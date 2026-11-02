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उत्तराखंड केदारताल ट्रैक रेस्क्यू ऑपरेशन, चार हजार मीटर की ऊंचाई पर मिला सामान, लापता 8 ट्रैकर्स का नहीं लगा कोई सुराग

उत्तराखंड केदारताल ट्रैक रेस्क्यू ऑपरेशन ( @SDRF )

अभियान के दौरान करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर केदार खड़क के समीप लापता ट्रैकर्स का टेंट व कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है. इसके अतिरिक्त सर्चिंग के दौरान एक बैग भी प्राप्त हुआ है. हालांकि अभी तक लापता ट्रैकर्स का कोई पता नहीं चल पाया है.

उत्तराखंड केदारताल ट्रैक रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट (VIDEO- dm_uttarkashi) घटनास्थल पर मौजूद SDRF टीम प्रभारी द्वारा सैटेलाइट फोन के माध्यम से दी गई सूचना के अनुसार क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है. प्रतिकूल मौसम व अत्यधिक ऊंचाई के कारण सर्च अभियान में चुनौतियां बनी हुई हैं. परिस्थितियों को देखते हुए टीम द्वारा मौके पर ही सुरक्षित कैंप स्थापित कर लिया गया है. रात्रि विश्राम वहीं किया जाएगा. मौसम व परिस्थितियां अनुकूल होने पर टीम द्वारा पुनः सर्च अभियान शुरू किया जाएगा. SDRF द्वारा NIM के जवानों के साथ समन्वय स्थापित कर लापता ट्रैकर्स की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने जो जानकारी शेयर की थी, उसके अनुसार 27 अक्टूबर को सात ट्रेकर्स और 6 सपोर्टिंग स्टाफ समेत कुल 13 लोगों का दल गंगोत्री से केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुआ था. दल के सभी सदस्यों की भी वापसी 29 अक्टूबर को निर्धारित थी, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया. 30 अक्टूबर को दल के कुछ सदस्यों ने ट्रेकिंग एजेंसी से संपर्क किया और खुद को सुरक्षित बताते हुए मदद मांगी थी. सर्च अभियान में जुटी टीम. (@SDRF)