सीस्मिक मैप के जोन 6 में आने से उत्तराखंड में बदलेगा बिल्डिंग बायलॉज, बढ़ेगा हर निर्माण का खर्च

उत्तराखंड के लिए चुनौती साबित होगा नया बिल्डिंग बायलॉज: ऐसे में ये बायलॉज उत्तराखंड राज्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती भी साबित होगा. दरअसल, उत्तराखंड राज्य पहले से ही सीमित आर्थिक संसाधनों में सिमटा हुआ है. ऐसे में अगर भविष्य में आने वाले बड़े भूकंप की आशंका को देखते हुए भूकंपरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य किए जाते हैं, तो उसमें काफी अधिक पैसा खर्च होगा.

बीआईएस ने जारी किया नया सीस्मिक मैप: बीआईएस यानी भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से जारी नया सीस्मिक मैप उत्तराखंड राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है. इस नए सीस्मिक मैप में पूरे उत्तराखंड राज्य को जोन 6 में रखा गया है. इसका मतलब यह है कि प्रदेश से किसी भी क्षेत्र में अगर भूकंप आता है, तो हर जगह पर एक समान इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा. पुराने सीस्मिक मैप में उत्तराखंड को जोन 4 और जोन 5 में बांटा गया था. जिसके आधार पर प्रदेश में बिल्डिंग बायलॉज तैयार किया गया था. इस बायोलॉज के तहत जोन 4 में रखे गए क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में थोड़ी रियायत दी गई थी. वहीं जोन 5 में रखे गए क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई भी रियायत नहीं थी. ऐसे में अब जब पूरे प्रदेश को जोन 6 में रखा गया है, तो फिर पूरे प्रदेश के लिए बिल्डिंग बायलॉज एक समान बनाना होगा.

उत्तराखंड अब भूकंप के लिहाज से जोन 6 में शामिल: अब पूरे उत्तराखंड को जोन 6 में रख दिया गया है. नया सीस्मिक मैप जारी होने के बाद अब प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नीति एक समान होगी. सरकार ने इस दिशा में अपनी रणनीतियां तैयार करने शुरू कर दी हैं. इसके तहत मुख्य रूप से आवास विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग का क्या है रोडमैप? जानिए इस खास रिपोर्ट में.

देहरादून: भारत सरकार की बीआईएस ( Bureau of Indian Standards ) ने नया सीस्मिक मैप जारी किया है. इसके तहत देश के सभी हिमालयी क्षेत्रों को जोन 6 में रखा है. यानी इन सभी क्षेत्रों को भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील करार दिया है. पुराने सीस्मिक मैप के अनुसार, उत्तराखंड को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया था.

इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में न सिर्फ सड़क, पुल शामिल हैं, बल्कि स्कूल, सरकारी दफ्तर समेत अन्य बिल्डिंग को भी भूकंपरोधी बनाना होगा, जो कम से कम 8 से 9 मैग्नीट्यूड के भूकंप को आसानी से झेल सकें. ऐसे में इतने बड़े भूकंप को झेलने की क्षमता रखने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में अत्यधिक पैसा भी खर्च होगा, जो उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी. फिलहाल, उत्तराखंड सरकार बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव करने के साथ ही जनता को भूकंप से बचाव के प्रति जागरूक करने पर जोर दे रही है.

उत्तराखंड में बदलेगा बिल्डिंग बायलॉज (ETV Bharat)

उत्तराखंड भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है: वहीं, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन के कहा कि पुराने सीस्मिक मैप में पूरे देश को चार जोन (जोन II, III, IV, V) में बांटा गया था. साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्से को जोन 4 और कुछ हिस्से को जोन 5 में रखा गया था. ऐसे में हाल ही में जारी नए सीस्मिक मैप में उत्तराखंड को जोन 6 में रखा गया है.

इसका मतलब है कि उत्तराखंड राज्य भूकंप और आपदा की दृष्टि से काफी अधिक संवेदनशील हो गया है. जिसके तहत तमाम कदम भी उठाए जाने हैं. इनमें मुख्य रूप से बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव किया जाना है. इसके लिए आवास विभाग और रुड़की स्थित सीबीआरआई (Central Building Research Institute) मिलकर काम करेंगे. इसके अलावा लोगों का प्रशिक्षण, भूकंप से बचाव के लिए क्या-क्या उपाय किए जाने हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन किस तरह से किया जाना है, समेत तमाम बिंदुओं पर काम करने की जरूरत होगी. ऐसे में जितना सुरक्षित स्ट्रक्चर बना पाएंगे और लोगों को जागरूक कर पाएंगे, उतना ही खतरे को टाल सकेंगे.

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में समस्या (ETV Bharat)

अब पूरे उत्तराखंड में एक ही बिल्डिंग बायलॉज होगा: आवास विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि अभी तक भूकंप की संवेदनशीलता को देखते हुए उत्तराखंड को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया था. इसके तहत प्रदेश में बिल्डिंग बायलॉज (Building Bylaws) लागू हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को संवेदनशीलता के साथ रिलेट करते हैं, जो कि गलत है.

सीस्मिक मैप का असर (ETV Bharat)

ऐसे में अगर आप संवेदनशील क्षेत्र में हैं, तो आपको भूकंपरोधी तकनीकी से बिल्डिंग बनानी होंगी. वर्तमान समय में जो बिल्डिंग बायलॉज लागू है, उसी के अनुसार ही भूकंप रोधी तकनीकी, तीन मंजिला बिल्डिंग के साथ ही 100 मंजिला बिल्डिंग के लिए भी उपलब्ध है. इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 7 से 8 मंजिला बिल्डिंग और पर्वतीय क्षेत्रों में तीन से चार मंजिला बिल्डिंग बनाने की अनुमति है.

नया सीस्मिक मैप (ETV Bharat)

छोटी बिल्डिंग ज्यादा संवेदनशील: आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके साथ ही बताया कि जो छोटी बिल्डिंग होती हैं, वो ज्यादा संवेदनशील होती हैं. क्योंकि वो सामान्य मिस्त्री से बनावाई जाती हैं. इसके विपरीत जो बड़ी बिल्डिंग होती हैं, उनको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के द्वारा डिजाइन किया जाता है, जिसमें सेफ्टी इश्यू ज्यादा नहीं आते हैं. मुख्य रूप से देखें तो जापान में अक्सर ही बड़े भूकंप आते रहते हैं, लेकिन वहां मौजूद बड़ी-बड़ी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है. क्योंकि वहां की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिजाइन काफी अधिक बेहतर है, जिसके चलते कोई कैजुअल्टी नहीं होती है.

क्या कहते हैं अधिकारी (ETV Bharat)

नए सीस्मिक मैप से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में आएगी समस्या: आवास विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि नए सीस्मिक मैप की वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में समस्याएं आने की संभावना है. हालांकि, इससे प्रोजेक्ट बंद नहीं होंगे, बल्कि प्रोजेक्ट बनाने में आने वाला खर्च बढ़ने की संभावना है. प्रमुख सचिव ने उदाहरण देते हुए कहा कि टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है, वो 8.5 मैग्नीट्यूड तक भूकंप को झेलने की क्षमता रखता है.

क्या कहते हैं अधिकारी (ETV Bharat)

हर निर्माण में बढ़ गई चुनौती: ऐसे में अगर 8.5 मेग्नीट्यूड से अधिक का भूकंप आता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता. वर्तमान समय में उत्तराखंड को जोन 6 में रखा गया है. ऐसे में 8.5 मैग्नीट्यूड से बड़ा भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है. ऐसे में अगर टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 9 मैग्नीट्यूड भूकंप को झेलने के तहत विकसित करते हैं, तो उसका खर्च बढ़ जाएगा. ऐसे में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर भूकंपरोधी बनाते हैं, तो उसमें आने वाला खर्च बढ़ जाएगा.

