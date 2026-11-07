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दीपावली पर 20 क्विंटल फूलों से सजा केदारनाथ धाम, आज बंद होंगे भुकुंड भैरवनाथ के कपाट

केदारपुरी में दीपावली की अलौकिक छटा ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): दीपावली के पावन पर्व पर हिमालय की गोद में विराजमान केदारनाथ धाम भक्ति, आस्था और दिव्यता के अद्भुत रंगों में रंग उठा है. बाबा केदार के भव्य मंदिर परिसर और दरबार को लगभग 20 क्विंटल रंग-बिरंगे फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है. फूलों की मनमोहक सजावट के बीच केदारपुरी की अलौकिक छटा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. दीपावली के उल्लास के बीच बाबा केदार का धाम नई छटा बिखेर रहा है.

इस पावन अवसर पर आज केदारनाथ धाम के क्षेत्रपाल एवं रक्षक भगवान भुकुंड भैरवनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए विधि-विधान एवं वैदिक धार्मिक परंपराओं के अनुसार बंद किए जाएंगे. भैरवनाथ जी के कपाट बंद होने के साथ ही भगवान केदारनाथ के धाम में शीतकालीन कपाट बंद होने की पारंपरिक धार्मिक प्रक्रिया का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा.