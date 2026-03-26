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देहरादून में माहौल बिगाड़ने वाले छात्रों पर होगी सख्ती, गुटबाजी-हिंसा पर गृह विभाग सख्त, संचालक भी होंगे जिम्मेदार

गृह विभाग ने देहरादून में बिगड़ते छात्र माहौल पर कड़ा रुख अपनाया है. विवाद की स्थिति बनने पर संचालकों को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा.

DEHRADUN
देहरादून में बिगड़ता छात्र माहौल (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 26, 2026 at 4:17 PM IST

6 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाता रहा है. पहाड़ों की शांत वादियों के बीच बसे इस शहर में देशभर के साथ विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं. नामी स्कूल, प्रतिष्ठित कॉलेज और आधुनिक विश्वविद्यालयों की मौजूदगी ने देहरादून को शिक्षा का मजबूत केंद्र बनाया है. लेकिन पिछले कुछ समय से इस शहर की यही पहचान अब एक नई चुनौती से जूझती नजर आ रही है. छात्रों के बीच बढ़ती हिंसा, गुटबाजी और अनुशासनहीनता ने न केवल शैक्षणिक माहौल को प्रभावित किया है, बल्कि शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

देहरादून के हालात इस कदर बदलते दिख रहे हैं कि अब देर शाम के बाद शहर के अलग अलग इलाकों, प्रेमनगर, सेलाकुई या फिर राजपुर रोड से छात्रों के बीच विवाद, मारपीट और हुड़दंग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. कई मामलों में मामूली कहासुनी गंभीर झगड़े का रूप ले रही हैं. इन घटनाओं ने अभिभावकों की चिंता भी बढ़ा दी है. साथ ही पुलिस का काम भी बढ़ा दिया है.

इस बढ़ती प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए दून पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब छात्रों की किसी भी आपराधिक गतिविधि को हल्के में नहीं लिया जाएगा. पहले जहां कई मामलों में चेतावनी देकर या चालान काटकर छोड़ दिया जाता था, अब उस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है. पुलिस का साफ संदेश है कि यदि कोई छात्र मारपीट, गुटबाजी, हुड़दंग या किसी भी प्रकार के अपराध में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

इस पूरे मामले में गृह सचिव शैलेश बगोली ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि,

राज्य सरकार इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले रही है. देहरादून की शिक्षा नगरी की छवि को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा. अब छात्रों को चेतावनी देकर छोड़ने का दौर खत्म हो चुका है. यदि कोई भी छात्र कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका असर उसके भविष्य पर भी पड़ सकता है.
-शैलेश बगोली, गृह सचिव, उत्तराखंड शासन-

शिक्षण संस्थानों को निर्देश: बता दें कि पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत सभी शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों और पीजी संचालकों को भी जिम्मेदार बनाया गया है. अब यह केवल छात्रों की जिम्मेदारी नहीं रह गई है, बल्कि संस्थानों के प्रबंधन की जवाबदेही भी तय की जाएगी. सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यहां पढ़ने वाले हर छात्र का पूरा डाटा तैयार करें और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को उपलब्ध कराएं. इसके साथ ही यदि संस्थान के भीतर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है.

हॉस्टल और पीजी संचालकों के लिए भी सख्त नियम लागू किए गए हैं. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि रात 10 बजे के बाद कोई भी छात्र बिना जरूरी कारण के बाहर न घूमे. यदि कोई छात्र देर रात संदिग्ध परिस्थितियों में पाया जाता है, तो उसके साथ-साथ संबंधित हॉस्टल संचालक और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का मानना है कि कई घटनाएं देर रात के समय ही सामने आती हैं, इसलिए इस पर नियंत्रण बेहद जरूरी है.

मामूली कहासुनी ले रहीं विवाद का रूप: हाल के महीनों में सामने आई कुछ घटनाओं ने इस सख्ती की जरूरत को और भी स्पष्ट कर दिया है. उदाहरण के तौर पर एक घटना में दो छात्र गुटों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें कई छात्र घायल हो गए. इस विवाद में एक छात्र की मौत हो गई.

वहीं एक अन्य मामले में रेस्टोरेंट में हुई बहस मारपीट में बदल गई जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई. ऐसे मामलों में यह भी देखा गया कि कई बार संस्थान या हॉस्टल प्रबंधन ने समय पर पुलिस को सूचना नहीं दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई. त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा का मामला भी कुछ ऐसा ही है.

विवाद पर जिम्मेदारी का दायरा बढ़ा: अब पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी होटल रेस्टोरेंट या ढाबे में छात्रों के बीच विवाद होता है तो वहां के संचालक की भूमिका की भी जांच की जाएगी. यदि किसी स्थान पर बार-बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो संबंधित संचालक के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यानी अब जिम्मेदारी का दायरा केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर उस व्यक्ति या संस्था तक पुलिस पहुंचेगी, जो किसी न किसी रूप में इन गतिविधियों से जुड़ी है.

पुलिस ने अपने स्तर पर भी सख्ती बढ़ा दी है. सभी थाना प्रभारियों को दिन और रात दोनों समय सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. खास तौर पर ड्रंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग जैसे मामलों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. इसके साथ ही रात में अनावश्यक रूप से घूमने वाले छात्रों और संदिग्ध व्यक्तियों को थाने लाकर पूछताछ करने के निर्देश भी दिए गए हैं. इस पूरी कार्रवाई का मकसद केवल सख्ती दिखाना नहीं, बल्कि देहरादून के शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित और अनुशासित बनाना है.
-प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी देहरादून-

प्रशासन का मानना है कि यदि समय रहते इस बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई गई, तो इसका असर न केवल शहर की छवि पर पड़ेगा बल्कि यहां पढ़ने आने वाले हजारों छात्रों के भविष्य पर भी पड़ सकता है.

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