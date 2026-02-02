कोटद्वार बाबा विवाद: नहीं बदला जाएगा दुकान का नाम, पुलिस अलर्ट-सीमाएं सील, राहुल गांधी ने दीपक को कहा 'बब्बर शेर'
उत्तराखंड कोटद्वार बाबा दुकान का मुद्दा और दीपक देश में छा गए. राहुल जैसे बड़े नेताओं ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 2, 2026 at 4:20 PM IST
किरणकांत शर्मा
देहरादून: उत्तराखंड के कोटद्वार (पौड़ी) में 26 जनवरी से शुरू हुआ मामूली सा विवाद देखते ही देखते बड़े सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम में तब्दील हो गया है. मामला एक दुकान के नाम बदलने की मांग से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में यह विवाद सांप्रदायिक रंग लेने लगा. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि कोटद्वार पुलिस को न केवल आसपास के जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई. फिलहाल पुलिस के सख्त कदमों के बाद हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.
इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब न तो किसी दुकान का नाम बदला जाएगा और न ही किसी बाहरी संगठन को कोटद्वार में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. वहीं, इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ कोटद्वार निवासी जिम ट्रेनर दीपक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ भी अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
कैसे शुरू हुआ विवाद, जिसने पूरे शहर को तनाव में डाल दिया: बता दें कि, 26 जनवरी को कोटद्वार के पटेल नगर बाजार क्षेत्र स्थित एक दुकान के 'बाबा' नाम को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई थी. आरोप था कि दुकान का नाम धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है और उसे बदला जाना चाहिए. इसी को लेकर बजरंग दल से जुड़े कुछ कार्यकर्ता दुकान पर पहुंचे और नाम बदलने की मांग करने लगे.
शुरुआत में यह मामला सिर्फ बहस तक सीमित था, लेकिन जल्द ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसी दौरान कोटद्वार में रहने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बातचीत की. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक भी हुई. इसी नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने पूरे मामले को देशभर में चर्चा का विषय बना दिया.
वीडियो वायरल होते ही चर्चा में आए दीपक कुमार: वायरल वीडियो में दीपक कुमार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से सवाल जवाब करते नजर आते हैं. बातचीत के दौरान जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया. इस बयान के बाद मौके पर मौजूद लोगों में और भी तनाव बढ़ गया.
हालांकि, दीपक लगातार यह कहते रहे कि किसी दुकान के नाम को लेकर इस तरह का विवाद करना गलत है और इससे शहर का माहौल खराब हो सकता है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर दीपक कुमार चर्चा के केंद्र में आ गए. कई लोगों ने उन्हें साहसी बताते हुए उनकी तारीफ की तो कुछ लोगों ने उनके बयान पर आपत्ति भी जताई. देखते ही देखते यह मामला स्थानीय विवाद से निकलकर राष्ट्रीय बहस का रूप ले बैठा.
पुलिस की सख्ती सीमाओं पर तैनात हुआ अतिरिक्त बल: कोटद्वार में हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभाला शहर में पीएससी और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की. इसके अलावा कोटद्वार आने जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों पर चेक पोस्ट बनाए गए, जहां हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है.
कोटद्वार के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) चंद्र मोहन सिंह ने बताया कि फिलहाल हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं, लेकिन किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति या संगठन कोटद्वार आकर माहौल खराब न कर सके.
पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए हुए है. यह देखा जा रहा है कि कौन लोग भड़काऊ पोस्ट या वीडियो शेयर कर रहे हैं. अगर किसी ने सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- चंद्र मोहन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, कोटद्वार -
दोनों पक्षों पर दर्ज हुए मुकदमे: इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं. जहां एक ओर बाबा कलेक्शन मालिक की शिकायत पर कुछ अज्ञात लोगों और बजरंग दल से जुड़े कुछ नामजद कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठन से जुड़े कमल पाल की शिकायत पर दीपक कुमार, उनके दोस्त विजय रावत और अन्य के खिलाफ भी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.
विपक्ष के समर्थन से और गरमाई सियासत: दीपक कुमार के समर्थन में जैसे ही सोशल मीडिया पर आवाजें उठनी शुरू हुईं, वैसे ही देश की राजनीति भी इस मुद्दे में कूद पड़ी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दीपक कुमार के समर्थन में एक लंबी सोशल मीडिया पोस्ट साझा की.
राहुल गांधी ने दीपक को बताया भारत का हीरो:
उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं. उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज रौंदने की साज़िश कर रहे हैं. वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है.
संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है, ताकि भारत बंटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें. उत्तराखंड की BJP सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हैं. नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ़ एक जुमला है. हमें और दीपकों की जरूरत है - जो झुके नहीं, जो डरें नहीं, और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें. हम तुम्हारे साथ हैं भाई. डरो मत. तुम बब्बर शेर हो.
-राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा-
अन्य नेताओं ने भी दीपक की तारीफ: कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीपक के समर्थन में वीडियो जारी किए और इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की.
स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरा: कोटद्वार से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आए. कोटद्वार पहुंचे हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोटद्वार में ऐसा माहौल नहीं देखा.
मौजूदा सरकार ने समय रहते हालात को संभालने के बजाय आंखें बंद कर रखीं, जिसके चलते स्थिति बिगड़ती चली गई. कोटद्वार में हिंदू और मुस्लिम हमेशा से मिल जुलकर रहते आए हैं. अगर किसी शब्द या नाम से किसी को आपत्ति थी तो बातचीत के जरिए उसका समाधान निकाला जा सकता था. बेवजह विवाद खड़ा कर शहर का माहौल खराब करना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है.
- हरक सिंह रावत, पूर्व विधायक, कोटद्वार -
शहर काजी की अपील: इस पूरे घटनाक्रम के बीच कोटद्वार के शहर काजी मोहम्मद आसिफ ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने कहा कि फिलहाल शहर में माहौल शांत है और सभी समुदायों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं.
बाहर से आकर कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो यह शहर के हित में नहीं होगा. हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से संयम बरतने और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील है.
- मोहम्मद आसिफ, शहर काजी -
दीपक कुमार ने की सुरक्षा की मांग: सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे दीपक कुमार ने भी एक वीडियो जारी कर लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति फिलहाल उनके समर्थन में कोटद्वार न आए और न ही उनसे मिलने की कोशिश करें.
पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और पुलिस भी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है. जान को खतरा महसूस हो रहा है और इसलिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है. वह किसी भी तरह की हिंसा या टकराव के पक्ष में नहीं हैं और चाहते हैं कि शहर में शांति बनी रहे.
- दीपक कुमार, जिम ट्रेनर -
पुलिस-प्रशासन की चेतावनी: पुलिस और प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि कोटद्वार में अब किसी भी तरह की भीड़ जुटाने प्रदर्शन करने या उकसाने वाली गतिविधियों की इजाजत नहीं दी जाएगी. अगर कोई संगठन या व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. फिलहाल कोटद्वार में हालात सामान्य हैं. बाजार खुले हैं. लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी पूरी तरह सतर्क है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है.
