ETV Bharat / bharat

जेल से रिहा होगा मधुमिता शुक्ला हत्याकांड का दोषी, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान याचिका और कैदियों की अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. अदालत के आदेशानुसार संबंधित दस्तावेज जेल प्रशासन के पास पहुंचते ही इनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क था कि सरकारी नीति के तहत पात्र कैदियों को कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए राहत मिलनी चाहिए और उम्र कैद का अर्थ यह कतई नहीं होना चाहिए कि किसी कैदी को हर हाल में जीवनभर जेल में ही रखा जाए.

​यह पूरा मामला राज्य सरकार की समय पूर्व रिहाई नीति के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है. कोर्ट में उन कैदियों की रिहाई की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी, जो 14 साल या उससे अधिक की अवधि जेल में बिता चुके हैं, जबकि इनमें से कई कैदी 20 से 25 साल तक की सजा पूरी कर चुके हैं.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से रिहाई से संबंधित एक नई सूची पेश की गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह निर्देश दिए. अदालत को सूचित किया गया कि समय पूर्व रिहाई के लिए गठित समिति की जुलाई और सितंबर में भी बैठकें हो चुकी हैं और पात्र कैदियों को चरणबद्ध तरीके से रिहा किया जा रहा है. हालांकि, अब तक कुल कितने कैदियों को छोड़ा जा चुका है, इसका सटीक आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं कराया गया है.

संतोष राय को हुई थी उम्र कैद: कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड यूपी के चर्चित और हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक रहा है. 24 साल की मधुमिता शुक्ला की 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मील कॉलोनी में स्थित उनके अपार्टमेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई की मांग को लेकर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट गईं थी. निधि शुक्ला की याचिका पर 2005 में इस केस को उत्तराखंड (देहरादून) में ट्रांसफर कर दिया गया था.

देहरादून की विशेष कोर्ट ने अक्टूर 2007 में इस मामले में फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि और अन्य तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसे बाद में नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था. वहीं अब इस मामले में एक आरोपी शूटर संतोष कुमार राय को नैनीताल हाईकोर्ट ने जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं.

पढ़ें---