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गिरधारी लाल साहू को हाईकोर्ट से जोरदार झटका, रिट याचिका खारिज, मंत्री रेखा आर्या द्वारा दायर FIR रद्द नहीं होगी

नैनीताल हाईकोर्ट ( File Photo- ETV Bharat )

गिरधारी लाल साहू ने एफआईआर के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की थी: इस मामले में रेखा आर्या ने गिरधारी लाल साहू पर आईपीसी की धाराओं 120-बी, 323, 420, 467, 468, 471, 495, 498-ए, 504, 506 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) के तहत गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. याची के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि दोनों पक्षों की शादी 06 जुलाई 2004 को हुई थी. लगभग 22 वर्षों से वे साथ रह रहे हैं. इसलिए यह केवल घरेलू विवाद का मामला है जिसे अब आपराधिक रंग दिया जा रहा है.