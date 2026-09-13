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क्या उत्तराखंड में बिक गई 7 हजार बीघा सरकारी जमीन? दावों की क्या है हकीकत, विस्तार से जानिए

इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में हाई-एंड टूरिज्म, वेलनेस सेंटर, आयुष (Ayush) आरोग्य धाम, निजी विश्वविद्यालय, अंतरराष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे क्षेत्रों में बड़े पूंजी निवेश की सख्त जरूरत है. केरल राज्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जिस प्रकार केरल ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य का सही इस्तेमाल कर खुद को वैश्विक वेलनेस और टूरिज्म हब बनाया, उसी तर्ज पर उत्तराखंड भी अपने पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है.

इस खाई को पाटने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में भारी उद्योगों के बजाय सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) जैसे पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान माना गया है. राज्य सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) को दोगुना करना और साल 2047 तक 'विकसित उत्तराखंड' का लक्ष्य हासिल करना है.

प्रदेश के आर्थिक आंकड़ों का गहनता से विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि राज्य के मात्र दो-तीन मैदानी जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में एकतरफा एकाधिकार है. अकेले हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे दो मैदानी जिलों की अर्थव्यवस्था पूरे राज्य के बाकी 10 से 11 पर्वतीय जिलों की कुल अर्थव्यवस्था के मुकाबले तीन गुना से भी ज्यादा है.

राज्य के 13 जिलों में से ज्यादातर जिले पर्वतीय हैं, जहां पर्यावरण नियमों, वन भूमि की जटिलताओं और कठिन भू-भाग के कारण बड़े कारखाने या भारी उद्योग स्थापित कर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. इसके परिणामस्वरूप राज्य में एक गहरी आर्थिक असमानता और विषमता पैदा हो चुकी है, जिसे दूर करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

क्यों पड़ी अलग बोर्ड की जरूरत? पर्वतीय और मैदानी जिलों में बढ़ती विकास की खाई: प्रमुख सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड में सिडकुल (SIDCUL) जैसी नोडल एजेंसी पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग यानी औद्योगिक निर्माण क्षेत्र को गति देने का काम सफलतापूर्वक कर रही है, लेकिन पर्वतीय राज्य होने के कारण उत्तराखंड की भौगोलिक, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी सीमाएं बेहद संवेदनशील हैं.

इसके बाद साल 2024 में पदों के सृजन, अधिकारियों व विशेषज्ञों की तैनाती के साथ बोर्ड ने औपचारिक रूप से अपना संचालन शुरू किया. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में बोर्ड अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है. राज्य की विकास योजनाओं को गति देने के लिए पारदर्शी तरीके से लैंड बैंक चिह्नीकरण, लैंड मोनेटाइजेशन एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर की निविदाएं आमंत्रित कर रहा है. अब तक केवल तीन ही टेंडर बोर्ड की ओर से फ्लोट किए गए हैं.

साल 2022 में सबसे पहले 'ऑप्टिमल लैंड यूटिलाइजेशन कमेटी' की अवधारणा सामने आई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्य सचिव ने की. ताकि अंतर-विभागीय समन्वय बनाकर बेकार पड़ी या अप्रयुक्त सरकारी भूमियों की पहचान की जा सके. इसके बाद प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए साल 2023 में उत्तराखंड विधानसभा की ओर से विधिवत 'UIIDB अधिनियम' पारित कर इसे संवैधानिक व कानूनी अधिकार दिए गए.

पूर्व में विभिन्न विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण, एनओसी और प्रशासनिक मंजूरियों में लगने वाले लंबे समय के कारण कई बड़े निवेशक राज्य से विमुख हो जाते थे. इसी प्रशासनिक जटिलता को समाप्त करने के लिए पंजाब और गुजरात के सफल इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की तर्ज पर उत्तराखंड में इस बोर्ड की मजबूत नींव रखी गई थी. इस बोर्ड के अस्तित्व में आने का घटनाक्रम और समय-सीमा पूरी तरह रणनीतिक रही है.

केवल पंजाब ही नहीं गुजरात में भी इस तरह की एजेंसी बनाई गई थी. इन दोनों राज्यों के मॉडल का अध्ययन करने के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव संधू के मार्गदर्शन में इस इजेंसी को उत्तराखंड में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई. उन्होंने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने, रुकी हुई परियोजनाओं में तेजी लाने और आधारभूत ढांचे के नियोजित विकास के लिए एक समर्पित व अधिकार संपन्न संस्थागत व्यवस्था की जरूरत पिछले कई सालों से महसूस की जा रही थी.

UIIDB के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्यों पड़ी लाने की जरूरत? प्रमुख सचिव आर मिनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य नहीं है, जहां इस तरह के मॉडल पर काम किया है. उन्होने बताया उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एसएस संधू जब पंजाब में डेपुटेशन पर थे, तब उन्होंने वहां पर इस मॉडल को परखा था. उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में भी इसकी परिकल्पना की.

" इस सीमित भूमि का उपयोग भी पूरी पारदर्शी नियमों, सख्त कंसेंशन एग्रीमेंट और सरकारी स्वामित्व के तहत ही राज्य में पर्यटन, विश्वस्तरीय आतिथ्य (Hospitality) और सेवा क्षेत्र (Service Sector) को मजबूती देने के लिए किया जा रहा है. "- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

" बोर्ड के पास वर्तमान में महज 45 एकड़ (लगभग 18 हेक्टेयर या करीब 225 बीघा) जमीन ही लैंड बैंक के रूप में हस्तांतरित हुई है, जिसमें से भी केवल 10 से 12 एकड़ भूमि पर ही शुरुआती निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. "- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

" 7,000 बीघा जमीन किसी भी निजी कंपनी को देने या औने-पौने दामों में आवंटित करने का दावा पूरी तरह काल्पनिक, भ्रामक और सत्य से परे है. सरकारी दस्तावेजों में इस तरह के किसी भी प्रस्ताव का दूर-दूर तक कोई अस्तित्व ही नहीं है. "- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड के प्रबंध निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य की परिसंपत्तियों का व्यापार करना नहीं, बल्कि प्रदेश के सीमित संसाधनों का अधिकतम और नियोजित उपयोग (Optimal Utilization) करके राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. साथ ही विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

राज्य में लगातार उठ रहे सवालों और विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर विराम लगाते हुए शासन के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख सचिव (नियोजन) एवं UIIDB के प्रबंध निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसके तहत उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर उठ रहे तमाम संशयों का बिंदुवार, तथ्यात्मक और विस्तार से जवाब दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को नई दिशा देने के लिए गठित 'उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड' (UIIDB) की कार्यप्रणाली, लैंड बैंक और 7,000 बीघा जमीन निजी हाथों में सौंपने के आरोपों को लेकर सियासत गरमाई हुई है. इसी बीच प्रदेश सरकार की ओर से मामले में स्थिति स्पष्ट गई है. जिसके तहत UIIDB के प्रबंध निदेशक (MD) आर मीनाक्षी सुंदरम ने सार्वजनिक मंचों पर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब दिया है.

पर्वतीय एवं मैदानी जिलों का आर्थिक अंतर-

1. GSDP हिस्सेदारी (आर्थिक खाई)

उधम सिंह नगर + हरिद्वार: 50%-55%

देहरादून जोड़ने पर (3 मैदानी जिले): 70%-75%

बाकी 10-11 पर्वतीय जिले (संयुक्त): 20%-25%

2. अर्थव्यवस्था और आय तुलना

मैदानी क्षेत्र आधार: सिडकुल (SIDCUL), भारी उद्योग व व्यापार

पर्वतीय क्षेत्र सीमा: भौगोलिक विषमता, वन भूमि नियम

प्रति व्यक्ति आय अंतर: मैदानी जिलों में राज्य औसत से दोगुनी, पर्वतीय जिलों में काफी कम

3. UIIDB का रणनीतिक लक्ष्य

पर्वतीय जिलों में कारखानों के बजाय इको-फ्रेंडली सर्विस सेक्टर (वेलनेस, इको-टूरिज्म, रिसॉर्ट्स) पर जोर

GSDP लक्ष्य: अगले 5 साल में राज्य अर्थव्यवस्था को 2x (दोगुना) करना

दीर्घकालिक लक्ष्य: साल 2047 तक 'विकसित उत्तराखंड' बनाना

7,000 बीघा जमीन का विवाद, भ्रामक दावों का सच और वास्तविक धरातल: पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों, विपक्षी मंचों और सोशल मीडिया पर लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार ने UIIDB के जरिए 7,000 बीघा सरकारी जमीन निजी निवेशकों को कौड़ियों के दाम सौंपने या बेचने की पूरी पटकथा तैयार कर ली है. इस राजनीतिक दुष्प्रचार और भ्रामक बयानों पर भी एमडी आर मीनाक्षी सुंदरम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है.

प्रबंध निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसे एक 'गढ़ी हुई काल्पनिक कहानी' करार दिया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोप लगाने वाले लोग बिना किसी दस्तावेज या तथ्य के केवल हवा में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं. इसके जरिए जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं. भूमि से जुड़े जमीनी तथ्यों को सामने रखते हुए उन्होंने आंकड़ों का पूरा ब्यौरा भी दिया. उन्होंने कहा कि,

प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

राजनीतिक विवादों के केंद्र में रहे मांगरा (मगरो) क्षेत्र के प्रोजेक्ट का भी उन्होंने सच्चाई बताई. प्रबंध निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि,

आर मीनाक्षी सुंदरम का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

जमीन निजी हाथों में देने का आरोप लगाने वालों को यूआईआईडीबी एमडी ने दी चुनौती: यूआईआईडीबी प्रबंध निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग 7,000 बीघा जमीन निजी हाथों में देने की बात कह रहे हैं, उन्हें खुद सार्वजनिक रूप से यह बताना चाहिए कि यह जमीन किस जिले में, किस खसरे में स्थित है और इसका ब्रेकअप क्या है? क्योंकि, सरकारी फाइलों में ऐसा कोई प्रस्ताव या टेंडर अस्तित्व में ही नहीं है.

लैंड मोनेटाइजेशन और PPP मॉडल, मालिकाना हक सदैव सरकार के पास ही रहेगा: प्रबंध निदेशक आर मीनाक्षी सुंदरम ने जमीन बेचने या निजी कंपनियों के नाम करने के आरोपों को सिरे से खारिज कर प्रशासनिक व कानूनी बारीकियों को समझाया. उन्होंने बताया कि,

"यूआईआईडीबी के तहत परिसंपत्तियों के निष्पादन को दो अत्यंत पारदर्शी और सुरक्षित प्रशासनिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. इन दोनों ही मॉडलों में सबसे मुख्य बात ये है कि जमीन या भवन का मालिकाना हक (Ownership Right) कभी भी निजी कंपनी को ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि यह शत-प्रतिशत राज्य सरकार के पास ही सुरक्षित रहता है."- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

उन्होने बताया कि बोर्ड की नियम-शर्ते और पारदर्शिता सख्त रखी गई है. यही वजह है कि अपने दो साल के अस्तित्व में बोर्ड अब तक केवल 3 ही टेंडर फ्लोट किए गए हैं. जिसमें दो गेस्ट हाउस हैं. एक हरिद्वार में पर्यटन विभाग का अलकनंदा गेस्ट हाउस और दूसरा ऋषिकेश का पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस शामिल है. वहीं, इसके अलावा पटवाडांगर की भूमि की प्रक्रिया शुरू की गई है.

क्या है नैनीताल का पटवाडांगर मामला? नैनीताल स्थित पटवाडांगर की जैव-प्रौद्योगिकी संस्थान की खाली पड़ी भूमि को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस जमीन को बेचा नहीं जा रहा है. इसे पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए गैर-कृषि व्यावसायिक दर (Commercial Rate) पर 90 सालों के लिए केवल लीज (Lease) पर दिया जा रहा है.

"सरकार का मालिकाना हक बरकरार रहे, इसके लिए बोर्ड उसमें एक लीज एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है और साथ में एनुअल लीज रेंट भी लिया जाएगा. सालाना लीज रेंट इसलिए लिया जाता है कि ये बार-बार सामने वाली पार्टी को बताया जाए कि मालिक हम हैं और आप लीज पर हैं."- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

"जहां तक इसके मूल्यांकन का सवाल है, भूमि का कुल दायरा काफी बड़ा होने के कारण कोई भी एक एकल निवेशक वहां इतना बड़ा ढांचा बनाने में सक्षम नहीं था, जिससे जमीन बेकार पड़ी रहती. इसलिए योजनाबद्ध तरीके से वहां दो अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रीमियम रिसॉर्ट और होटलों के निर्माण के उद्देश्य से इस भूखंड को दो टुकड़ों में विभाजित किया गया."- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

"विभाजन के कारण सरकारी सर्किल रेट और न्यूनतम आरक्षित मूल्य (Reserve Price) कागजों पर दो हिस्सों में बंट गया, जिसे विरोधियों ने गलत तरीके से तोड़-मरोड़ कर पेश किया कि जमीन को आधे दाम पर दिया जा रहा है. यानी जमीन की पूरी कीमत वसूल करने के बाद भी जमीन लीज पर है और मालिकाना हक सरकार के पास है."- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

हरिद्वार और ऋषिकेश के गेस्ट हाउस का क्या है पूरा मामला? आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हरिद्वार में पर्यटन विभाग के अंलकनंदा गेस्ट हाउस को लेकर भी भ्रांति फैलाई जा रही है. इसे किसी को बेचा नहीं जा रहा है और ना ही 90 साल की लीज पर दिया जा रहा है. इसे केवल 60 साल कंसेंशन पीरियड पर पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर चलाने के लिए दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने भी अलकंदा होटल के रेवेन्यू बढ़ाने के प्रयास किए थे, लेकिन जब नहीं हो पाया तो UIIDB को कहा गया. इसके बाद बोर्ड ने प्रयास किया और इसे पीपीपी मोड पर देने की प्रक्रिया शुरू की. साथ ही बताया कि हरिद्वार में अलकनंदा के ठीक सामने उत्तर प्रदेश को जो भूमि परिसंपत्ति बंटवारे में मिली थी, उस पर भागीरथी होटल बना कर यूपी ने भी ठीक इसी तर्ज पर ये होटल पीपीपी मोड पर दिया. जो आज अच्छा खासा चल रहा है और रेवन्यू अर्जित कर रहा है.

होटल अलकनंदा (फोटो सोर्स- UK Govt)

बदरीनाथ में भी उत्तर प्रदेश ने एक और अपनी भूमि निजी निवेशक को होटल बनाने के लिए दी है. इसी तरह से UIIDB भी अलकनंदा होटल को 60 सालों के कंसेंशन पीरियड पर पीपीपी मोड पर चलाने के लिए दे रहा है. उसमें भी कई नियम और शर्ते रखी गई है. यहां ना तो भूमि लीज पर दी जा रही है और ना ही कोई सेल डीड है. जबकि, इन प्रॉपर्टी को लेकर कंसेंशन एग्रीमेंट किया जा रहा है, जो कि एक तरह का किरायानामा है.

उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में कंसेंशनर होता है, जो प्रॉपर्टी लेता है और एक कंसेंशनिंग अथॉरिटी. हरिद्वार अलकनंदा रिजोर्ट में कंसेंशनिंग अथॉरिटी UIIDB नहीं, बल्कि पर्यटन विभाग है. क्योंकि यह प्रॉपर्टी पर्यटन विभाग की है. इसमें वही कंसेंशनिंग अथॉरिटी है. इस प्रकिया में 60 सालों के कंसेंशन पीरियड के लिए एग्रीमेंट किया जाता है और कुछ अमाउंट एकमुश्त शुरू में और कुछ अमांउट सालाना किराए के तौर पर लिया जाता है.

आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रॉपर्टी में इनवेंस्टमेंट पूरी तरह से कंसेंशनर का होता है और वो इनवेस्टमेंट कितना करेगा, वो भी शुरू में तय किया जाता है. उदाहरण के तौर पर ऐसा नहीं है कि कंसेंशनर ने रगांई-पुताई करवाई और होटल शुरू कर दिया. उसमें नियम शर्ते हैं कि वो प्रॉपर्टी को अपग्रेड करके यानी उसका वेल्यू एडिशन कर के उसे संचालित करेगा.

इसी पूरी प्रक्रिया के तहत ऋषिकेश स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) का जर्जर गेस्ट हाउस को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल शामिल किया गया है. सुंदरम ने स्पष्ट किया कि यहां भी एक कानूनी 'कंसेंशन एग्रीमेंट' (Concession Agreement) है. इसमें संबंधित मूल विभाग PWD ही मुख्य 'कंसेशानिंग अथॉरिटी' बना रहेगा.

निजी डेवलपर या निवेशक केवल एक निश्चित समय-सीमा (60 वर्ष) के लिए अपने पैसों से वहां विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेगा. अपग्रेडेशन करेगा और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के सहयोग से इसका पेशेवर संचालन करेगा. समय सीमा समाप्त होने के बाद पूरी अपग्रेटेड संपत्ति दोबारा बिना किसी वित्तीय देनदारी के राज्य सरकार को वापस सौंप दी जाएगी.

पीपीपी और लीज मॉडल का गणित (फोटो- ETV Bharat GFX)

राज्य को मिलने वाले राजस्व और भौतिक लाभ का गणित: सार्वजनिक संपत्तियों के इस रणनीतिक और योजनाबद्ध इस्तेमाल से उत्तराखंड सरकार और यहां की जनता को मिलने वाले आर्थिक, वित्तीय एंव भौतिक लाभों का गणित समझाते हुए प्रमुख सचिव ने आंकड़े रखे. उन्होंने कहा कि जो संपत्तियां सालों से बदहाल पड़ी थीं और जिन पर सरकार का रखरखाव का पैसा खर्च हो रहा था, वे अब राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत बनने जा रही हैं.

"अकेले ऋषिकेश पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के 60 साल के कंसेंशन पीरियड के दौरान निजी निवेशक की ओर से किए जाने वाले व्यावसायिक संचालन से केंद्र और राज्य सरकार को करों के रूप में लगभग ₹4,600 करोड़ का जीएसटी (GST) राजस्व मिलने का अनुमान है. यह एक बहुत बड़ा वित्तीय फायदा है, जो सीधे राज्य के विकास कोष में जाएगा. इसके अलावा इस एग्रीमेंट में राज्य के हितों को सर्वोपरि रखा गया है."- आर मीनाक्षी सुंदरम, एमडी, यूआईआईडीबी

राजकीय अतिथियों के आरक्षित रहेंगे कमरे: समझौते की सख्त शर्तों के अनुसार, ऋषिकेश में बनने वाले नए 5 स्टार लग्जरी रिसॉर्ट में 4 अति-विशिष्ट कमरे (Suite) स्थायी रूप से राज्य के राजकीय अतिथियों (State Guests/VVIPs) के लिए चौबीसों घंटे आरक्षित रहेंगे. इन कमरों का कोई किराया नहीं लिया जाएगा. राजकीय अतिथियों के ठहरने का पूरा खर्च और उनके लिए भोजन व पेय (F&B) की तमाम व्यवस्थाएं डेवलपर की ओर से जीवनभर पूरी तरह से निशुल्क प्रदान की जाएगी.

इसके अलावा इन अंतरराष्ट्रीय होटलों के निर्माण से स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का एक बड़ा तंत्र विकसित होगा. उत्तराखंड के प्रतिभावान युवाओं को अपने ही राज्य में विश्वस्तरीय आतिथ्य क्षेत्र में उच्च वेतन वाली नौकरियां मिलेंगी, जिससे पलायन पर प्रभावी रोक लगेगी. साथ ही स्थानीय कैटरिंग, टैक्सी व्यवसाय, हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों और गाइड सेवाओं जैसे संबद्ध सूक्ष्म उद्योगों को भी भारी बढ़ावा मिलेगा. जिससे स्थानीय बाजार में नकदी का प्रवाह तेज होगा.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के लिए समानांतर प्रोत्साहन नीतियां: प्रमुख सचिव संदुरम ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियां केवल बड़े पूंजीपतियों या बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तक ही सीमित नहीं हैं. सरकार का मूल मंत्र 'समावेशी विकास' है, जिसमें समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, पर्वतीय किसानों और ग्रामीण युवाओं की आर्थिक उन्नति को केंद्र में रखा गया है. UIIDB जहां बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को संभाल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार धरातल पर आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए समानांतर रूप से कई क्रांतिकारी नीतियां चला रही है.

कृषि और बागवानी के क्षेत्र में राज्य सरकार ने 'हाई-डेंसिटी एप्पल पॉलिसी' (सघन सेब उत्पादन नीति) लागू की है, जिससे कम जमीन में सेब का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है. इसके साथ ही 'कीवी प्रोत्साहन नीति', पारंपरिक अनाजों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 'मिलेट (श्री अन्न) मिशन' और सुगंधित पौधों की खेती के लिए 'एरोमा मिशन' के माध्यम से हजारों पर्वतीय किसानों को सीधे स्वरोजगार और उच्च आय से जोड़ा गया है.

पर्यटन के क्षेत्र में आम ग्रामीणों को भागीदार बनाने के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना' को अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसके तहत गांव-गांव में स्थानीय लोग अपने पारंपरिक मकानों को सजाकर पर्यटकों को रोक रहे हैं और सम्मानजनक आजीविका कमा रहे हैं. इसके अलावा 'मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना' के तहत बंजर जमीनों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है. आधुनिक पशुपालन संवर्धन योजनाओं के जरिए डेयरी क्षेत्र को मजबूत किया जा रहा है.

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