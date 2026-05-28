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उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा का इस्तीफा मंजूर, जानिए कैसा रहा उनका सफर

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जो अब मंजूर हो गया है. उनका यह इस्तीफा 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना गया है. सरकार की ओर से 27 मई 2026 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जस्टिस आलोक वर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परंतुक (ए) के तहत स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हुए पदमुक्त होने का निर्णय लिया है.

जस्टिस आलोक कुमार वर्मा का सफर: बता दें कि ​उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 16 अगस्त 1964 को जन्मे जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की शिक्षा-दीक्षा भी वहीं हुई. उन्होंने वाराणसी के डीएवी (पीजी) डिग्री कॉलेज से स्नातक करने के बाद साल 1985 में हरीश चंद्र पोस्टग्रेजुएट कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की.

इसके बाद वे साल 1987 में उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा (1982 बैच) में शामिल हुए, जहां उनकी पहली नियुक्ति झांसी में मुंसिफ सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर हुई थी. उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं देने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उन्होंने उत्तराखंड न्यायिक सेवा का विकल्प चुना.