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उत्तराखंड में इतिहास का 'द्रोणसागर', यहां छुपे हैं सदियों के रहस्य, ASI ने की बड़ी प्लानिंग

खुदाई से मिले प्रमाणों से पता चला कि शुरुआत में यहां गुप्तकाल में ईंटों की एक संरचना बनाई गई थी, लेकिन बाद की शताब्दियों में इसका विस्तार होता गया. छठी-सातवीं शताब्दी तक यह एक भव्य मंदिर परिसर में बदल गया. इस परिसर में मिली ईंटों और निर्माण शैली का अध्ययन करने पर पता चला कि कुछ संरचनाएं कुषाण काल से संबंधित हैं, जबकि कई निर्माण गुप्तकालीन हैं. इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह स्थल किसी एक समय में नहीं बना, बल्कि अलग-अलग कालखंडों में धीरे-धीरे विकसित हुआ है.

खुदाई में निकला विशाल पंचायतन मंदिर परिसर: 1960 के दशक और फिर 1971-72 में दोबारा वैज्ञानिक तरीके से यहां खुदाई करवाई गई. इन उत्खननों में जो अवशेष सामने आए, उन्होंने पुरातत्वविदों को चौंका दिया. शोधकर्ताओं ने पाया कि यहां एक विशाल “पंचायतन शैली” का मंदिर परिसर मौजूद था. भारतीय मंदिर वास्तुकला में पंचायतन शैली बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. जिसमें एक मुख्य मंदिर के चारों कोनों पर छोटे मंदिर बनाए जाते हैं. यह शैली विशेष रूप से गुप्तकाल और उसके बाद के समय में विकसित हुई थी.

इतना ही नहीं, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कन्निंघम (Alexander Cunningham) ने भी अपने सर्वेक्षणों में इस स्थल का उल्लेख किया था. उन्होंने यहां मौजूद प्राचीन संरचनाओं को चिह्नित किया. इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को सामने लाने का प्रयास किया. बाद में 1939-40 में यहां पहली बार व्यवस्थित खुदाई करवाई गई. जिसमें विशाल ईंट निर्मित दीवारें और मंदिरनुमा संरचनाएं सामने आईं.हालांकि, उस समय यह खुदाई पूरी नहीं हो सकी थी.

चीनी यात्री से लेकर अलेक्ज़ेंडर कनिंघम तक का जिक्र: देहरादून सर्कल के अधीक्षण पुरातत्वविद् मोहन जोशी के अनुसार द्रोणसागर का उल्लेख छठी शताब्दी में भारत आए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग (Xuanzang) के यात्रा विवरणों में भी मिलता है. इससे यह साफ होता है कि उस दौर में भी यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा होगा.

काशीपुर स्थित द्रोणसागर को लेकर स्थानीय समाज में सदियों पुरानी मान्यताएं प्रचलित हैं. कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य की स्मृति में यहां एक विशाल कुंड का निर्माण कराया था. यही कारण है कि इस स्थल को द्रोणसागर कहा जाता है. वर्षों तक लोग इसे केवल धार्मिक महत्व का स्थान मानते रहे, लेकिन जब यहां वैज्ञानिक तरीके से पुरातात्विक सर्वेक्षण और खुदाइयां शुरू हुईं तो इस धरती के नीचे एक विशाल और बहुपरतीय इतिहास छिपा मिला. आज यह स्थान “गौविषाण टीला द्रोणासागर” के नाम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित साइट के रूप में जाना जाता है.

देहरादून(उत्तराखंड): काशीपुर स्थित द्रोणसागर के पास मिले पुरातात्विक अवशेषों को ASI एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है. 90 एकड़ में फैले इस प्राचीन इतिहास को पुरातात्विक सर्वेक्षण और खुदाइयों के बाद अब शोध और पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है. क्या इस ASI साइट की पूरी कहानी, आइये आपको विस्तार से बताते हैं.

मोहन जोशी, अधीक्षण पुरातत्वविद्, देहरादून सर्कल (ETV Bharat)

द्रोणसागर की सबसे बड़ी खोज, 700 ईसा पूर्व की पॉट्री: द्रोणसागर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण खोज यहां से मिली प्राचीन पॉट्री यानी मिट्टी के बर्तनों के अवशेष हैं. पुरातत्व में पॉट्री का अर्थ मिट्टी से बने उन बर्तनों से होता है जिन्हें आग में पकाकर कठोर बनाया जाता था. इनमें घड़े, मटके, कटोरे, सुराही, दीये, प्लेट और हांडी जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं.

पुरातत्वविदों के लिए पॉट्री किसी भी सभ्यता को समझने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है. हर कालखंड में बर्तनों की बनावट, रंग, डिज़ाइन, मिट्टी की गुणवत्ता और पकाने की तकनीक अलग होती थी. इन्हीं विशेषताओं के आधार पर विशेषज्ञ यह पता लगाते हैं कि कोई सभ्यता किस समय की हैं? उस समय के लोग कैसे रहते थे? क्या खाते थे? उनका व्यापार किन क्षेत्रों से जुड़ा था? उनकी तकनीकी क्षमता कितनी विकसित थी?

द्रोणसागर से प्राप्त पॉट्री में “पेंटेड ग्रे वेयर” संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं. जिन्हें लगभग 700 ईसा पूर्व का माना गया है. यह खोज इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति को उत्तर भारत की प्रारंभिक विकसित सभ्यताओं और महाभारतकालीन संदर्भों से भी जोड़ा जाता रहा है. इसके अलावा यहां से कुषाणकालीन, गुप्तकालीन और मध्यकालीन पॉट्री भी प्राप्त हुई है. इसका अर्थ है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों तक लगातार आबाद रहा. यहां मानव गतिविधियाँ निरंतर चलती रहीं.

द्रोणसागर' साइट (फोटो सोर्स: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया)

चूड़ियां, अंगूठियां और लोहे के औजारों ने खोले राज: खुदाई के दौरान केवल मंदिर और बर्तन ही नहीं मिले, बल्कि बड़ी मात्रा में दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं भी सामने आईं. मंदिर की दीवारों के पास जमा ईंटों के मलबे में तांबे और कांच की चूड़ियां, तांबे की अंगूठियां, टेराकोटा और पत्थर के मनके, लोहे की कीलें और छेनियां प्राप्त हुईं. इन वस्तुओं से यह संकेत मिलता है कि यहां केवल धार्मिक गतिविधियां ही नहीं होती थीं, बल्कि यह एक विकसित बस्ती भी थी. जहां लोग रहते थे, व्यापार करते थे और शिल्पकारी से जुड़े कार्य करते थे. लोहे के औज़ार उस समय की तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं. आभूषण सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक पेश करते हैं. पुरातत्वविदों के अनुसार इस तरह की वस्तुएं किसी भी सभ्यता के सामाजिक ढांचे को समझने में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं.

90 एकड़ में फैली प्राचीन सभ्यता: ASI अधिकारियों के अनुसार गौविषाण टीला द्रोणासागर लगभग 90 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता के प्रमाण मौजूद हैं. साइट पर कई स्थानों पर प्राचीन कुएं, पत्थरों से बने रास्ते, दीवारें और संरचनाओं के अवशेष दिखाई देते हैं. इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी समय यहां एक सुव्यवस्थित नगर या धार्मिक-सांस्कृतिक परिसर विकसित था. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इस पूरे क्षेत्र में और व्यापक स्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से जुड़े कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं. यह साइट भविष्य में उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकती है.

द्रोणसागर' साइट (फोटो सोर्स: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया)

पर्यटन और शोध का केंद्र बनेगा द्रोणसागर: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अब इस पूरे स्थल को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है. इसके तहत स्मारकों का संरक्षण, आसपास की सफाई, झाड़ियों और जंगलों को व्यवस्थित करना, पर्यटकों के लिए रास्ते विकसित करना और सूचना प्रणाली तैयार करने का काम चल रहा है. साथ ही विभाग शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष वर्कशॉप और अध्ययन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बना रहा है. जिससे इस प्राचीन धरोहर पर और अधिक शोध हो सके. अधिकारियों का मानना है कि आने वाले समय में द्रोणसागर केवल उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के महत्वपूर्ण पुरातात्विक पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है.

द्रोणसागर' साइट (फोटो सोर्स: आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया)

मिट्टी के नीचे छिपा उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास: उत्तराखंड को अब तक मुख्य रूप से धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिए जाना जाता रहा है. द्रोणसागर जैसी साइटें यह साबित करती हैं कि यह भूमि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध रही है. काशीपुर का यह प्राचीन स्थल आज इतिहास, आस्था और विज्ञान का ऐसा संगम बन चुका है, जहां मिट्टी के नीचे दबी हर ईंट हजारों साल पुराने भारत की कहानी सुनाती है. द्रोणसागर केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि यह उस सभ्यता का जीवंत प्रमाण है. जिसने सदियों तक इस धरती पर जीवन, संस्कृति और आस्था को आगे बढ़ाया.

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