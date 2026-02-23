ETV Bharat / bharat

बाबा दुकान विवाद: कोटद्वार आएंगे राहुल गांधी, 'मोहम्मद' दीपक के जिम की लेंगे मेंबरशिप, दिल्ली में की मुलाकात

उत्तराखंड कोटद्वार बाबा दुकान विवाद हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है. अब राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से मुलाकात की है.

Etv Bharat
दिल्ली में राहुल गांधी से मिले दीपक कुमार. (@Rahul Gandhi FACEBOOK)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 23, 2026 at 1:32 PM IST

|

Updated : February 23, 2026 at 3:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कांग्रेस के सीनियर लीडर और सांसद राहुल गांधी ने उत्तराखंड कोटद्वार 'बाबा' दुकान विवाद से सुर्खियों में आए दीपक कुमार कश्यप उर्फ ​​मोहम्मद दीपक से दिल्ली में मुलाकात की. राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दीपक कुमार के साथ अपनी कुछ फोटो पोस्ट की. उन्होंने दीपक कुमार की तारीफ भी की है. ये मुलाकात आज राहुल के दिल्ली स्थित निवास पर हुई है.

दीपक कुमार की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने लिखा,

हर इंसान, एक समान, यही है भारतीयता, यही है मोहब्बत की दुकान. उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात. एकता और साहस की ऐसी ही लौ हर भारतीय युवा में जलनी चाहिए.

वहीं राहुल गांधी से मिलने के बाद दीपक कुमार ने मीडिया से बात की. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था. इसीलिए वो दिल्ली आए और राहुल गांधी से मिले. राहुल गांधी ने दीपक कुमार के परिवार से भी बात की. दीपक का कहना है कि उन्हें राहुल ने भरोसा दिया है कि डरने को कोई बात नहीं है. क्योंकि आपने कोई गलत काम नहीं किया है. आपने अच्छा काम किया है.

सोनिया गांधी से भी मिले राहुल: दीपक कुमार के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि वो कोटद्वार आएंगे और उनके जिम की मेंबरशिप लेंगे. दीपक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी यदि कोटद्वार आकर उनके जिम की मेंबरशिप लेगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी. दीपक कुमार का कहना है कि पहले उन्हें जरूर धमकियां मिले है. फिलहाल उन्हें कोई धमकियां नहीं मिल रही है. अब तो कोटद्वार का माहौल बहुत अच्छा है. राहुल गांधी ने दीपक कुमार की मुलाकात सोनिया गांधी से भी कराई है.

दीपक कुमार ने बताया कि उन्हें राहुल गांधी से मिलकर काफी अच्छा है. कोई इंसान तो है, जो उन्हें समझ रहा है. दीपक का कहना है कि उन्होंने जो भी आवाजा उठाई है, वो इंसानियत के नाते उठाई है.

इससे पहले भी राहुल गांधी ने दीपक कुमार की तारीफ करते हुए पोस्ट किया था. उस समय राहुल गांधी ने दीपक कुमार को भारत का हीरो भी कहा था. राहुल गांधी ने लिखा था कि, उत्तराखंड का दीपक भारत का हीरो है. दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहा है, उस संविधान के लिए जिसे BJP और संघ परिवार रोज़ रौंदने की साज़िश कर रहे हैं. वह नफ़रत के बाज़ार में प्यार की दुकान की जीती-जागती निशानी है, और यही बात सत्ताधारी पार्टी को सबसे ज़्यादा दुख देती है. संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर फैला रहा है, ताकि भारत बंटा रहे और कुछ लोग डर के मारे राज कर सकें.

राहुल ने लिखा था,

उत्तराखंड में BJP सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हुई हैं. नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता. शांति के बिना विकास सिर्फ एक नारा है. हमें और दीपक चाहिए, जो झुकें नहीं, जो डरें नहीं, और जो संविधान के लिए पूरी ताकत से खड़े हों. हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम एक बहादुर शेर हो.

जानें पूरा विवाद: दरअसल, उत्तराखंड कै पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर में 'बाबा' नाम से एक कपड़ों की दुकान है, जिसके मालिक एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति हैं. बीती 26 जनवरी को इसी दुकान के नाम पर एक विवाद खड़ा हो गया था. उस रोज हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने दुकान के मालिक से बाबा नाम को हटाने की मांग की थी. उनका कहना था कि कोटद्वार में सिद्धबली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता हैं ऐसे में बुजुर्ग दुकानदार पर दुकान का नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा था.

Rahul Gandhi Mohammad Deepak
दिल्ली में राहुल गांधी से मिले 'मोहम्मद' दीपक कुमार (@Rahul Gandhi FACEBOOK)

इसी हंगामे के बीच दुकान के पास में ही जिम चलाने वाले दीपक कुमार कश्यप पहुंचे और बुजुर्ग दुकानदार के साथ खड़े हुए. उन्होंने साफ शब्दों ने कहा कि, दुकान का नाम नहीं बदला जाएगा. बहस बढ़ने पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दीपक से उसका नाम पूछा, तो दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया. यह घटना बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Rahul Gandhi Mohammad Deepak
राहुल गांधी से गले मिलते ही दीपक कुमार. (@Rahul Gandhi FACEBOOK)

सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद मामला और बढ़ गया. इसके बाद हिंदू संगठनों के सदस्य कोटद्वार पहुंचे और जमकर हंगामा किया, जिससे यह मामला नेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया. कई विपक्षी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक उठाया है. अब राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद ये विवाद फिर सुर्खियों में आ गया.

पढ़ें---

Last Updated : February 23, 2026 at 3:12 PM IST

TAGGED:

RAHUL GANDHI MOHAMMAD DEEPAK
MOHAMMAD DEEPAK MEET RAHUL
कोटद्वार बाबा दुकान विवाद
राहुल गांधी से मिले मोहम्मद दीपक
KOTDWAR BABA SHOP DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.