दिल्ली हाट (आईएनए), जम्मू-कश्मीर और केरल के कोच्चि में सफलतापूर्वक किया जा चुका है. अब उत्तराखंड में इसके आयोजन को राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के स्थानीय शिल्पकारों और पारंपरिक कलाओं को भी व्यापक मंच मिलेगा.

अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों का देखने को मिलेगा हुनर: कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगर अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, घरेलू उद्योगों से जुड़े सामान और स्थानीय कला का प्रदर्शन करने के साथ उनकी बिक्री भी करेंगे. इससे न केवल कारीगरों को नए बाजार उपलब्ध होंगे, बल्कि उनके उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी.

कुल स्टॉलों में 40 फीसदी आरक्षण उत्तराखंड के कारीगरों के लिए रखा गया है. आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक कला को बढ़ावा देना, कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना और उनकी आजीविका को मजबूत करना है. उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम के तत्वावधान में आयोजित होने वाला यह राष्ट्रीय स्तर का छठा आयोजन है. जबकि, उत्तराखंड को पहली बार इसकी मेजबानी का अवसर मिला है.

बता दें कि उत्तराखंड में पहली बार केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत 11 से 15 जुलाई तक देहरादून के परेड ग्राउंड में पांच दिवसीय लोक संवर्धन पर्व आयोजित होगा. राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में देशभर के अल्पसंख्यक कारीगर अपने हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन व बिक्री करेंगे. मेले में 160 स्टॉल, फूड कोर्ट, बायर-सेलर मीट और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे.

देहरादून: उत्तराखंड में पहली बार अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक हुनर, हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलने जा रहा है. समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने के मकसद से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत 11 से 15 जुलाई तक देहरादून के परेड ग्राउंड में पांच दिवसीय उत्तरी क्षेत्रीय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया जाएगा.

"पहली बार उत्तराखंड को उत्तरी क्षेत्रीय लोक संवर्धन पर्व की मेजबानी मिली है. इससे पहले 5 बार अन्य प्रदेशों में इसका आयोजन हो चुका है. इसमें अल्पसंख्यक समाज के 6 जातियां इसमें प्रतिभाग करेंगी. इसमें 11 से 15 जुलाई तक अलग-अगल प्रदेशों की संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी."- खजान दास, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए उत्तराखंड का चयन: इस आयोजन की तैयारियों को लेकर अल्पसंख्यक विभाग और जिला प्रशासन भी जुटा हुआ है. राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए उत्तराखंड का चयन किया गया है. खास बात ये है कि आयोजन की गुणवत्ता, व्यवस्थाओं और सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न हो इसके लिए अभी से सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं.

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास (फाइल फोटो- Information Department)

मानसून सीजन को देखते हुए डीएम आशीष चौहान ने आयोजन स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने वॉटरप्रूफ टेंट लगाने, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था बनाने, अग्निशमन विभाग से समय पर फायर क्लीयरेंस लेने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने को कहा है. इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं.

उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी किए जाएंगे आयोजित: आयोजन के दौरान स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को व्यापारिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बायर-सेलर मीट और उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी. जिससे योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंच सके.

लोक संवर्धन पर्व में कुल 160 स्टॉल लगाए जाएंगे. इनमें 130 स्टॉल विभिन्न राज्यों से आने वाले शिल्पकारों और कारीगरों के लिए और 30 स्टॉल पारंपरिक व्यंजनों के फूड कोर्ट के रूप में विकसित किए जाएंगे. खास बात ये है कि स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कुल स्टॉलों में 40 फीसदी आरक्षण उत्तराखंड के कारीगरों के लिए रखा गया है. चयनित कारीगरों को स्टॉल पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर शिल्पकार भी आसानी से अपनी कला और उत्पादों का प्रदर्शन कर सकें.

केंद्रीय मंत्रालय की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार, चयन प्रक्रिया में महिला कारीगरों, युवा शिल्पकारों, पहली बार भाग लेने वाले हुनरमंदों, विलुप्त होती पारंपरिक कलाओं के विशेषज्ञों और देश के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी से जुड़े लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसका उद्देश्य पारंपरिक कला और शिल्प को नई पीढ़ी से जोड़ना तथा इन समुदायों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाना है.

भव्य सांस्कृतिक संध्या का भी होगा आयोजन: उत्तराखंड के लोकपर्व हरेला के अवसर पर आयोजित होने वाला यह आयोजन 11 जुलाई से रोजाना सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. मेले में खरीदारी के साथ-साथ रोजाना भव्य सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी लोक संस्कृति, लोक संगीत और पारंपरिक नृत्य पेश करेंगे. इससे दर्शकों को भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक ही मंच पर देखने का अवसर मिलेगा.

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