सीमाओं को लांघने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनेगा चार राज्यों का साझा प्रोटोकॉल, सामने आएंगे नए कॉरिडोर
उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वन्यजीव संरक्षण के लिए साझा प्रोटोकॉल बनेगा. वन कर्मी उत्तराखंड में ट्रेनिंग लेंगे. रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 2:50 PM IST
देहरादन: वन्यजीव संरक्षण के लिए उत्तराखंड समेत चार राज्य अब मिलकर काम करेंगे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा वन्यजीवों की आवाजाही, निगरानी और सुरक्षा को लेकर साझा प्रोटोकॉल तैयार करेंगे. इसके तहत चारों राज्यों के वनकर्मियों को उत्तराखंड में संयुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य राज्यों की सीमाओं से परे वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने, सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई करना है.
वन्यजीवों की आवाजाही राज्यों की प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती, शायद यही कारण है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलकर वन्यजीवों की सुरक्षा और निगरानी के लिए एक साझा प्रोटोकॉल तैयार करने जा रहे हैं. इस पहल के तहत चारों राज्यों के वनकर्मियों को उत्तराखंड में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन रास्तों और कॉरिडोर की पहचान करना होगा, जिनका इस्तेमाल हाथी, टाइगर, लेपर्ड और दूसरे वन्यजीव एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने के लिए करते हैं.
चारों राज्यों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही को लेकर बेहतर समन्वय बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में वन्यजीवों के आवागमन वाले रूट चिह्नित किए जाएंगे. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि वन्यजीव किन रास्तों से एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच रहे हैं और उनके आवागमन के दौरान किन क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं. अभी तक वन्यजीवों की निगरानी और संरक्षण की व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य स्तर पर संचालित होती रही है, लेकिन वन्यजीवों की आवाजाही की कोई प्रशासनिक सीमा नहीं होती. ऐसे में एक राज्य में वन्यजीव की मौजूदगी और दूसरे राज्य में उसकी गतिविधियों के बीच तालमेल जरूरी हो गया है.
नए कॉरिडोर से बढ़ी आवाजाही की संभावनाएं: खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में वन्यजीवों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए कई नए कॉरिडोर विकसित किए गए हैं. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भी वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए गए हैं. इनका उद्देश्य सड़क यातायात और वन्यजीवों की प्राकृतिक आवाजाही के बीच टकराव को कम करना है. ऐसे कॉरिडोर वन्यजीवों को एक जंगल से दूसरे जंगल तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने में मददगार हो रहे हैं.
इसका लाभ केवल हाथी, टाइगर और लेपर्ड जैसे बड़े वन्यजीवों तक सीमित नहीं हैं. हिरण, सांभर और दूसरे शाकाहारी वन्यजीव भी इन प्राकृतिक रास्तों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में इन कॉरिडोर की निगरानी और उनके आसपास वन्यजीवों की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना भी साझा प्रोटोकॉल का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा.
टाइगर की निगरानी पर विशेष जोर: इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा फोकस टाइगर की गतिविधियों और एक राज्य से दूसरे राज्य में उनकी आवाजाही पर रहेगा. टाइगर एक बड़े क्षेत्र में विचरण करते हैं और कई बार उनकी गतिविधियां राज्य की सीमाओं से आगे तक पहुंचती है. ऐसे में किसी टाइगर की लोकेशन, उसके मूवमेंट रूट और उसके नए क्षेत्र में पहुंचने की जानकारी संबंधित राज्यों के वन विभागों के पास होना जरूरी है.
इसके लिए वनकर्मियों को टाइगर समेत दूसरे वन्यजीवों की निगरानी के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी जाएगी. प्रशिक्षण में कैमरा ट्रैप लगाने, वन्यजीवों के पगमार्क और अन्य संकेतों के आधार पर उनकी मौजूदगी का पता लगाने, मूवमेंट रूट की पहचान करने और संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखने जैसे विषय शामिल होंगे. इसके अलावा, वन्यजीवों की गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने और किसी वन्यजीव के दूसरे राज्य में पहुंचने पर तत्काल समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी.
इस पहल की एक अहम वजह यह भी है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच शिवालिक क्षेत्र में वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास आपस में जुड़ा हुआ है. कॉर्बेट, राजाजी, पीलीभीत और दुधवा जैसे वन क्षेत्रों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही और उनके संभावित मूवमेंट रूट को समझना जरूरी है. इसके लिए चारों राज्यों के वन अधिकारी आपसी समन्वय से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेंगे. इन क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप और अन्य निगरानी तकनीकों के इस्तेमाल को लेकर भी एकरूपता लाने पर जोर रहेगा.
रामनगर की बैठक के बाद अब फील्ड स्तर पर तैयारी: इससे पहले रामनगर में चारों राज्यों के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन स्तर के अधिकारियों के बीच इस विषय पर बातचीत हो चुकी है. अब इस चर्चा को धरातल पर उतारने के लिए डीएफओ और दूसरे वन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है. इसका उद्देश्य केवल वन्यजीवों की पहचान और निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि चारों राज्यों के वनकर्मियों के बीच एक ऐसा साझा कार्य तंत्र विकसित करना है, जिससे किसी वन्यजीव के राज्य की सीमा पार करने पर दूसरे राज्य के अधिकारियों को भी समय रहते जानकारी मिल सके.
इन स्थितियों में उत्तराखंड के जंगलों से कोई टाइगर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है तो उसकी गतिविधियों, संभावित लोकेशन और मूवमेंट रूट की जानकारी दोनों राज्यों के वन विभागों के पास होगी. इसी तरह यदि किसी हाथी या लेपर्ड की आवाजाही दूसरे राज्य की ओर होती है तो संबंधित वन प्रभागों के अधिकारी पहले से सतर्क रह सकेंगे. इससे वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ ही मानव-वन्यजीव संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्रों में भी समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे.
वन्यजीव संरक्षण में उत्तराखंड की अहम भूमिका: इस पूरे कार्यक्रम में उत्तराखंड की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है. वन्यजीवों की निगरानी, कैमरा ट्रैप, टाइगर मॉनिटरिंग और संरक्षण से जुड़े प्रोटोकॉल के मामले में उत्तराखंड के पास लंबा अनुभव है. राज्य में कॉर्बेट और राजाजी जैसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व हैं. इसके अलावा राज्य में हाथी, गुलदार, भालू और कई अन्य वन्यजीव प्रजातियों की मौजूदगी के कारण वन विभाग को अलग-अलग परिस्थितियों में काम करने का अनुभव भी है.
राष्ट्रीय बाघ आकलन 2022 के मुताबिक, उत्तराखंड में 560 बाघ दर्ज किए गए थे, जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी अनुमानित संख्या 205 थी. वर्ष 2018 में उत्तराखंड में 442 और उत्तर प्रदेश में 173 बाघ दर्ज किए गए थे. यानी दोनों राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है. यह आंकड़े बताते हैं कि शिवालिक-गंगा के मैदानी परिदृश्य में बाघ संरक्षण और उनके आवासों को आपस में जोड़कर रखना कितना महत्वपूर्ण है.
उदाहरण बना कॉरिडोर: दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के अध्ययन में गणेशपुर-आशारोड़ी के 18 किलोमीटर हिस्से में बनाए गए वन्यजीव अंडरपास का इस्तेमाल करते हुए 18 अलग-अलग वन्यजीव प्रजातियों की करीब 40 हजार 444 तस्वीरें दर्ज की गईं. इस कॉरिडोर में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर, आठ एनिमल पास और 200-200 मीटर के दो हाथी अंडरपास भी शामिल हैं. यह अध्ययन दिखाता है कि उचित संरचना और निगरानी से वन्यजीवों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है.
चार राज्यों के साझा प्रोटोकॉल में ऐसे अनुभवों का इस्तेमाल भी महत्वपूर्ण रहेगा. उत्तराखंड में तैयार होने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे राज्यों के वनकर्मियों को वन्यजीवों की निगरानी के आधुनिक तरीकों से परिचित कराने के साथ ही अंतरराज्यीय स्तर पर एक साझा व्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा.
जिस तरह वन्यजीवों की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही बढ़ी है, उसने ऐसे प्रयासों के महत्व को बढ़ा दिया है. ताकि राज्यों के बीच आपसी समन्वय स्थापित हो सके.
-कोको रोसे, निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व-
इस मामले में जानकार कहते हैं कि उत्तराखंड वैसे तो पहले ही वन्य जीवों से जुड़ी तमाम गतिविधियों को लेकर बाकी अधिकतर राज्यों से बेहतर स्थिति में है, लेकिन हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में टाइगर जैसे वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर और निगरानी तंत्र को लेकर उतने अपडेट नहीं है. जबकि उत्तराखंड के टाइगर का हिमाचल तक पहुंचने का रिकॉर्ड भी मिल चुका है.
बाकी राज्यों में भी वन विभाग के कर्मियों का इस मामले में ज्यादा प्रशिक्षित और राज्यों के बीच आपसी समन्वय की कोशिशें बेहतर होनी चाहिए.
-राजीव तलवार, ऑनरेरी वार्डन, राजाजी टाइगर रिजर्व-
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