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सीमाओं को लांघने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनेगा चार राज्यों का साझा प्रोटोकॉल, सामने आएंगे नए कॉरिडोर

सीमाओं को लांघने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनेगा चार राज्यों का साझा प्रोटोकॉल ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादन: वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्तराखंड समेत चार राज्य अब मिलकर काम करेंगे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा वन्यजीवों की आवाजाही, निगरानी और सुरक्षा को लेकर साझा प्रोटोकॉल तैयार करेंगे. इसके तहत चारों राज्यों के वनकर्मियों को उत्तराखंड में संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य राज्यों की सीमाओं से परे वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने, सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई करना है.

वन्यजीवों की आवाजाही राज्यों की प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती, शायद यही कारण है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलकर वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी के लिए एक साझा प्रोटोकॉल तैयार करने जा रहे हैं. इस पहल के तहत चारों राज्यों के वनकर्मियों को उत्तराखंड में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन रास्तों और कॉरिडोर की पहचान करना होगा, जिनका इस्तेमाल हाथी, टाइगर, लेपर्ड और दूसरे वन्यजीव एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए करते हैं.